El episodio final de Bruja Escarlata y Visión muestra finalmente el traje completo de Wanda

El final de temporada de Bruja Escarlata y Visión en Disney Plus ha hecho un esfuerzo por dejar zanjada esta parte de la historia de Wanda. No solo se ataron la mayoría de los cabos sueltos de la serie, y se pudieron ver escenas extra entre los créditos finales y después de estos, que configuran futuros proyectos del UCM sino que también vimos a Wanda finalmente asumir la identidad de la Bruja Escarlata.

Obviamente, la transformación en este ser superpoderoso no estaría completa sin un nuevo traje. Ya vimos un guiño del atuendo de la Bruja Escarlata en el episodio 8, durante el encuentro de Wanda con la Gema de la Mente como parte de los experimentos de Hydra. Ahora, completado el círculo, se ha revelado su nueva apariencia.

A continuación, hablaremos sobre el significado de esto y cómo la nueva personalidad de Wanda se relaciona con los cómics que inspiraron su versión en pantalla. Ten en cuenta que, a partir de ahora, vienen spoilers de la trama del episodio 9 de Bruja Escarlata y Visión. Si no quieres que te lo destripemos todo, deberías volver aquí más tarde, después de ver hasta el último minuto de la serie.

El traje de la Bruja Escarlata explicado

Wanda consiguió su nuevo traje de combate en la batalla contra Agatha Harkness, su némesis en la serie. Como vimos durante el enfrentamiento, Wanda comenzó a lanzar su magia del caos sobre el perímetro de su hechizo y sobre Agatha, la cual afirmaba que no quería el poder de la Bruja Escarlata. Después, Agatha consumió la energía que Wanda le arrojó, lo que agotó a Wanda de la misma manera que Agatha absorbió los poderes mágicos de su aquelarre de brujas hace más de 400 años.

Creyendo que había ganado, Agatha atacó con su magia a Wanda, pero descubrió que no podía usar sus poderes. Luego se reveló que la magia del caos que Wanda había arrojado sobre su hechizo, había sido usada para crear runas. Solo la bruja que lanza estas runas puede usar su magia entre ellas. Esta es una táctica que Wanda aprendió en el episodio anterior, donde Agatha controló a Wanda en su guarida con el mismo método.

Wanda le dice a Agatha que no necesita que le digan quién es. Mientras pronuncia estas palabras, el tocado de la Bruja Escarlata, parecido al disfraz de Halloween de Wanda de principios de temporada, comienza a formarse. Mientras sus ojos brillan en rojo, Wanda comienza a absorber la magia de Agatha, drenando sus habilidades y volviéndose más poderosa. Al hacer esto se acaba de materializar su manto de Bruja Escarlata y revela su traje de superheroína por primera vez.

¿Qué significa el manto de la Bruja Escarlata para Wanda?

Por un lado, significa que finalmente ha aceptado lo que estaba destinada a ser. Como la Bruja Escarlata, Wanda es ahora la hechicera más poderosa del universo. El Doctor Strange podría tener algo que decir al respecto, pero hemos dicho 'hechicera', no 'hechicero'.

Hay mucho de lo que se puede especular sobre hacia dónde se dirige Wanda desde aquí. Sabemos que aparecerá junto al Doctor Strange en su película Multiverse of Madness, y existe la posibilidad de una segunda temporada de WandaVision en el futuro, si Marvel y Disney Plus deciden hacerla.

Además, la escena post-créditos del final muestra que Wanda ya está aprendiendo más sobre sus nuevas y más poderosas habilidades, por lo que podemos esperar que sea aún más difícil de controlar para amigos y enemigos a partir de ahora.

La frase de Agatha "No sabes lo que has hecho" cuando Wanda se convierte en la Bruja Escarlata sugiere un camino previsiblemente más oscuro para ella, pero no sabremos en qué dirección irá Wanda hasta que aparezca en Doctor Strange 2.