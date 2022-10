El iPhone 15 Pro podría ser el primer iPhone sin ningún botón físico

Apple podría eliminar los botones físicos que les quedan a los iPhone, si el reputado analista Ming-Chi Kuo está en lo cierto.

Aunque el iPhone 14 (opens in new tab) y el iPhone 14 Pro (opens in new tab) solo llevan un mes en el mercado, ya hemos empezado a escuchar cosas sobre los móviles de la próxima generación. El último rumor procede del analista de Apple Ming-Chi Kuo, que ha afirmado en un tuit (opens in new tab)que los "dos modelos de gama alta del iPhone 15 (opens in new tab)" (que deberían ser el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max) podrían venir con un diseño que solo cuenta con botones sólidos, según la información facilitada por los proveedores de Apple.

Los botones en estado sólido, a diferencia de los botones físicos, no se mueven y te dan esa sensación de clic cuando los pulsas como hacen los físicos, si no que más bien son como superficies táctiles. Esta no será la primera vez que Apple ofrezca este tipo de botones sólidos, ya que antes de que suprimieran el botón de inicio del todo (que es lo que vemos en la mayoría de modelos actuales), el iPhone 7 y el iPhone 8 contaron con este tipo de botón de inicio sólido, de hecho, sigue estando presente en el iPhone SE (2022) (opens in new tab).

Para mucha gente, este tipo de botones sólidos no les resultan tan satisfactorios como los físicos, ya que no te dan la misma sensación de respuesta. Para contrarrestar esto, Kuo ha dicho que Apple utilizará los motores hápticos del móvil para imitar la sensación de pulsar un botón real, es decir, que vibrarán, y es lo mismo que ha hecho Apple desde hace años con el botón de Touch ID.

Al igual que siempre os decimos con los rumores, esta es una información que hay que coger con pinzas, ya que no está confirmada. Francamente, hasta que Tim Cook no se suba al escenario de Apple y nos revele cómo son los próximos iPhone, no podremos dar nada por seguro. De hecho, ni siquiera podemos poner la mano en el fuego de que los móviles de próxima generación se llamen iPhone 15, ya que Apple ya se ha saltado números en el pasado, como fue el caso del inexistente iPhone 9. Dicho esto, Kuo tiene un sólido historial de haber acertado antes con tecnología de Apple, así que vale la pena prestar atención a lo que el analista tiene que decir.

¿Qué sentido tiene cambiar los botones del iPhone 15 Pro?

La principal ventaja de cambiar los botones físicos por botones sólidos es que las piezas necesarias para estos últimos son mucho menos propensas a desgastarse con el paso del tiempo y el uso. Por otro lado, además de ayudar a que tu iPhone 15 dure más tiempo, los motores hápticos también darán a Apple la oportunidad de introducir nuevos controles gestuales.

Por ejemplo, si bien es probable que seguirás pulsando esos botones sólidos para controlar el volumen o para apagar el iPhone, Apple también podría, por ejemplo, implementar controles que varíen en función de la intensidad con la que se pulse el botón, es decir, un ligero toque podría aumentar el volumen poco a poco, mientras que una pulsación fuerte podría poner el volumen al máximo o silenciarlo de forma instantánea.

Habrá que ver cómo decide Apple implementar estos nuevos botones sólidos, suponiendo que esto se confirme finalmente, pero Kuo ha añadido que si Apple introduce estos cambios, probablemente no será el único fabricante de teléfonos que lo haga. Kuo cree que es probable que en el futuro esto sea lo normal que veremos en la mayoría de móviles de gama alta del mercado.