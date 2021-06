La próxima versión de Wear OS solo será compatible con los smartwatch que tengan estos chips

Hace ya un tiempo que sabemos que llegará una nueva versión de Wear OS a finales de este año y que no todos los smartwatch con Wear OS actuales serán compatibles con el nuevo sistema. Pero ahora podemos hacernos una idea más clara de cuáles serán los dispositivos compatibles, ya que Qualcomm ha anunciado qué chips serán los que lo soporten.

Un portavoz de Qualcomm dijo a XDA Developers: "Estamos trabajando con Google para llevar Wear OS 3.0 a las plataformas Snapdragon Wear 4100 Plus y 4100. Las plataformas Snapdragon Wear 3100, 4100 Plus y 4100 son compatibles con Wear OS 3.0, pero no estamos hablando de detalles de momento.".

Por lo que en teoría cualquier dispositivo que cuente con los chips nombrados será capaz de ejecutar Wear OS 3.0, pero es raro que en estas declaraciones se nombre al Snapdragon Wear 3100, si la compañía solo está trabajando ahora mismo en el 4100 y el 4100 Plus. Eso podría significar que habrá que esperar más tiempo para que los dispositivos con Wear 3100 reciban la actualización, en caso de hacerlo.

Sigue sin estar claro

En cierta manera esto es solo especulación, ya que solo porque un chip sea compatible con Wear OS 3.0 no quiere decir que todos los dispositivos que equipen dicho chip recibirán la actualización; al fin y al cabo, eso también dependerá del fabricante del smartwatch.

También es cierto que de momento solo el TicWatch Pro 3 (y el Pro 3 LTE) cuenta con el Snapdragon Wear 4100, y por ahora ningún smartwatch equipa el 4100 Plus.

Por lo que es probable (aunque no está confirmado) que el TicWatch Pro 3 recibirá la nueva versión de Wear OS, pero en su mayor parte, la compatibilidad 4100/4100 Plus de Qualcomm probablemente se refiera más a los dispositivos futuros que se lanzarán ejecutando Wear OS 3.0 ya de fábrica.

Aun así, esta información arroja un poco de luz sobre el tema. Y hay muchos dispositivos que equipan el Snapdragon Wear 3100. Se incluyen aquí modelos como el Fossil Sport, Moto 360, Oppo Watch y Skagen Falster 3, entre otros.

La compañía Fossil no ha sido muy clara en cuanto a si algunos de sus dispositivos actuales serán compatible con Wear OS 3.0. La marca sugirió que no en un principio, pero más recientemente afirmó que aprovecharán "el máximo número de innovaciones posibles de Google en su modelos actuales", lo que sugiere que los dispositivos que equipan Wear 3100 sí que se actualizarán al nuevo Wear OS.

De momento, realmente no sabemos nada a ciencia cierta, pero esperamos que los fabricantes de smartwatch anuncien detalles concretos pronto.

Vía Phone Arena