Los mejores juegos de terror del 2021: los títulos más aterradores para jugar en consola y PC

Aún falta bastante para Halloween, pero esa no es razón para perderse los mejores juegos de terror que existen.

Hay una gran cantidad de películas de terror que te harán saltar de tu asiento, pero los juegos pueden llegar más lejos al hacer que ese miedo sea realmente interactivo e inmersivo.

Cuando eres el que tiene el mando y toma las decisiones que son la diferencia entre la vida y la muerte, cada momento es tenso y significativo. Es mucho más difícil reírse de los personajes que toman decisiones estúpidas cuando eres tú quien las toma.

Los juegos de terror han madurado, yendo más allá de la simple sangre y los sustos. Aunque estos elementos todavía juegan un papel importante en el género, el enfoque de los desarrolladores de juegos sobre el terror tiene más matices que nunca.

Lo que sigue es nuestra selección de los mejores títulos de terror que puedes jugar en PC y consolas, desde juegos triple A recientes hasta clásicos de PC más antiguos. Así que adelante, pasemos un poco de miedo.

The Medium

(Image credit: Bloober Team)

Si te gusta más el terror psicológico que los sustos, The Medium podría ser exactamente lo que estás buscando.

En The Medium juegas como, oh sorpresa, una médium llamada Marianne que vive entre el mundo real y el mundo espiritual. Como Marianne, viajas a un hotel abandonado, buscando respuestas a las visiones de una chica muerta. Lo que viene a continuación es una historia con muchos giros y personajes inquietantes, reforzada por una banda sonora atmosférica; todo bien conjuntado para formar un juego de terror clásico e inteligente.

The Medium no es un juego largo, con alrededor de 11 horas de gameplay, pero esta exclusiva de Xbox incluye muchas cosas buenas y realmente podría calmar el ansia de emociones fuertes entre tantos largos juegos de mundo abierto.

Podemos decir sin ambages que The Medium es más inteligente que el juego de terror promedio, por brillante trabajo de construir lentamente una atmósfera que te tiene en tensión en todo momento.

Plataformas: Xbox Series X / S y PC. También está en Xbox Game Pass.

Little Nightmares 2

(Image credit: Bandai Namco)

La secuela Little Nightmares 2 se une al Little Nightmares original en nuestra lista de los mejores juegos de terror. Es otro juego único y atmosférico que mejora muchos aspectos del original.

En Little Nightmares 2 juegas como un niño llamado Mono, que une fuerzas con Six, el protagonista del juego original, para sobrevivir a la aterradora Pale City. Al igual que el original, este es un juego de plataformas y puzzles que inspira miedo y hace que tu corazón se acelere de nuevas y creativas maneras, y es probable que sus imágenes perturbadoras y su atmósfera espeluznante se queden contigo mucho después de que dejes el mando.

Este título es un deleite de lo lúgubre que alcanzan el potencial petrificante del original.

Plataformas: PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Google Stadia, PC

Until Dawn

(Image credit: Supermassive Games)

Todos hemos visto una película slasher para adolescentes en algún momento (es difícil escapar de ellas) pero es un género que es muy poco común en el mundo de los videojuegos. Probablemente es así porque sería muy difícil hacerlo bien.

Afortunadamente, Until Dawn es un juego que logra combinar elementos de películas slasher con el formato de videojuego.

Este juego exclusivo de PS4 sigue a un grupo de adolescentes que van de viaje a una cabaña remota en las montañas donde, para sorpresa de nadie, hay una presencia aterradora interesada en eliminarlos uno a uno.

Depende de ti tomar las decisiones de los personajes del juego, lo que significa que si viven o mueren depende totalmente de ti. Si tomas la decisión equivocada, tu personaje favorito podría tener un final desapacible. Until Dawn es un gran juego de terror porque, aunque realmente te asustará, te estás divirtiendo mucho mientras tanto.

