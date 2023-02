ChatGPT podría causar otra crisis de escasez de tarjetas gráficas - y antes de lo esperado

Lo más seguro es que a estas alturas ya hayas escuchado hablar de CharGPT. Esta herramienta de texto basada en inteligencia artificial (IA) desarrollada por la organización sin ánimo de lucro OpenAI, ha disparado su popularidad en Internet y presagia una explosión del desarrollo de la IA y su uso generalizado.

Al parecer, para crear y mantener las enormes bases de datos analizados por IA que requiere ChatGPT, los creadores de la herramienta utilizaron la asombrosa cantidad de 10.000 GPUs de NVIDIA para entrenar a la IA para que sea capaz de producir respuestas interesantes y extravagantes.

Con la creciente popularidad de la IA, gigantes tecnológicos como Microsoft (opens in new tab)y Google (opens in new tab)están ansiosos por integrarla en sus propios servicios. Forbes (opens in new tab) ha hecho una estimación de lo que costaría integrar la IA en cada una de las búsquedas de Google, calculando que las 4.102.568 GPUs NVIDIA A100 necesarias supondrían para el gigante tecnológico la friolera de 100.000 millones de dólares (pagados a NVIDIA, por supuesto), una cifra realmente difícil de asimilar aunque sólo sea una estimación de Forbes.

Los gamers que lean esto probablemente se agobiarán un poco si pueden deducir las implicaciones de esto, ya que podrían avecinarse malos tiempos para los que quieran comprar GPU próximamente. Podríamos estar ante una crisis de escasez de tarjetas gráficas similar a la provocada recientemente por la gran demanda de criptominería, ya que las empresas necesitarán muchas GPU para entrenar los núcleos de inteligencia artificial y sacar el máximo partido de esta nueva tecnología de moda.

Se avecina la vuelta de los tiempos oscuros para las gráficas

Es probable que este temor a la escasez sólo afecte a las ventas de tarjetas NVIDIA, ya que cuentan con los núcleos de IA más avanzados del mercado en estos momentos. Si otras empresas, como AMD e Intel, se percatan de la gran demanda y el potencial de beneficios, es posible que se esfuercen más por igualar a NVIDIA en el terreno de la IA.

Por otro lado, si NVIDIA se centra más en el área de la inteligencia artificial, podría dejar un hueco para que AMD ocupe el espacio de las tarjetas gráficas para gamers. La escasez de GPUs de NVIDIA podría hacer que los jugadores opten por las tarjetas gráficas de AMD en mayor medida.

Si la demanda de GPUs en el futuro alcanza niveles increíblemente altos, la disponibilidad de esas tarjetas gráficas se verá muy afectada. No sabemos hasta dónde podría llegar la demanda ni el número de GPUs que se necesitarán para entrenar los modelos de IA.

Como ya se ha mencionado, no hace mucho tuvimos que hacer frente a una escasez masiva de GPU por culpa de los mineros de criptomonedas y los revendedores, lo que nos da una idea de cómo podría ser una nueva escasez de GPUs. Los mineros de criptomonedas compraron todas las GPUs que pudieron para minar monedas como Ethereum, y el stock que no se utilizaba para minar fue comprado por revendedores que inflaron los precios de forma masiva. En otras palabras, una falta de disponibilidad de tarjetas gráficas conlleva una subida de precios.

Esta escasez que sufrimos en aquel momento no se vio aliviada hasta el año pasado, y lo cierto es que todavía vemos que las tarjetas gráficas de NVIDIA se venden a precios muy superiores a los recomendados. Si NVIDIA se compromete a producir más GPUS para el entrenamiento de IA, es de esperar que los precios de las tarjetas gráficas vuelvan a subir, lo cual son malas noticias para los gamers.