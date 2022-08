El iPhone SE 4 de Apple podría marcar el final definitivo de esta icónica característica de los iPhone

Aunque el iPhone SE (2022) (opens in new tab) se lanzó hace relativamente poco, en marzo de este año, ya estamos empezando a escuchar cosas sobre su sucesor, y el último rumor ha sugerido que es posible que tengamos decir adiós al clásico botón Home... otra vez, pero esta vez tal vez de forma definitiva.

El iPhone SE es la línea más asequible de móviles de Apple, y modelo actual, de 2022, se parece bastante al iPhone 6 que salió al mercado en 2014. Tiene una pantalla de 5,4 pulgadas y una única cámara trasera, y además, cuenta con el emblemático botón Home del iPhone (con Touch ID incorporado) en la parte inferior de la pantalla.

Sin embargo, el conocido Jon Prosser ha sugerido que el iPhone SE 4 será más bien parecido al iPhone XR (opens in new tab). Lo más seguro es que siga contando con una sola cámara en su parte trasera, pero probablemente tenga una pantalla más grande, de unas 6.1 pulgadas, y además, también prescindirá del botón físico con Touch ID, a favor del Face ID.

Apple ya eliminó el botón Home de sus móviles insignia hace mucho, con el lanzamiento del iPhone X en noviembre de 2017, después, la compañía descatalogó el iPhone SE original en septiembre de 2018, tras lo cual hubo un período de tiempo en el que no hubo ningún móvil nuevo con botón Home. Así fue hasta que año y medio después llegó el iPhone SE (2020) (opens in new tab) trayendo el botón físico de vuelta.

El iPhone X fue el primer iPhone que llegó sin un botón Home (Image credit: Future)

Si este último rumor está en lo cierto, cuando Apple lance la cuarta generación de iPhone SE, tendremos que despedirnos otra vez del botón Home.

Dicho esto, no podemos dar por hecho que esta filtración esté en lo cierto. Si bien este es un filtrador conocido, todavía podrían quedar alrededor de dos años hasta que Apple lance el próximo iPhone SE (basándonos en el calendario seguido hasta ahora con esta línea de iPhones), y en ese tiempo, todo puede cambiar, ya que a estas alturas no debería haber decisiones tomadas respecto al diseño.

Además, aunque Prosser es ciertamente un experto en Apple, su historial ha sido un poco más inestable últimamente... si bien también es verdad que en este caso la desaparición del botón Home tendría mucho sentido. A continuación te contamos por qué.

¿Qué motivos hay para deshacerse del botón Home del iPhone?

Puede que Apple haya eliminado el botón físico de sus móviles en el pasado, pero ¿es esto realmente algo tan molesto? Pues resulta que para mucha gente sí, ya que les gusta tener un botón.

Ahora bien, incluso antes de la eliminación completa del botón en los buques insignia con el iPhone X (opens in new tab), Apple tuvo que hacer un cambio en el botón que utilizaba, pasando de un botón móvil a uno "falso" que en realidad era fijo y no hacía clic cuando se presionaba. Este cambio se produjo con el lanzamiento del iPhone 7, y fue necesario ya que había usuarios con un iPhone 6 o anterior que se estaban quejando de que el botón físico se volvía menos fiable, o incluso dejaba de funcionar, después de un tiempo debido al uso.

El iPhone 7 fue el primero en cambiar el tipo de botón físico, pasando de un móvil a uno fijo. (Image credit: Future)

Sin embargo, incluso este apaño tenía sus inconvenientes. Al fin y al cabo, ese botón le quita sitio a la pantalla, y quitarlo le da la posibilidad a Apple de ampliar el tamaño de la pantalla sin necesidad de agrandar el dispositivo.

Al mismo tiempo, todos esos usuarios que tenían problemas con el botón físico empezaron a usar el botón digital que venía incluido en la interfaz de los iPhone, conocido como Assistive Touch. Este "botón" aparecía en la pantalla de forma virtual, y no solo realizaba las mismas funciones que el botón Home, sino que además permitía a los usuarios acceder fácilmente a otras funciones esenciales de su iPhone, como Siri y la cámara.

Por lo tanto, con lo todo lo anterior en mente, con el botón físico ocupando un espacio preciado en la parte frontal del iPhone, y con una alternativa mejorada ya disponible, tuvo mucho sentido que Apple dijera adiós al botón Home en sus modelos insignia.

Tendremos que esperar para ver si el iPhone SE 4 sigue el ejemplo, pero no te sorprendas si el próximo móvil asequible de iPhone llega finalmente con un aspecto más moderno.

¿No puedes esperar al iPhone SE 4 y quieres comprarte un iPhone ya? Si es así, echa un vistazo a nuestra selección de los mejores iPhone (opens in new tab) para que puedas encontrar el teléfono de Apple más adecuado para ti.

Además, a continuación te dejamos nuestra herramienta de comparación de precios para que puedas encontrar los iPhones al mejor precio.

Y por supuesto, no olvides que el 7 de septiembre (opens in new tab)será el esperado gran lanzamiento de la nueva gama insignia iPhone 14 (opens in new tab).