Plataformas: PS4

The Evil Within 2

(Image credit: Tango Gameworks)

La serie The Evil Within proviene de la mente detrás de Resident Evil, Shinji Mikami, y si eso no te da razones suficientes para darle una oportunidad, ya no sabemos qué lo hará. Este es un survival horror en tercera persona que te llevará a un mundo de pesadilla poblado por enemigos grotescos y aterradores.

Una secuela, The Evil Within 2, llegó a las tiendas en el 2017 a tiempo para Halloween, con el protagonista Sebastian Castanellos una vez más enfrentándose a poderes oscuros más allá de su comprensión en la realidad deformada de STEM.

De alguna manera es una historia de terror habitual: una ciudad aparentemente idílica, fuerzas sobrenaturales oscuras y una niña perdida para darle un toque. Pero la forma en que combina el terror clásico de alguien que acecha, con elementos de acción más modernos y una auténtica sensación de impotencia para alimentar el terror en curso, hace que este sea un juego imprescindible para los fans del género.

Plataformas: PS4, Xbox One y PC

Dead By Daylight

(Image credit: Behaviour Interactive)

Dead By Daylight destaca en esta lista por ser una experiencia multijugador de terror: una en la que un solo jugador asume el papel de un salvaje asesino en serie mientras otros cuatro huyen para salvar sus vidas.

Es un giro emocionante en el combate PvP habitual, con una gran cantidad de personajes originales, cada uno con sus propias ventajas en juego como Superviviente o Asesino. Hay muchos trucos y estrategias para utilizar en cada mapa, con un sistema de progresión de personajes que debería hacer que vuelvas a por más.

Para los adictos al terror, también se pueden desbloquear o descargar personajes de Saw, Pesadilla en Elm Street o La Matanza de Texas.

Plataformas: PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC

The Dark Pictures: Man of Medan

(Image credit: Supermassive Games)

Otro título de Supermassive Games, del desarrollador de Until Dawn. Man of Medan es un drama de terror basado en elecciones que sigue a un grupo de jóvenes que van de expedición de buceo submarino en el Pacífico Sur. Pero todo cambia cuando el grupo termina en un barco fantasma, donde sus pesadillas cobran vida, aunque las cosas no son tan simples como eso.

En Man of Medan, tus elecciones deciden quién vive y quién muere. Puedes salvar a todos, pero también puedes hacer que todos acaben muertos. Lo que más amamos de Man of Medan es que Supermassive Games se apoyó en el éxito de los streamings de Until Down, presentando un modo Historia Compartida y Noche de Pelis que permite a los jugadores participar en el terror interactivo con amigos.

Man of Medan es solo la primera entrada en la trilogía Dark Anthology de Supermassive Games y estamos ansiosos por tener en nuestras manos la siguiente, Little Hope, que se lanzará a finales de este año.

Plataformas: PS4, Xbox One y Nintendo Switch

The Persistence

(Image credit: Firesprite)

Pocos medios se adaptan tan perfectamente al terror como la realidad virtual. La inmersión de todo el cuerpo y los ángulos de visión limitados hacen que nunca estés seguro de lo que te rodea, y hacen que los sustos o los monstruos surrealistas sean más impactantes.

The Persistence es un inteligente juego de terror en realidad virtual en una nave espacial plagada de monstruos. Tu nave ha sido llevada a la órbita de un agujero negro, y las interferencias están alterando constantemente el diseño de la nave, utilizando niveles autogenerados para que nunca sepas lo que sucederá en cada esquina.

Para colmo, cada vez que mueres, te transfieren a un nuevo clon de ti mismo, lo que sería útil si los otros clones no se estuvieran convirtiendo en enormes monstruos deformados que te buscan para asesinarte. Una versión innovadora de los juegos de realidad virtual que no tiene reparos en hacerte pasar un mal rato.

Si no eres un fan de la realidad virtual, The Persistence también está disponible en otras consolas y en PC.

Plataformas: PS4 (PSVR), Xbox One, Switch y PC (también con soporte VR)

Little Nightmares

(Image credit: Tarsier Studios)

Little Nightmares es un gran ejemplo de un juego que logra inspirar miedo y repulsión sin usar la sangre y el gore tradicionales.

