El segundo teléfono plegable de Huawei podría salir a la venta la misma semana que el iPhone 17, y parece mucho más emocionante

El Huawei Mate XT 2 podría salir al mercado el 10 de septiembre

Es la misma semana en la que esperamos el lanzamiento del iPhone

El primer Huawei plegable en tres partes se lanzó el año pasado

El pionero Huawei Mate XT con triple plegado, lanzado en 2024, tendrá un sucesor a finales de este año, y los últimos rumores sugieren que este dispositivo premium se presentará aproximadamente al mismo tiempo que la serie iPhone 17 de Apple.

Esta información proviene del conocido informante Fixed Focus Digital en la plataforma de redes sociales china Weibo (a través de Android Headlines), quien afirma que podemos esperar que el Huawei Mate XT 2 se anuncie el miércoles 10 de septiembre.

Si has estado al tanto de los numerosos rumores sobre el iPhone 17 en las últimas semanas, sabrás que apuntan al martes 9 de septiembre como la gran fecha para la presentación oficial de los próximos teléfonos insignia de Apple.

Las habituales mejoras del iPhone están en marcha (un procesador más rápido, mejores cámaras, etc.), pero no hay duda de que será Huawei quien presente el teléfono más innovador y emocionante de esa semana, si estos rumores resultan ser ciertos.

¿Cuándo tendremos un iPhone plegable?

Apple siempre ha adoptado un enfoque bastante lento y constante en lo que respecta a la innovación en teléfonos inteligentes, lo que ayuda a explicar por qué Huawei ya va por su segundo teléfono plegable y Samsung por su séptima generación de dispositivos plegables, mientras que Apple aún no ha dado ninguna pista sobre la llegada de un iPhone plegable.

La información más reciente que tenemos sugiere que Apple finalmente lanzará un iPhone plegable en septiembre de 2026, junto con la línea iPhone 18. Después de eso, es posible que tengamos un nuevo modelo cada 12 meses, a medida que Apple se familiarice con el proceso de fabricación.

Los rumores indican que Apple ha estado trabajando duro para minimizar el pliegue en su iPhone plegable, y esperamos que también cueste bastante. Otras filtraciones sugieren que no reclamará el título del teléfono plegable más delgado cuando aparezca.

Hace tiempo que se espera un iPhone plegable y estamos deseando verlo, pero Apple tiene mucho que hacer en este momento, ya que se espera que Samsung lance su propio teléfono tríptico en algún momento de octubre.