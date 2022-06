Doctor Strange en el Multiverso de la Locura: ¿cuando se estrena en Disney+?

Qué gozada vivir en estos tiempos en los que, si te has emocionado con una película en el cine, tienes la oportunidad de repetir la experiencia en tu sofá menos de dos meses después. Antes de la llegada de las plataformas masivas de streaming (incluso en los primeros años de estas) la ventana de lanzamiento en Blu-ray se iba a los 6 meses, lo que significaba medio año en el que solo podías revivir la pelea del coliseo entre Thor y Hulk en tu cabeza, o en algún rincón de internet donde alguien había colgado una versión screener que te hacía querer estar ciego, lo que no era mejor que tu imaginación.

Menos mal que la era del "lo quiero ya" que estamos viviendo también tiene cosas buenas, y podremos ver Doctor Strange en el Multiverso de la Locura en Disney+ (opens in new tab) desde el miércoles 22 de junio.

El largometraje del UCM se estrenó en cines el 6 de mayo de este año, y hasta el día de hoy ha recaudado 882 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la película más taquillera en lo que llevamos de 2022. Con un presupuesto inicial de 200 millones, podría decirse que Marvel Studios ha vuelto a dar en el clavo, al menos en el terreno de crear expectativas y llenarnos ganas de consumir sus productos. La película en sí tuvo una buena acogida en general entre crítica y público, aunque también generó división de opiniones por el desarrollo de algunos personajes y ciertas decisiones de guion, pero lo que no se puede negar a esta película es que es entretenida y sorprendente, y no puedo dejar de recomendarla si aún no la has visto.

Las ventajas de ver las pelis del UCM en casa

El Doctor Extraño se enfrenta al Darkhold en su segunda película en solitario. (Image credit: Marvel Studios)

Es cierto, las pantallas y el sonido de las salas de cine decentes de hoy en día son una pasada, y las películas de superhéroes (opens in new tab) son uno de los géneros cinematográficos que mejor aprovecha el efecto de unos buenos altavoces y una imagen de 10 metros de altura. Pero en tu sofá y con uno de los mejores televisores (opens in new tab) tampoco se está tan mal, de hecho, tienes hasta algunas ventajas. Y no, no me refiero a lo típico de "poder pararla para ir al baño", "verla mientas te comes una cena de tres platos" o "con la iluminación, temperatura y ángulo (el de la pantalla o de tu espalda) ideal para ti".

Al tratarse de una película del UCM, sabemos que viene precedida por 27 películas y unas cuantas series. Eso quiere decir que seguramente querrás usar el botón de pausa, pero no solo para ir a por otro refresco, sino para poder buscar una información relevante a la que se acaba de hacer una referencia en el film, y que tú no acabas de entender. A nadie le gusta continuar con una trama que no se comprende bien, así que puedes tomarte un segundo para buscar por internet, preguntar al friki que puede que tengas al lado, o incluso saltar a esa otra peli para ver la escena clave y volver de nuevo a Doctor Strange 2 con todo aclarado.

Aunque no todo se puede resolver siempre con una pausa a mediante visionado. Puede veas este largometraje de más de dos horas acompañado, y puede que la otra persona no esté dispuesta a interrumpir la sesión durante un cuarto de hora mientras actualizas tu información. Por suerte, los casi dos meses que han pasado desde el estreno en cine te dan otra ventaja: poder ver previamente lo necesario de la fase 4 (opens in new tab) para sumergirte de lleno en la historia. Es decir, en este caso hay que haber visto tanto Bruja Escarlata y Visión como Spider-Man: No Way Home para saber por dónde van los tiros. La historia tendrá mucho más sentido y tendrás mucho más contexto si, mientras llega a la plataforma de streaming, ves (o repasas) lo sucedido en esas aventuras anteriores. El 6 de mayo, muchos espectadores en su butaca no sabían esto y pedían un contexto a sus acompañantes que difícilmente se podía explicar en ese momento. Tú estás a tiempo de prepararte.

El Doctor Strange utiliza el Darkhold (Image credit: Marvel Studios)

Otra ventaja de ver Doctor Strange 2 en casa es la posibilidad de verla como final de un maratón. Obviamente no vas a ver antes todo el Universo Marvel, porque el objetivo es llegar fresco a disfrutar por primera vez (o segunda, si fuiste al cine) de la novedad, pero si eres un devorador de pelis, a lo mejor sí prefieres ver primero alguna de las que te hemos propuesto como puente al Multiverso de la Locura, o incluso la primera entrega de Doctor Strange, para ir creando el ambiente al gran estreno.

Tanto si sigues nuestros consejos, como si te lanzas a la piscina sin haber visto nunca nada del UCM (¡vaya viaje sería ese!), recuerda: Doctor Strange en el Multiverso de la Locura se estrena en Disney+ el miércoles 22 de junio.