El juego te pone en control de una joven llamada Six y te hace navegar por un mundo aterrador que es demasiado grande para ella, poblado por una amplia gama de criaturas gigantes y grotescas.

No tienes que luchar contra estas criaturas, solo tienes que escabullirte por el mundo y esconderte para burlarlas en lo que es totalmente un juego de puzzles y plataformas.

Pero Little Nightmares también es un gran juego de terror, ya que crea perfectamente una sensación de impotencia y te deja claro que solo puedes escapar. Toma áreas familiares y domésticas de la casa que deberían ser reconfortantes y las convierte en repulsivas e inseguras.

Plataformas: PC, Xbox One, Nintendo Switch y PS4

La serie Dead Space

(Image credit: Visceral Games)

Dead Space, publicado por EA y desarrollado por Visceral Games, es un clásico de los juegos de terror contemporáneos. La historia, ambientada al principio en una nave espacial abandonada (otra vez...), tiene giros y sorpresas aterradoras, la mayoría de las cuales involucran a alienígenas zombis que esperan su turno para darte caza.

Seguir la fórmula establecida por el clásico 'Alien' de Ridley Scott ciertamente ayudó; además, el primer juego de Alien que dio la talla no se lanzó hasta dentro de unos años.

Con todo, Dead Space fue uno de los juegos de terror pioneros de la era moderna, inspirando un renacimiento en el género que aún no se ha extinguido. Eso se reduce a algunos elementos simples: una historia convincente, imágenes creíbles y un ritmo adecuado.

Y aunque recomendamos el primer juego para la experiencia de terror más pura, seguramente también disfrutarás de sus dos secuelas principales.

Plataformas: Xbox 360, PS3 y PC

Resident Evil 7: Biohazard

(Image credit: Capcom)

Resident Evil 7 fue un soplo de aire fresco para una serie que estaba cada vez más obsoleta, aportando una comprensión moderna tanto de las películas como de los juegos de terror, al tiempo que logró retener esa sensación tan propia de Resident Evil.

Al mover la perspectiva de la tercera a la primera persona, también hizo que el miedo se sintiera más cercano e inmediato, al tiempo que abrió el camino para incluir una experiencia de realidad virtual realmente aterradora en el juego.

Con una gran historia y una jugabilidad ajustada, Resident Evil 7 fue la incorporación que todos queríamos a esta serie de terror, y creíamos que nunca llegaría. El éxito del juego, junto con los recientes remakes de títulos anteriores de la serie, es suficiente para hacernos pensar que Capcom aún nos dará sustos durante mucho tiempo.

Plataformas: PC, Xbox One y PS4 – o PlayStation VR

Resident Evil 3

(Image credit: Capcom)

Siguiendo el gran éxito de Resident Evil 7 y su remake de Resident Evil 2, Capcom hizo también el remake de Resident Evil 3 y lo clavó por completo.

Con su acción trepidante, excelentes gráficos y, por supuesto, terroríficos zombis, el remake de Resident Evil 3 es uno de los mejores juegos de terror del mercado y uno que no debes perderte.

Con este título Capcom demostró una vez más que, cuando se trata de terror moderno, son los maestros. Resident Evil 3 es testigo del hecho de que un buen juego de terror debe ser más que aterrador, y ofrece un hábil diseño de niveles urbanos, efectos visuales asombrosos, un enemigo formidable y montones, montones de zombis.

Plataformas: PC, Xbox One y PS4

Slender: The Eight Pages

(Image credit: Parsec Productions)

Lanzado a mediados del 2012, Slender se basa en largas pausas seguidas de movimientos repentinos totalmente inesperados. En otras palabras: sustos de muerte.

Slender es esencialmente una película de terror en forma de videojuego. Es un poco barato, pero cumple.

