Las 10 mejores películas de Amazon Prime Video para Halloween: prepárate para pasar miedo

¡Ya estamos en el mes de las calabazas! Dentro de poco será el Día de Todos los Santos, y en su mundialmente conocida víspera no hay mejor plan que meterse un poco de miedo en el cuerpo. Tras descartar ir a un cementerio a medianoche, hacer espiritismo en un antiguo manicomio, e ir a un bosque embrujado (es solo que no nos queremos resfriar, ¿vale?), hemos pensado que el mejor plan para Halloween sería poner alguna peli de miedo poco después de que caiga el sol, y en Amazon Prime Video hemos encontrado una selección de lo más interesante.

Como ya sabrán los aficionados al género, hay muchos estilos diferentes de cine de terror, desde el 'slasher' (el malo casi imparable que va persiguiendo y matando uno a uno a los torpes buenos) hasta el thriller psicológico, pasando por las comedias de terror o, simplemente, el extensísimo subgénero de zombis. En nuestra lista encontrarás de todos los tipos para que puedas ajustar el nivel de miedo a lo que creas que puedes soportar.

Un par de advertencias antes de comenzar: la primera es que no hay ni un solo título en la lista recomendado 'para toda la familia'. Es algo de esperar en este género, pero debemos advertirlo para evitar que algún despistado haciendo de canguro cause un trauma a sus sobrinas. También debes saber que no las hemos clasificado ni por su calidad, ni por sus críticas, ni por su popularidad. Sobre gustos no hay nada escrito, tendrás que confiar en el de estos humildes redactores y pensar que se trata de una lista variada, en la que asumimos que incluso las películas tildadas de "malas" por los "expertos" pueden ser divertidas y terroríficas si se les da una oportunidad en la noche adecuada. Por último, todas estas producciones están incluidas en Prime Video, por lo que no tendrás que pagar ni un céntimo más (aparte de tu suscripción a Amazon Prime) por alquilarlas o comprarlas.

Así que... ¿Todo preparado? ¿Palomitas? ¿Luz baja? ¿Manta para taparse los ojos cuando salga el asesino? ¡Bien! Empecemos con nuestra lista especial de pelis para Halloween de Amazon Prime Video. Creemos que te va a gustar.

La Matanza de Texas (The Texas Chainsaw Massacre)

Empezamos fuerte y con un clásico. La Matanza de Texas fue una de las películas que inauguró el género 'slasher'. El director Tobe Hopper debió hacer algo bien para que este filme siga resultando angustioso y terrorífico unos 50 años después de su estreno (1974).

Narra las desventuras de un grupo de jóvenes que, durante un viaje por carretera, se detendrán en la peor casa que podían haber elegido. En ella se encuentra el icónico Leatherface (Cara de Cuero), un hombre enorme que lleva una máscara hecha con piel humana de sus víctimas y que carga con una motosierra que utiliza para sus quehaceres. Un tipo encantador.

Los espectadores del cine de terror moderno quizás no estén acostumbrados a esta forma de rodar las escenas de miedo, sin constantes cambios de plano ni estruendosos efectos de sonido repentinos para sobresaltar a la audiencia. Aquí todo se apoya más en la ambientación y la puesta en escena, cruda y directa, y no hay nada que te avise de que los protagonistas están a punto de...

House on Haunted Hill

House on Haunted Hill es, como su nombre indica, la representante en esta lista de las pelis de terror en mansiones encantadas. Este es un estilo tan antiguo como efectivo, en el que solo se necesita una casa grande y antigua, una buena ambientación, una iluminación correcta y un buen reparto. Este filme cuenta con todos esos elementos y, aun teniendo en cuenta que no deja de ser un blockbuster de Hollywood de finales del s. XX, es también una película amena y dinámica, con puntos de humor para romper la tensión y algunos momentos perturbadores.

Un grupo de personas desconocidas entre sí reciben una invitación para pasar la noche en una antigua mansión que años atrás había sido un hospital psiquiátrico, con el aliciente de que los que no huyan y sobrevivan hasta el amanecer recibirán un millón de dólares. Al principio dan por sentado que se trata de un juego retorcido para asustarles, pero (oh, sorpresa) las cosas se van complicando con el transcurso de las horas.

Cuenta con las interpretaciones del grandísimo y oscarizado Geoffrey Rush (que interpreta a Héctor Barbosa en Piratas del Caribe) y de Famke Janssen, a la que recordamos por haber sido la Jean Grey original en la primera trilogía de X-Men.

Cementerio Viviente (Pet Sematary)

No podía faltar en nuestra lista de pelis de miedo para Halloween una adaptación ochentera de una novela de Stephen King. También tienes disponible en Prime Video el remake del 2019, pero te recomendamos mucho más la original del 89.

