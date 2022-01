El God of War en el MacBook Air demuestra que Apple hizo un portátil gaming casi sin querer

¿Te apetece jugar a God of War en el MacBook Air? Pues es posible, y así lo ha demostrado el propietario de un Air, que ha publicado online un vídeo del juego.

El vídeo es de DueTry8342 en Reddit, y muestra la versión de God of War para PC ejecutándose a través de CrossOver en un MacBook Air M1 (2020), uno de los primeros portátiles de Apple que utiliza su propio procesador (y este es el modelo base con 8GB de RAM).

Para aquellos que no estén familiarizados, CrossOver es básicamente la versión para Mac de Wine para Linux, lo que significa que usa una capa de compatibilidad para ejecutar software o juegos de Windows en una máquina de Apple.

Como puedes adivinar, la configuración de los gráficos es baja, pero es impresionante ver que God of War se ejecuta bien incluso en este relativamente humilde MacBook M1, salvo por algunos pequeños tirones aquí y allá.

Hay que tener en cuenta que algunos de los que comentan en el hilo de Reddit aconsejan que la actualización de DXVK (capa de traducción basada en Vulkan) puede ayudar a suavizar más las cosas, ya que la versión más reciente, la 1.9.3, tiene algunas optimizaciones para God of War.

Análisis: Ya funciona bien, e irá mejor

Como hemos dicho en el pasado, CrossOver (de CodeWeavers) es una de las mejores formas de ejecutar juegos (o aplicaciones) de Windows en un Mac. Sin embargo, la gente ha tratado de ejecutar la versión de God of War para PC (Steam) a través de CrossOver antes, y se han encontrado con un mensaje de error que impide que se ejecute.

El post de Reddit informa de que el método utilizado para ejecutar God of War fue proporcionado por Andrew Tsai, que publicó un tutorial en YouTube que muestra cómo evitar el mencionado error. Básicamente, el método consiste en editar manualmente el archivo .EXE de God of War, parcheando sus comprobaciones para el sistema operativo Windows.

En el M1 Max de Tsai (con 32GB de RAM), el juego se ejecuta "bastante bien", y se puede ver que, en general, alcanza entre 35 y 50 fps (a 1080p, de nuevo con ajustes bajos), con solo algún tirón ocasional cuando se cargan nuevas áreas. A veces hay artefactos visuales y algunos fallos de audio, pero no hay nada que rompa el juego.

Teniendo en cuenta que se trata de un juego recién lanzado en PC, es bastante impresionante verlo funcionar así en la plataforma Mac, y con un mayor trabajo de optimización, los usuarios de Apple podrían verlo funcionar con mucha más fluidez (no olvidemos lo que se ha dicho sobre la actualización de DXVK más arriba, por supuesto). Por cierto, jugar a través de Parallels todavía no es posible, y el parche anterior para evitar el error en el lanzamiento no funciona en este caso.