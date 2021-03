Falcon y el Soldado de Invierno en Disney Plus: fecha de lanzamiento, tráiler, reparto y más

No es descabellado decir que Falcon y el Soldado de Invierno es una de las series de Disney Plus más emocionantes que se van a estrenar. No solo estamos hasta arriba de 'hype', sino que sabemos lo suficiente (fecha de estreno incluida) para empezar a especular con lo que vamos a ver.

Como ha sucedido con todas las series que pasaron por producción el año pasado, Falcon y el Soldado de Invierno tuvo varios momentos difíciles en el 2020. Si bien las cosas fueron bien al comienzo, la producción tuvo que detenerse debido al COVID, pero se reanudó en septiembre del 2020. Se acabó el trabajo en octubre con los últimos fragmentos del rodaje en la República Checa.

Falcon y el Soldado de Invierno se desarrolla después de los eventos de Avengers: Endgame y continúa la historia del Universo. En lugar de un elenco gigantesco, tenemos a Bucky Barnes (Sebastian Stan) y Sam Wilson (Anthony Mackie) uniéndose para intentar de estar a la altura del legado que dejó el Capitán América.

A continuación, encontrarás todo lo que necesitas saber sobre Falcon y el Soldado de Invierno, con detalles sobre el reparto, la fecha de lanzamiento, el nuevo avance y más.

Fecha de lanzamiento de Falcon y el Soldado de Invierno: 2021

Tenemos muy buenas noticias para los que no pueden esperar más a ver esta serie sobre el tipo con alas y su amigo emo, Falcon y el Soldado de Invierno, que estarán en Disney + el 19 de marzo del 2021.

En realidad, estaba destinada a estrenarse antes, pero La Bruja Escarlata y Visión llegó primero, y estaremos esperando hasta que termine de emitirse para ver salir esta nueva serie de seis episodios.

Al igual que con La Bruja Escarlata y Visión, Falcon y el Soldado de Invierno se lanzará semanalmente. Si bien es un poco extraño lidiar con esto en la era de ver una serie de veinticuatro episodios en un día, es agradable tomarte tu tiempo con una serie y tener una semana para hablar con tus gatos sobre todo lo que ha pasado y tus teorías de lo que pasará.

También significa que estaremos atentos a entrevistas sobre teasers de los siguientes episodios, deseando cada semana saber qué pasará, y probablemente ver algunos cameos de relleno. Sin embargo, ya estamos emocionados, y eso significa que iremos de la mano con la serie hasta mayo.

Tráiler de Falcon y el Soldado de Invierno: puedes verlo aquí

Hemos tenido que esperar un poco para ver un tráiler en condiciones, pero ya tenemos algo menos de dos minutos de imágenes para aguantar hasta la fecha de lanzamiento ahora confirmada. Lo que podemos ver es que, al igual que en The Mandalorian, no se escatiman gastos para llevar la espectacular acción del UCM a la pequeña pantalla. La sombra de Steve Rogers es claramente alargada, y estamos ansiosos por ver cómo se desarrollan los seis episodios de Falcon y el Soldado de Invierno.

Durante la Super Bowl 2020, Disney Plus lanzó un avance de 30 segundos de las primeras tres series de Marvel en Disney Plus. Vimos más de Falcon y el Soldado de Invierno que de Loki y Bruja Escarlata y Visión, incluida una toma de Bucky con cara de pocos amigos, apuntando un arma a la cabeza de Helmut Zemo, una toma extremadamente breve de Falcon volando con su nuevo traje y los dos personajes saludándose en lo que parece ser una especie de rancho alejado.

También puedes ver a John Walker (Wyatt Russell), también conocido como Super-Patriot y USAgent en los cómics, entrando en un campo de fútbol abarrotado. Explicaremos más a continuación, pero parece que se está mascando una buena pelea sobre quién será el próximo Capitán América.

La historia de Falcon y el Soldado de Invierno: lo que sabemos hasta ahora

(Image credit: Disney/Marvel)

Falcon y el Soldado de Invierno, como su nombre indica, reúne a Sam y Bucky nuevamente para una historia ambientada en un tiempo posterior a Avengers: Endgame.

No hay una sinopsis oficial de la serie, pero después de que Disney lanzara el teaser anterior, Marvel dijo que sería una 'aventura global que pone a prueba las habilidades y la paciencia de los protagonistas'. Contará con el regreso del villano Helmut Zemo, visto por última vez en Capitán América: Civil War, y esta vez con su máscara de los cómics.

Solo sabemos que Bucky querrá vengarse después de los eventos de esa película. En Civil War, Zemo controló la mente de Bucky con un código verbal implantado en la mente del Soldado y provocó una secuencia de eventos que casi llevaron a la muerte de Barnes a manos de Tony Stark.

Sabemos que Sam no será el Capitán América todavía en esta serie, a pesar de que lo hemos visto practicando con el escudo en el tráiler. De hecho, en el especial Expandiendo el Universo de Disney Plus, podemos ver una breve toma de su nuevo disfraz, que está más cercano al aspecto clásico de Falcon de los cómics.

(Image credit: Disney/Marvel Studios)

Aunque la trama de Falcon y el Soldado de Invierno se mantiene en secreto hasta el momento, el guionista de cómics Marc Bernadin comentó que ha habido cierta tensión sobre Sam Wilson asumiendo el cargo de nuevo Capitán América, y que esto formará la base de la próxima temporada. "El gobierno [estadounidense] no quiere que Sam Wilson sea el Capitán América", dice. Tiene mucho sentido y concuerda con otra parte clave del reparto en la serie.

