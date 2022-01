El director de Spider-Man: No Way Home va a resucitar la franquicia de Destino Final

El director de Spider-Man: No Way Home, Jon Watts, va a resucitar la franquicia de Destino Final.

Varias fuentes, entre ellas Variety y Deadline, han informado de que Watts ha sido contratado para producir la primera película de la franquicia desde Destino Final 5, del 2011.

La película de terror aún sin título, que se está desarrollando bajo el nada sorprendente título provisional de Destino Final 6, se estrenará en exclusiva en HBO Max. Los antiguos productores de Destino Final, Craig Perry y Sheila Hanahan Taylor, también producirán la película, al igual que la esposa y socia productora de Watts, Dianne McGunigle.

En un comunicado, Watts dijo: "Tanto Dianne como yo hemos sido grandes fans de 'Destino final' desde el principio. Así que poder participar en la creación de una nueva historia con el equipo original y New Line va a ser divertido y emocionante".

La serie de películas de Destino Final (recomendada en nuestra lista de mejores películas terror de Prime Video) fue un elemento básico en las salas de cine a principios de la década de 2000. Cada entrega contaba la misma historia: un grupo de adolescentes o adultos jóvenes escapan de un trágico final después de que el protagonista de cada película tenga una premonición repentina sobre su inminente destino. Sin embargo, a pesar de evitar la muerte anunciada, los supervivientes son perseguidos y asesinados por una fuerza invisible, es decir, una manifestación de la propia Muerte, y sus fallecimientos suelen ser el resultado de un extraño accidente.

Aunque la franquicia Destino Final ha recibido constantemente críticas mixtas con cada nueva entrega, la franquicia es la octava serie de películas de terror más taquillera de la historia. Sus ingresos totales en la taquilla mundial ascienden a 657 millones de dólares pero, dado que la próxima entrega está prevista en HBO Max, esa cifra no aumentará, de momento.

Análisis: ¿cómo afectará Destino Final 6 a la película de los Cuatro Fantásticos de Watts?

(Image credit: Marvel Studios)

Con Watts ahora unido a un proyecto cinematográfico que no es de Marvel, algunos fans del UCM pueden estar preguntándose qué futuro le espera a la película de los Cuatro Fantásticos de Marvel Studios.

Como parte del panel de la Comic-Con de Marvel en julio del 2019, el presidente Kevin Feige reveló que, por fin, una película de los Cuatro Fantásticos del UCM estaba en marcha. Unos 18 meses después, Watts (que ha dirigido las tres películas del UCM de Spider-Man) fue confirmado como director de la película de los Cuatro Fantásticos.

Desde entonces, sin embargo, no ha habido ninguna actualización sobre la próxima película de la Fase 4 de Marvel. Con Watts abordando la serie Destino Final, ¿significa esto que Marvel tendrá que encontrar un nuevo director de los Cuatro Fantásticos?

En realidad, no. Watts solo está produciendo Destino final 6, aunque también ha escrito el tratamiento de su guion, según The Hollywood Reporter. Por lo tanto, su trabajo en la película de terror de New Line Cinema no debería tener un gran impacto en cualquier trabajo potencial de los Cuatro Fantásticos.

La película de los Cuatro Fantásticos aún no tiene fecha de estreno, y tampoco se ha anunciado el reparto ni el guionista. Como resultado, es probable que Cuatro Fantásticos esté todavía en fase de preproducción. Si ese es el caso, Watts tiene un hueco en su calendario para producir Destino final 6 antes de comprometerse plenamente con la dirección de Cuatro Fantásticos. Así que trabajar en dos proyectos simultáneamente no debería ser un problema.

Sea como fuere, la estrella de Watts sigue creciendo en los círculos de Hollywood. El guionista y director de Clown and Cop Car ha supervisado una trilogía de Spider-Man de gran éxito para Marvel y Sony Pictures, y No Way Home se ha convertido en la tercera película más taquillera del UCM de todos los tiempos. No Way Home ha ganado 1.540 millones de dólares en la taquilla mundial desde su estreno inicial el 15 de diciembre, pero aún le queda camino por andar si espera superar a Vengadores: Endgame y Vengadores: Infinity War con 2.050 millones de dólares.

En total, la trilogía de Spider-Man de Watts ha recaudado 3.550 millones de dólares. Por supuesto, personas como el jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, la estrella de Spider-Man, Tom Holland, y la productora de Sony Pictures, Amy Pascal, también han contribuido a que las tres últimas películas en solitario del luchador de la telaraña acumulen ese total. Pero no se puede negar que Watts también ha tenido un papel importante en el éxito de cada película. Por ello, no es de extrañar que su puesto como director de los Cuatro Fantásticos no se vea amenazado a pesar de haber sido contratado para revivir la franquicia de Destino Final.