Tu misión es simple: que no te maten, recoge las ocho páginas de un libro y corre. La 'cosa' que te persigue, inspirada directamente en el popular meme de Slender Man, es un hombre sin rostro, inquietantemente larguirucho y con un traje negro. Básicamente, es el villano perfecto de un juego de terror.

El juego se basa en gran medida en que el jugador prácticamente no tenga recursos más allá de una linterna y la capacidad de correr. Naturalmente, ambas cosas están limitadas por razones obvias, lo que hace que escapar sea aún más difícil.

En general, Slender es un juego de terror divertido en el que no tendrás que pensar demasiado, sin embargo, está garantizado que te hará pasar un mal rato.

Plataformas: PC

Alien: Isolation

(Image credit: Sega)

De los incontables juegos que han usado esta preciada licencia creativa a lo largo de los años, el desarrollador Creative Assembly es el primero en crear un juego que está a la altura. El juego tiene lugar 15 años después de los eventos de la película de Ridley Scott de 1979, poniendo a los jugadores en las botas espaciales de la hija de Ellen Ripley, Amanda.

Tomando una perspectiva en primera persona y enfrentándote a un solo xenomorfo que te persigue en la oscuridad a través de una enorme estación espacial, Isolation clava lo que se siente al ver la película por primera vez. El ambiente es en gran medida lo que hace que un juego de terror sea increíble, y Isolation hace que te sientas como si estuvieras jugando a través de la película, con un alien que no aparece solo cuando lo indica un script, sino que te busca activamente, siguiendo los sonidos que emites y tu olor. Además, la criatura aprende de tus tácticas para esquivarla, así que mucha suerte la segunda vez que te escondas en el mismo armario.

Añade a todo esto la inteligencia artificial tan insoportablemente brillante que se le ha dado al extraterrestre, junto con un experimento de realidad virtual apasionante, y tendrás los ingredientes de un gran clásico de terror moderno.

Plataformas: Xbox 360, PS3, Xbox One, PS4 y PC

Saga Outlast

(Image credit: Red Barrels)

Outlast y Outlast 2, desarrollados por Red Barrels Studio, son ya juegos imprescindibles en el género de terror. Ambos títulos ponen a los jugadores en la piel de unos periodistas de investigación, pero mientras que el primero está ambientado en un psiquiátrico para locos peligrosos, la secuela tiene lugar en un escenario mucho más abierto, un pueblo habitado por una secta asesina en una ruinosa zona rural del norte de Arizona. ¿No te parecen dos maravillosos sitios donde pasar una docena de horas?

Lo que ayuda a que los juegos de Outlast duren es que siguen la regla de oro de los juegos de terror: no des demasiado poder a los jugadores, de lo contrario ya no es un juego de terror.

Outlast y su secuela, que ofrecen un refrescante descanso de zombis y extraterrestres, son excelentes títulos para jugar si quieres hacer un aterrador descanso de tu típico festival de disparos y monstruos.

Plataformas: Xbox One, PS4 y PC

Left 4 Dead 2

(Image credit: Valve)

Si bien Left 4 Dead llegó primero, la segunda versión fue en la que Valve clavó la visión de sus creadores originales, Turtle Rock Studios. Ambientado en un mundo invadido por zombies, el juego sigue a cuatro personajes en su misión de sobrevivir a través de varios modos cooperativos y competitivos en línea, que, junto con las modificaciones de PC, ofrecen una gran capacidad de ser re-jugados.

Nuestros amigos de PC Gamer lo han clasificado entre sus mejores juegos FPS de todos los tiempos. Estamos bastante seguros de que la mayoría de los jugadores de PC estarían de acuerdo con eso.

El juego fue originalmente prohibido en Australia debido a su contenido gráfico: un sello de garantía de lo desagradable que puede ser, por así decirlo. Desde entonces, la prohibición se ha levantado, por lo que los amantes de los juegos de terror hardcore de todo el mundo seguramente disfrutarán horrores con sus largas y exageradas escenas de devastación y destrucción.

