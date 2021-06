El Huawei Mate 50 podría ser cancelado

Muchos pensaron con el lanzamiento tan difundido de HarmonyOS a principios de junio que Huawei había vuelto a encontrar su lugar en el mercado de los smartphones, pero quizás el golpe más grande aún está por llegar: el móvil insignia de Huawei, el Mate 50 puede haber sido cancelado.

Esta noticia proviene del sitio web chino cnBeta, el cual informa de que no habrá un nuevo dispositivo Huawei Mate este año, por primera vez desde que se lanzó la línea en el 2013. Aparentemente, la razón es la escasez de componentes debido a las restricciones comerciales de EE. UU., aunque la escasez global de procesadores seguramente tampoco no está ayudando.

Coge con pinzas esta información: cnBeta ha hecho predicciones correctas antes en cuanto a tecnología, pero también tiene algunos fallos en su historial. Contactamos con Huawei, pero se negó a hacer comentarios, por lo que es probable que tengamos que esperar hasta la ventana de lanzamiento aproximada del móvil en septiembre, para ver si realmente aparece o no.

Sin embargo, es difícil sorprenderse por completo con la noticia. La línea de teléfonos Huawei P50 se esperaba en los primeros meses del año, pero en el momento de escribir este artículo, mediados de junio, aún no hemos oído una fecha de lanzamiento veraz.

Un duro camino

Es agotador ver cada noticia de Huawei tras su veto en el 2019, que dejó a las empresas estadounidenses sin poder comerciar con la china (sobre todo Google, por lo que los teléfonos Huawei posteriores no tenían aplicaciones de Google). Sin embargo, el destino de la empresa está ligado a este evento.

Después del veto, Huawei pareció continuar como si no pasara nada, vendiendo sus teléfonos a un alto precio en todo el mundo, y no solo en China (donde la falta de aplicaciones de Google no es un factor decisivo, ya que no se utiliza allí). El antes mencionado HarmonyOS es un nuevo sistema operativo diseñado por la compañía, destinado a reemplazar a Android en sus dispositivos.

Hasta ahora todo va bien, y desde la distancia parecería que el veto apenas había afectado a Huawei. Sin embargo, esta noticia sobre el Mate 50 sugiere lo contrario: parece que los esfuerzos de la compañía para conseguir componentes para móviles fuera de los EE. UU. no tenido el éxito que se esperaba.

Además, si Huawei no saca un Mate 50 al mercado, sea cual sea el motivo oficial, es la mejor indicación hasta ahora de que el negocio no está funcionando como siempre para esta compañía.

Como se dijo anteriormente, esto no es totalmente culpa de Huawei. El mundo está actualmente envuelto en una escasez de procesadores y, como resultado, los chips de smartphones escasean. Los rumores sugieren que el Samsung Galaxy Note 21 ha sido cancelado debido a la falta de existencias, al igual que el Mate 50.

Sin embargo, dado que el informe de cnBeta apunta a las restricciones comerciales como la razón principal tras la cancelación de este teléfono, no podemos echar toda la culpa de esto a los problemas de suministros de chips. Sin embargo, tendremos que esperar la declaración oficial de Huawei, o dejar pasar tiempo hasta la probable ventana de lanzamiento del Mate 50 antes de que sepamos con toda seguridad que el teléfono se ha ido para no volver.