Cementerio Viviente nos cuenta la historia de una familia recién llegada a su nueva casa que pierde a su querido gato en un atropello. El vecino anciano y bonachón le cuenta al padre de familia que hay un cementerio indio de animales no muy lejos de allí, del que se dice que puede devolver los animales a la vida. Louis, el padre, decide intentarlo para evitarles a sus hijos el disgusto de su mascota muerta, pero claro, no habría historia si todo fuera según lo previsto, ¿verdad?

Sí, el reparto no es nada del otro mundo, el presupuesto es limitado, y algunos efectos visuales pueden parecer ridículos en el 2021. Pero tiene buenos momentos de terror, y los que son capaces de disfrutar de una buena pequeña historia, del estilo de cine de los 80 y de una banda sonora con los Ramones, pasarán una hora y media de lo más entretenida.

Mención especial a Miko Hughes que, siendo un niño que apenas había empezado a hablar, consigue dar escalofríos al espectador.

Dagon: la Secta del Mar

Esta producción española del 2001 se atreve a contar una adaptación de un relato de H.P. Lovecraft contenido en Los Mitos de Cthulhu sobre los misterios, criaturas y dioses oscuros que habitan en las profundidades del mar. La complejidad narrativa de esa historia hace que llevarla a la pantalla sea una propuesta valiente.

Dos parejas de amigos disfrutan en su pequeño velero de unas vacaciones cerca de las costas gallegas. Alcanzados por una tormenta, el barco encalla en las rocas, obligando a dos de ellos a ir a tierra firme a conseguir ayuda. Pero el pueblo al que llegan, Invoca, parece estar detenido en el tiempo, es oscuro, tétrico, y está habitado por gente hostil que parece pertenecer a algún tipo de culto.

Dagon es una película que engancha por su ambientación y su misterio, y mantiene la tensión sin descanso durante la mayor parte del metraje. El gran Paco Rabal y Raquel Meroño son los nombres más conocidos de esta cinta.

La Autopsia de Jane Doe (The Autopsy of Jane Doe)

En el escenario de un crimen con varios muertos, el cadáver de una hermosa joven no presenta señales que evidencien la causa de su fallecimiento. La policía lleva el cuerpo a la morgue de un experimentado forense que trabaja con su hijo, para que intenten averiguar qué le ha podido pasar. Durante la autopsia, padre e hijo irán descubriendo secretos que preferirían haber ignorado.

La Autopsia de Jane Doe (2016) es una película minimalista, que se apoya durante casi todo el metraje en solo dos personajes (los dos forenses) y un cuerpo sobre una camilla, y se desarrolla casi íntegramente en la morgue. Aun así, es una historia ligera, va directa al grano, el guion es interesante y engancha. Y sobre todo es original. No hay muchas películas (puede que ninguna) parecidas a esta, en la que empiezas empatizando con la templanza y la racionalidad de los forenses para, poco a poco, dejarte llevar a los oscuros misterios que puede esconder un simple examen médico post-mortem. Recomendadísima.

Zombies Party (Shaun of the Dead)

¿Quién ha dicho que entre susto y susto no te puedas echar unas risas? Si prefieres una película de Halloween más desenfadada, pero con su dosis de sangre y acción, Zombies Party es la que debes elegir.

No hagas caso al fatal montaje del tráiler que la hace parecer del estilo de Scary Movie, ni a la horrible traducción del título en España (El original, Shaun of the Dead, era una parodia de Dawn of the Dead, un clásico de George Romero, del cual Zack Snyder hizo un remake muy decente en el 2004). Esta comedia de terror es una producción británica y, por lo tanto, huye de la constante comedia 'slapstick' (humor basado en pedos, golpes y caídas) para centrarse más en la parodia de los clichés de las pelis de zombis, la crítica social y el humor inglés.

Simon Pegg y Edgar Wright están brillantes como dupla cómica, el maquillaje y los efectos visuales no son despreciables para ser una comedia de presupuesto medio, y el guion es divertido y ocurrente. De esas películas que antes de verla te niegas, pero después la recomiendas.

·REC

Pero si lo que quieres es una peli de zombis en toda regla, con sus persecuciones, mordeduras, gritos, tensión y su dosis de gore, debes saber que esta cinta española se hizo famosa por aterrorizar a los espectadores en las salas de cine de todo el mundo.