Plataformas: Xbox 360 y PC

Five Nights at Freddy's

(Image credit: Scott Cawthon)

Five Nights at Freddy's es, sin duda, un tipo diferente de juego de terror. Con la premisa de ver a los jugadores "sobrevivir" una noche en una pizzería con temática infantil, es diferente a casi cualquier otra cosa en el género.

Sin embargo, es un juego sorprendentemente divertido de jugar, una vez que te recompones tras ver en tu cara el rostro aterrador de un oso animatrónico de peluche, que cobra vida en la oscuridad de la noche. Generalmente, los jugadores combaten a estas figuras retorcidas y poseídas con cámaras de seguridad... ¿Cómo? ¡Ah! Porque a los poltergeists no les gusta dejar pruebas.

El juego es obra de Scott Cawthon, un desarrollador independiente, que lo lanzó en el 2014. Desde entonces, ha habido tres secuelas directas más, todas las cuales han recibido críticas positivas. Un original juego sobre el terror de la inmovilidad.

Plataformas: PC, iOS y Android.

SOMA

(Image credit: Frictional Games)

SOMA, lanzado en 2015 por los desarrolladores de Amnesia, Frictional Games, es un juego reflexivo y estimulante que fácilmente podría considerarse una película interactiva. ¿Tenemos un patrón aquí?

El juego no tiene ni zombis ni extraterrestres, sino un cambio entre 2015 y 2104, cuando los humanos han sido eliminados por un cometa y lo que queda de la humanidad debe luchar para sobrevivir bajo el agua en una instalación de investigación abandonada que se ha vuelto hostil.

Si bien SOMA puede que no sea tan aterrador como, por ejemplo, Amnesia, sigue siendo un juego fantástico, gracias a su atmósfera inquietante, un tema sorprendentemente nuevo (para ser un juego de terror) y un diseño de audio increíble.

Plataformas: PS4 y PC

Saga Amnesia

(Image credit: Frictional Games)

Amnesia es una de las mejores series de suvival horror de todos los tiempos, con el primer juego de la serie, Amnesia: The Dark Descent, demostrando ser uno de los juegos más terroríficos que hemos jugado.

Imagínate, si te atreves, que estás siendo perseguido por una sombra monstruosa y no tienes forma alguna de defenderte. Todo lo que puedes hacer es correr por tu vida y, en el mejor de los casos, cerrarle algunas puertas en la cara para ralentizar su avance. Quizá puedas atrincherarte si tienes las herramientas adecuadas, pero básicamente sabes que si te atrapa, vas a morir. Esa es la esencia aterradora de Amnesia: The Dark Descent, un juego que también drena la cordura del jugador si está expuesto a la oscuridad durante demasiado tiempo u observa sucesos perturbadores (y alguno de esos hay, la verdad). Menos mal que hay mucha luz para protegerte de la oscuridad. Oh, espera, estás en un castillo del siglo XVIII... no la hay.

Aunque el juego original, Amnesia: The Dark Descent, se lanzó por primera vez para PC en 2010, puedes conseguir toda la colección para las consolas de la generación actual. La Colección Amnesia está compuesta por Amnesia: The Dark Descent, su expansión Amnesia: Justine, la secuela, A Machine for Pigs, y la última entrega hasta la fecha, Amnesia: Rebirth.

Resident Evil 2 Remake

(Image credit: Capcom)

Resident Evil 2 Remake es exactamente lo que dice en la caja: es un remake del clásico de terror de los 90 Resident Evil 2. Si jugaste al original y no creías que pudiera ser mejor, prepárate para descubrir que estabas equivocado.

Resident Evil 2 Remake eleva la grandeza del juego original a una experiencia de terror de supervivencia moderna y magistral. Este maravilloso remake es el cenit del horror maduro moderno, que ofrece acertijos, zombis, acción trepidante y un entorno finamente detallado que exige exploración.

Y con una segunda historia disponible, que ofrece la experiencia de un personaje diferente, te mantendrá aterrorizado durante horas.