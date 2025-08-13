Apple podría compensar la rumoreada subida de precio del iPhone 17 Pro con un aumento de almacenamiento muy necesario

Un filtrador afirma que el iPhone 17 Pro subirá unos 50 dólares de precio

Al menos, esa subida podría llegar acompañada de más almacenamiento, subiendo el mínimo a 256GB

El iPhone 17 Pro se lanzará en pocas semanas

Los iPhone de Apple no son precisamente conocidos por ser baratos, y desde luego hay que pagar un extra si quieres hacerte con uno. Por desgracia, hay indicios de que podríamos ver una subida de precio cuando el iPhone 17 Pro se lance dentro de un mes, aunque podría venir acompañada de una mejora que suavice un poco el golpe.

La idea de este aumento de precio fue comentada recientemente por el filtrador Instant Digital en la red social china Weibo. Allí, Instant Digital afirmó con bastante seguridad que el iPhone 17 Pro sería 50 dólares más caro que el actual iPhone 16 Pro.

No sabemos en cuánto se traducirá eso en España, pero puedes estar seguro de que al menos 50€. Si ese fuera el caso y los precios subieran 50€, el precio de partida del iPhone 17 Pro rondaría los 1.269€.

Dicho eso, aún no está claro si esta subida de precio afectará a nivel global o solo en Estados Unidos. La fuente tampoco mencionó si el precio del iPhone 17 básico también subiría, aunque el Wall Street Journal ha informado por separado de esa posibilidad.

Si se confirma, sería una noticia decepcionante, aunque no del todo inesperada. Los aranceles comerciales impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han incrementado los costes operativos de casi todas las empresas afectadas, y en muchos casos ese aumento se ha trasladado al consumidor. Si a eso sumamos el encarecimiento de los componentes, este incremento no parece surgir de la nada.

Aun así, Instant Digital habló también de la posibilidad de que el iPhone 17 Pro aumente su almacenamiento base de 128GB a 256GB, aunque admitió que no estaba seguro de que este cambio se materializara. Si finalmente ocurre, podría ser una forma razonable de que Apple justifique la subida de precio y haga que resulte un poco más aceptable.

¿Almacenamiento local o en la nube?

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Los mejores iPhone ofrecen algunas de las prestaciones más destacadas del mercado, pero en un aspecto en el que han quedado por detrás de sus rivales es en el almacenamiento interno. El iPhone 16, el iPhone 16 Plus y el iPhone 16 Pro parten de 128GB de almacenamiento, mientras que muchos teléfonos de la competencia ofrecen más en sus versiones base. El iPhone 16 Pro Max sí empieza con 256GB, pero también es el modelo más caro de la gama de Apple.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Si el iPhone 17 Pro costara 1.269€ y llegara con 256GB de almacenamiento de serie, podría interpretarse como una rebaja efectiva de 80€ frente al iPhone 16 Pro de 256GB, ya que esté tiene un precio de venta oficial de 1.349€.

Dicho esto, puede que a algunos usuarios no les guste tener que pagar 50€ más sobre el precio inicial del iPhone, sobre todo si creen que no aprovecharán ese almacenamiento adicional.

En mi caso, no me preocupa demasiado comprar un iPhone de 128GB, eso hice con mi iPhone 16 Pro, porque nunca he estado cerca de quedarme sin espacio, en parte porque uso 200GB de almacenamiento en iCloud para guardar las fotos de mi iPhone.

Ese servicio me cuesta 2,99€ al mes, y tendría que mantener mi iPhone durante 43 meses para que la combinación de teléfono más suscripción a iCloud me saliera más cara que comprar directamente un iPhone de 256GB (según los precios de la gama iPhone 16). Además, así dispongo de más espacio total que el que tendría solo con un teléfono de 256GB. Para cuando pasen esos 43 meses, es muy probable que ya haya decidido cambiar a un modelo más nuevo, por lo que, en mi opinión, la combinación de un iPhone de 128GB con iCloud es una buena opción.

Claro que no es la solución para todo el mundo, y muchos usuarios preferirán un iPhone con más capacidad a tener que gestionar un modelo de 128GB con una suscripción a iCloud. Para esas personas, el iPhone 17 Pro podría traer buenas noticias, si se confirma la predicción del aumento de almacenamiento base. Lo sabremos con certeza cuando Apple presente sus nuevos dispositivos al mundo este septiembre.