En noviembre del 2019, se agregó a Wyatt Russell como el mencionado John Walker, un personaje que debería sonar a los fans de los cómics. Originalmente conocido como Súper Patriota, el ex soldado aparecerá en la serie de televisión Falcon y el Soldado de Invierno con un traje al estilo del Capitán América. De hecho, incluso hemos visto el arte conceptual de esta indumentaria.

Del documental de Disney Plus "Expandiendo el universo" (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Esto podría significar que el gobierno de los EE. UU. tiene la intención de reemplazar al Capitán América por alguien más conveniente para ellos. ¿Podría haber una batalla por el título de Capitán América? No podemos saberlo aún, pero sería una buena dirección para esta serie.

De cualquier modo, esperamos muchos momentazos de personajes intercalando la acción. "No queremos que sea acción todo el tiempo", dice el productor ejecutivo y showrunner Malcolm Spellman en el documental Expandiendo el Universo. "Tenemos que meternos hasta en la cama con estos personajes, tenemos que dedicarles tiempo y descubrir quiénes son. Y, como tenemos grandes actores, ponerlos en situaciones en las que realmente puedan demostrar lo que valen".

"Podemos crear las mismas emocionantes secuencias de acción de alto nivel, pero luego, entre esos cortes, podemos sumergirnos más profundamente en la vida y dinámicas de los personajes", dice Zoie Nagelhout, productora supervisora ​​de la serie. "De modo que tenemos lo mejor de ambos mundos".

Pero, cuando empiece la acción, esperamos que sea casi tan impresionante como una película del UCM. En declaraciones a Variety, Mackie dijo: "Lo estamos filmando exactamente como una película". Falcon continuó diciendo "Se siente exactamente como si estuviéramos filmando una película. Pero en lugar de una película de dos horas, será de seis u ocho horas".

Sea cual sea la dirección que siga este spin-off de Marvel, no esperes que sea exactamente como las películas del UCM. En declaraciones a The Hollywood Reporter, Mackie dijo: "Se sentirá completamente diferente en sí misma, porque está filmada de una manera completamente diferente a las películas". Mackie continuó explicando, "Creo que la gente se va a sorprender de la profundidad y la evolución de los personajes al tener de seis a ocho horas para ellos, en lugar de solo dos".

Reparto de Falcon y el Soldado de Invierno: ¿quién vuelve?

No es ningún secreto que en Falcon y el Soldado de Invierno veremos a Anthony Mackie y Sebastian Stan retomando sus papeles de las exitosas películas de Marvel. Pero, a los que nos gusta ver caras conocidas, parece que nos espera un auténtico disfrute, ya que antiguos integrantes del universo de Marvel volverán en esta próxima serie de televisión.

Emily VanCamp vuelve a aparecer como la Agente 13, también conocida como Sharon Carter, una ex-agente de S.H.I.E.L.D. y sobrina de Peggy Carter. La última vez que la vimos fue durante los eventos de Capitán América: Civil War cuando compartió un beso con su ahora tío Steve Rogers… pero todos deberíamos intentar olvidarnos de eso, ¿verdad? Falcon y el Soldado de Invierno debería llenar los vacíos desde Civil War, explicando lo que el Agente 13 ha estado haciendo desde que se fugó.

Como se ha explicado, Daniel Brühl regresará como Helmut Zemo, esta vez luciendo su máscara de los cómics. Y como también hemos comentado, Wyatt Russell es parte del elenco como John Walker, un sucesor militarizado del Capitán América que supuestamente es el candidato número uno que las fuerzas gubernamentales quieren ver levantando el escudo. Los actores Adepero Oduye, Desmond Chiam y Miki Ishikawa han sido elegidos para papeles de momento desconocidos.

En febrero del 2020, Deadline informó que Carl Lumbly se había unido al elenco en un papel desconocido. Más tarde, cuando la serie reanudó la filmación en septiembre, las fotos del set revelaron el regreso del villano del UCM, Batroc, al que se vio por última vez siendo vapuleado por el Capi al comienzo de Winter Soldier.

Kari Skogland (The Walking Dead y The Punisher) está dirigiendo todos los episodios con Spellman y Derek Kolstad (John Wick) como los principales guinistas de la serie.

Falcon y el Soldado de Invierno explorará el legado del Capitán América

El nuevo traje de James Buchanan Barnes (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Parece que Falcon y el Soldado de Invierno tratará tanto del legado del Capitán América como de sus personajes principales. Es de esperar que esta serie cierre el círculo de la aceptación del cargo por parte de Sam.

Los directores de Avengers: Endgame, Joe y Anthony Russo, han explicado previamente por qué eligieron a Sam Wilson para asumir el cargo de Capitán América, en lugar del viejo amigo del Capi, Bucky Barnes.

"Desde que se conocieron [en Capitán América: El Soldado de Invierno], parecía haber un vínculo de rasgos comunes entre los dos personajes", dijo Anthony a Yahoo! Entretenimiento. "Su formación militar, su humildad, su compromiso con el deber. Parecía que sería la persona en la que el Capi confiaría".

"Nosotros consideramos a Bucky", agregó Joe. "Pero... tratamos de entenderlo, nos sentamos en la habitación y hablamos de lo que tiene más sentido desde el punto de vista del arco y desde el punto de vista lógico, y Sam tenía más sentido".

Por todo lo que sabemos, esta serie tiene una pinta genial. Una historia de THR informó que el presupuesto por episodio para las próximas series de Marvel es de hasta 25 millones de dólares.