Presentada en formato de falso documental con el recurso de la 'cámara en mano', en ·REC seguimos a un equipo de reporteros que acompañan a los bomberos de Barcelona durante una noche para contar cómo es su trabajo rutinario. Con ellos, acuden a un edificio para trasladar a una persona que parece estar en algún tipo de crisis nerviosa y que acaba forcejeando y mordiendo a un agente de policía, que también acompañaba al grupo. Puedes imaginar lo que viene después, pero te recomendamos que lo veas, pues es una frenética montaña rusa de huidas, enfrentamientos, tensión, claustrofobia, oscuridad y sangre difícil de describir. ¿Qué más quieres en la noche de los muertos?

Destino Final 3 (Final Destination 3)

La saga Destino Final se compone de cinco películas que, aunque para nada se las puede catalogar como comedias, no dejan de ser terriblemente divertidas. Es una dinámica de la que te acabas haciendo cómplice y, tras varias entregas, sabes que va a ser más de lo mismo y no te van a sorprender, y aun así estás deseando ver la siguiente.

La trama de todas ellas es la del típico 'slasher' de jóvenes guapos huyendo del asesino, excepto por una gran diferencia: aquí quien persigue a los protagonistas es la misma Muerte, que no tiene cuerpo ni cara, sino que básicamente es el destino preparando retorcidas trampas mortales que parecen accidentes, para cobrarse las vidas de los que se han escapado de ella indebidamente. ¿Cómo se llega a eso? Pues siempre de la misma manera. Un chico (o chica) joven tiene una premonición clara y concisa sobre un gran desastre que está a punto de suceder. Al salir de esa 'ensoñación', advierte a su grupo de dispares amigos y escapan de lo que iba a ser una muerte segura, pues el accidente vaticinado acaba sucediendo de verdad. Tras esto, la Muerte empieza a ir tras ellos para... lo que te hemos contado antes.

En realidad la gracia de todo esto está en ver las desternillantes (y brutales) muertes que van a ir sucediendo inevitablemente, mientras el auténtico 'prota' busca la forma de librarse. Te recomendamos la 3 porque tiene las mejores muertes, y tampoco vas a echar de menos el trasfondo de las anteriores. Si no estás buscando algo muy serio y profundo, te va a divertir, palabra.

El Faro (The Lighthouse)

Pasamos ahora al extremo opuesto, al terror psicológico en estado puro. Se trata de otro largometraje muy minimalista, en blanco y negro, con únicamente dos personajes con diálogo y unos pocos escenarios, todos localizados en una pequeña isla. El Faro es quizá la película que mejor representa el terror de los relatos de Lovecraft, sin estar inspirada en ninguno en concreto. El tratamiento de los temas como la culpa, la pérdida de la cordura o los conocimientos prohibidos está tan pulido que evoca inevitablemente a los relatos del maestro del horror cósmico.

Técnicamente es brillante, desde el sonido hasta la fotografía, nominada al Oscar, pasando por el trabajo actoral. Sin embargo, es un filme deliberadamente lento, que lo apuesta todo por los diálogos de sus dos únicos personajes y la ambientación, que no mostrará ni contará nada explícitamente, y del que cada espectador tendrá que sacar sus propias conclusiones.

A finales del s. XIX, Ephrain (Robert Pattinson - el próximo Batman) es enviado a trabajar durante cuatro semanas cuidando el faro de una diminuta isla frente a la costa de Nueva Inglaterra. Está supervisado por Thomas (el gran Willem Dafoe), un anciano malhumorado, y esa será su única compañía. Después de los primeros días, empiezan a tener disputas por cuestiones de jerarquía y diferencias personales, pero los secretos de ambos y la influencia del lugar elevarán poco a poco la tensión.

Insistimos: no es para todos, si buscas espectáculo, no es aquí. Por otro lado, es un film que te deja cosas en la cabeza.

Tren a Busan (부산행)

Pero terminemos con zombis y violencia desenfrenada, ¡qué demonios! Después de todo, Halloween es una fiesta... de difuntos.

Tren a Busan es una de esas películas que no te esperas. De entrada, al espectador medio (rango en el que humildemente nos incluimos) le recomiendan una peli asiática y le da un poco de pereza. No por filias o fobias, sino porque fuera de Hollywood suele haber menos medios para producciones espectaculares, y el estilo resulta algo menos familiar. Pero... ¿Tren a Busan? ¡Wooow! Es una historia de muertos vivientes en toda regla, amigos. De las buenas, con zombis de los que corren que se las pelan y te aparecen por donde menos te lo esperas. Pero es que, además, tiene buenos efectos, buenos personajes, cuando empieza la acción es frenética, tiene situaciones delirantes y momentos sobrecogedores. Esta producción surcoreana del 2016 sorprendió a crítica y público de todo el mundo, y se convirtió en un clásico automático del género. Si te van los 'walking deads', no te la pierdas.

Ah, sí. Sucede en un tren.