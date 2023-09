Se ha establecido un nuevo récord de speedrun en Super Mario Bros

Se ha establecido un nuevo récord mundial de velocidad en Super Mario Bros tan solo 395 días después de que se estableciera el último récord.

Anteriormente, el tiempo más rápido de speedrun lo tenía Niftski, con 4:54.798, pero el 6 de septiembre, Niftski superó el récord original al completar la carrera en 4:54.630. A primera vista, puede que no parezca una gran mejora, pero cuando se profundiza en los detalles de la hazaña, los 0,168 segundos de diferencia resultan mucho más impresionantes. La partida completa puede verse a continuación:

Lo que convierte a Super Mario Bros en una rareza del speedrunning es un temporizador oculto en el juego que comprueba cada 21 fotogramas cuándo has completado un nivel. Este ciclo se repite incluso cuando has llegado al final de un nivel y has saltado el asta de la bandera, lo que significa que no puedes pasar al siguiente nivel hasta que se cumpla la regla del siguiente fotograma.

Debido a esta regla, hay un tiempo mínimo específico en el que se puede completar cada nivel, y el nuevo récord de Niftski marca el primer intento humano con éxito de conseguir el ciclo de fotogramas más rápido. Con la ayuda de emuladores, entradas programadas y estados de guardado, se han completado carreras más rápidas, pero estos intentos no cuentan para el récord mundial, lo que hace que la carrera de Niftski sea más monumental.

Sin embargo, hay una excepción a la regla de los fotogramas que se implementa en el último nivel del juego, el 8-4. En lugar de continuar con la regla de los 21 frames, el juego pasa directamente al final una vez que Bowser es derrotado, ahorrando así unos segundos preciosos.

"Ya no quedan más reglas de fotogramas que salvar, ¡así que esto es ahora una batalla de los fotogramas 8-4 restantes! Solo 22 frames, o 0,366 segundos, separan esta carrera de la perfección absoluta", declaró Niftski al final de la partida, antes de recalcar que esta carrera no es el último récord posible y que este no será el final de los intentos por recortar esos últimos segundos.