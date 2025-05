5 cosas que creo que el Samsung Galaxy Watch Ultra 2 debería copiarle al Apple Watch Ultra 2

El Samsung Galaxy Watch Ultra se presentó en 2024 y es sin duda el mejor smartwatch que Samsung ha fabricado nunca. Gracias a su resistente chasis de titanio, la gran duración de su batería y su vibrante pantalla, es también uno de los mejores smartwatches Android del mercado en este momento, especialmente para aquellos que quieren un reloj de aventura para el aire libre.

Sin embargo, no es perfecto, y hay mucho margen de mejora en lo que esperamos que sea el Samsung Galaxy Watch Ultra 2. Creemos que Samsung, al igual que Apple, repetirá el diseño original de su gama “Ultra”, en lugar estar cambiándolo con cada nuevo modelo.

He estado usando el Samsung Galaxy Watch Ultra después de tres años con el Apple Watch Ultra. Con la vista puesta en el futuro, he recopilado algunos cambios y mejoras que creo que Samsung podría (y debería) tomar prestados de Apple para que su modelo de segunda generación sea un éxito.

1. Corona digital

(Image credit: Future)

Me quedé tan atónita por la falta de una corona digital en el Galaxy Watch Ultra que no cabía en mí; es que no puedo entender que no tenga, y ya es hora de que Samsung la añada en el próximo modelo.

Una corona digital es crucial para desplazarse y navegar por un smartwatch, en particular uno que se va a utilizar en el exterior con barro, suciedad, arena, lluvia y más, y encima posiblemente con guantes. Por lo tanto, la inclusión de una corona digital me parece una elección acertada para el próximo modelo y una solución fácil a una de mis mayores frustraciones con la primera generación del Ultra.

2. Samsung, ¡estilízalo por favor!

(Image credit: Future)

A pesar de ser oficialmente más pequeño que el Apple Watch Ultra 2, y de pesar aproximadamente un gramo menos, el Samsung Galaxy Watch Ultra parece más grande que el Apple Watch Ultra 2 en todos los sentidos. No sé por qué, pero hay algo en el diseño que hace que parezca cómicamente grande, como un reloj de Ben 10 o algo que verías agitando a un Power Ranger.

Creo que Samsung tiene que hacer algo para rebajar el perfil del próximo Galaxy Watch Ultra, inspirándose en el Apple Watch Ultra 2, más sutil, elegante y, aun así, robusto.

3. Hay que deshacerse del círculo

(Image credit: Future / Matt Evans)

Esto es una pesadilla de optimización de software y probablemente una quimera, pero creo que alojar el diseño de pantalla circular de Samsung dentro de la carcasa cuadrada del Galaxy Watch Ultra fue una gran metedura de pata. La combinación de pantalla y carcasa va en contra de sí misma, haciendo que la pantalla parezca más pequeña de lo que es en realidad, y haciendo demasiado hincapié en lo grandes que son los biseles.

Creo que es en gran parte la razón por la que el reloj parece extraño y desproporcionado en comparación con el Apple Watch Ultra 2, y si Samsung va a seguir con la carcasa exterior de esa forma en el Galaxy Watch Ultra 2, creo que necesita que la pantalla esté a la altura.

4. Buceo y deportes acuáticos

(Image credit: Apple)

El Apple Watch Ultra 2 cuenta con una ventaja sobre el Galaxy Watch Ultra gracias a sus capacidades para deportes acuáticos y buceo; aunque ambos ofrecen una resistencia al agua similar, el reloj de Apple puede utilizarse como ordenador de buceo con un sensor de temperatura del agua y un medidor de profundidad. Una rápida actualización interna podría hacer que el Samsung Galaxy Watch Ultra compitiera por primera vez en los escenarios oceánicos más duros.

5. Más esferas del reloj

(Image credit: Future / Matt Evans)

A mis ojos, el Apple Watch Ultra 2 y watchOS 11 tienen una clara ventaja sobre el Galaxy Watch Ultra ya que vienen con esferas de reloj específicas. Creo que tener una esfera que complemente la naturaleza robusta del diseño del reloj es realmente importante.

Samsung ofrece dos esferas “Ultra” con opciones de personalización decentes, pero ninguna puede hacerle sombra a lo que ofrece Apple en este sentido. Apple siempre ha disfrutado de una ventaja sobre Samsung en lo que respecta al refinamiento de la interfaz de usuario, pero creo que un par de esferas Ultra más dedicadas serían un buen punto de partida para acortar esa distancia.

El futuro del Galaxy Watch Ultra

El Samsung Galaxy Watch Ultra 2 bien podría hacer su aparición en 2025, y con un nuevo Apple Watch Ultra 3 previsto para septiembre, la compañía tiene mucho trabajo por delante si quiere destacar frente a la competencia.

Por supuesto, la mayoría de los clientes ya fieles a iPhone o Android no van a elegir entre estos dos relojes, porque para ellos la elección ya está clara, pero estas son sólo algunas mejoras que creo que Samsung podría hacer para convertir el Galaxy Watch Ultra 2 en un mayor éxito que su predecesor.