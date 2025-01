Fitbit emite un aviso por sobrecalentamiento de la batería de dos de sus relojes más populares - Y te da dinero si te ha afectado

Fitbit ha emitido una advertencia de sobrecalentamiento de la batería a los clientes

Dicen que los dispositivos Fitbit Sense y Versa 3 corren el riesgo de sobrecalentarse

La compañía está emitiendo una actualización de firmware, y podría pagar dinero a los usuarios afectados

Google está poniendo en marcha un programa de rendimiento de la batería para dos de sus mejores Fitbits, el Fitbit Sense y Fitbit Versa 3, por temor a que supongan un riesgo potencial para los usuarios debido al sobrecalentamiento.

La compañía dice que "un número limitado" de dispositivos corren el riesgo de que sus baterías se sobrecalienten "lo que supone un riesgo potencial para los usuarios y requiere una actualización inmediata del firmware".

Como dato tranquilizador, la actualización ya ha comenzado a desplegarse, y continuará haciéndolo durante el próximo mes.

Google afirma que el firmware "reducirá el riesgo de sobrecalentamiento de la batería", pero lamentablemente a costa de reducir su capacidad. Si tu dispositivo no está afectado (y no todos los Sense y Versa 3 lo están) el rendimiento de tu batería no cambiará. Si tienes alguno de los dispositivos afectados, debes rellenar este formulario para saber si necesitas hacer la actualización.

El desastre de las baterías de Fitbit

Como puedes imaginar, esta debacle de la batería es lo último que Fitbit necesita para empezar el 2025. Tener que emitir una actualización de firmware para reducir la capacidad de la batería de algunos dispositivos porque podrían suponer un riesgo para los usuarios, es un duro golpe y uno que seguramente molestará a los clientes afectados.

Por ello, Fitbit afirma que aquellos que necesiten la actualización pueden optar por un "regalo de conciliación", que es de 50 dólares (convertidos a tu moneda local) como compensación.

Así que, si tienes un dispositivo que necesita esta actualización de firmware, deberías instalarla de inmediato. Después, tendrás que registrarse para recibir una posible compensación utilizando este formulario.

Tienes un año para hacerlo, así que no hay prisa, pero ¿por qué esperar?

Los usuarios que necesiten la actualización de firmware y que sincronicen regularmente su dispositivo con la aplicación Fitbit deberían recibir una notificación en su reloj y un correo electrónico de Google confirmando su disponibilidad.

"La actualización mejorará la estabilidad del rendimiento de la batería del dispositivo y reducirá el riesgo de que se sobrecaliente la batería", afirma Google. Sin embargo, "como resultado, la batería durará menos tiempo entre cargas y es posible que tengas que cargar el dispositivo con más frecuencia".

Los usuarios tendrán que actualizar manualmente su firmware; si no lo hacen, el dispositivo se reiniciará automáticamente de fábrica al cabo de unos días, enviando con él tus datos al abismo (todos los que no hayas sincronizado).

Desgraciadamente, cuanto más se lee, peor se pone la situación para los clientes de Fitbit afectados. Ahora que Fitbit está poniendo fin a su gama de smartwatches en favor de la línea Google Pixel, este episodio podría ser una señal de que es hora de tomar ese pago de 50 dólares y comprar un nuevo smartwatch barato, ya sea un Pixel o un modelo alternativo.