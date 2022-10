Apple añade compatibilidad con los antiguos mandos de Nintendo para iPhone, iPad, Mac y Apple TV

Las últimas actualizaciones de los dispositivos de Apple han hecho que jugar a títulos retro y de inspiración retro sea más auténtico al añadir compatibilidad con los mandos clásicos de Nintendo.

Aquellos con dispositivos que ejecuten iOS 16.1, tvOS 16.1, iPad iOS 16.1 y macOS Ventura pueden aprovechar un montón de nuevas características en los mejores iPhones, los mejores iPads y los mejores MacBooks y Macs. Pero una actualización que no sabíamos que iba a llegar será bien recibida por todos aquellos a los que les gusta jugar a juegos de estilo clásico a través de Apple Arcade y la App Store.

Y es que, tras la actualización, podrás conectar de forma inalámbrica los mandos clásicos Bluetooth de NES, SNES y N64 al dispositivo Apple que elijas (según MacStories (opens in new tab)).

Ya puedes jugar a los juegos del iPhone con los emblemáticos mandos de Nintendo (Image credit: TechRadar)

Estas versiones compatibles con Nintendo Switch (opens in new tab) de los mandos del pasado de Nintendo se crearon para que los suscriptores de Nintendo Switch Online tuvieran una mayor sensación de nostalgia al jugar a títulos retro a través de Nintendo Online, y ahora puedes llevar esa experiencia también a tus juegos de iPhone y iPad.

Mejor aún, estos mandos no solo sirven para jugar. Si estás cansado de desplazarte por los menús con el viejo y aburrido mando del Apple TV, puedes cambiarlo por el mucho más peculiar mando de la N64, y esperamos que este mando también sea más difícil de perder.

Si prefieres un mando más moderno para tus juegos, no te preocupes. Puedes optar por conectar los Joy-Cons de la Nintendo Switch, el Adaptive Controller de la Xbox (opens in new tab), el DualSense de la PS5 (opens in new tab) e incluso el mando de la Xbox Series X, entre otros, a tu dispositivo Apple.

Cómo conectar un mando de Nintendo Classic a tu dispositivo Apple

Si ya tienes uno de los mandos inalámbricos de Nintendo clásica en casa, o vas a comprar uno especialmente para usarlo con tus dispositivos Apple, entonces querrás saber cómo conectarlo a tu dispositivo Apple.

Lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que tu mando está cargado, que tu dispositivo Apple está encendido y que el Bluetooth también está activado.

En un iPhone o un iPad tienes que ir a los Ajustes y luego al menú de ajustes de Bluetooth, mientras que en un Mac tendrás que ir al menú de Apple, hacer clic en Preferencias del Sistema y luego en Bluetooth. A continuación, tienes que coger el mando y pulsar el botón de sincronización, tras lo cual debería aparecer en la lista de dispositivos a los que se puede conectar tu dispositivo de Apple; selecciónalo y tu teléfono retro estará listo para que juegues a los mejores juegos de iPhone con estilo.

Image 1 of 3 El botón de sincronización del mando de la NES se encuentra en su parte superior (Image credit: Nintendo ) Puedes encontrar el botón de sincronización del mando de SNES en su parte inferior (Image credit: Nintendo ) El botón de sincronización del mando de N64 se encuentra en su parte superior, es el botón marcado como 5 en el diagrama anterior (Image credit: Nintendo )

En un Apple TV el proceso es un poco diferente. Tendrás que ir a los Ajustes de tu dispositivo, luego a Mandos y Dispositivos, y después seleccionar Bluetooth. Aquí deberías ver una opción llamada Cómo emparejar mandos de juego: selecciónala y sigue las instrucciones en pantalla.

Si prefieres usar una auténtica máquina de juegos dedicada en lugar de jugar en tu iPhone 14 o Apple TV 4K, ¿por qué no echas un vistazo a nuestro ranking de la mejor consola (opens in new tab) que puedes comprar hoy?