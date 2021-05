EA Play 2021 será en julio, después del rumoreado anuncio del próximo Battlefield en junio

Electronic Arts confirmó hace unos días que el EA Play Live 2021, la última entrega de su evento anual de videojuegos de verano, se celebrará el 22 de julio de 2021. Pronto anunciarán más detalles y puedes ir a la página web oficial desde aquí.

Todavía no se han anunciado nuevos juegos para el evento de forma oficial, pero es muy probable que veremos la nueva entrega de la franquicia Battlefield, que tanta expectativa ha creado.

Aunque se especuló mucho con que el próximo Battlefield llegaría en mayo, un tuit de la cuenta oficial de Battlefield afirmó que habrá que esperar a junio para conocer qué nos tiene preparado la compañía DICE. Parece por lo tanto que el juego será revelado en junio, y que darán más detalles en profundidad en el evento EA Play Live 2021, junto con otros juegos.

Esto continúa la tradición de EA de no participar en el E3, aunque Ubisoft y otras grandes compañías de videojuegos sí que han confirmado que irán al E3 2021. PlayStation, por su parte, no irá, y todavía no ha anunciado qué evento celebrará por cuenta propia este verano.

Trabajo conjunto

El próximo juego de Battlefield está siendo desarrollado principalmente por el equipo de DICE con sede en Suecia, pero con el apoyo de los estudios de EA DICE LA, Criterion, Industrial Toys y EA Gothenburg.

Si bien esto retrasa el trabajo de Criterion en el próximo juego de Need for Speed, el recién adquirido Codemasters está al cargo de las carreras con F1 2021, que se lanzará en julio de 2021.

El próximo Battlefield ha sido descrito como "construido para la próxima generación" por lo que es posible que sea exclusivo para Xbox Series X, Xbox Series S, PC y PS5.