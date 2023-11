La Nintendo Switch sigue vendiéndose como churros y supera los 132 millones de unidades

No es ningún secreto que la consola híbrida de Nintendo, la Nintendo Switch, se está vendiendo especialmente bien, pero el último anuncio de la compañía indica que la consola ha alcanzado un importante nuevo hito de ventas.

Revelado en la página de Relaciones con Inversores (IR) de la web japonesa de Nintendo, parece que Nintendo Switch ha vendido ya 132,46 millones de unidades desde su lanzamiento en marzo de 2017. Esta cifra global incluye el modelo base de Nintendo Switch, la Nintendo Switch OLED y la Nintendo Switch Lite, más económica.

Aun así, son muchísimas consolas, sobre todo si tenemos en cuenta que la familia de consolas Nintendo 3DS, que era en sí misma una línea de portátiles bastante popular, solo vendió 75,94 millones de unidades en toda su vida útil.

De hecho, estos datos muestran que Nintendo Switch ya ha superado en ventas a la increíblemente popular Nintendo Wii, que vendió 101,63 millones de unidades, y se está acercando a Nintendo DS, que actualmente ocupa el primer puesto con la friolera de 154,02 millones de unidades vendidas.

Este anuncio también incluye algunos datos interesantes sobre las ventas de software. No solo Nintendo Switch es actualmente la mayor plataforma de la compañía en términos de ventas de software, con "1.133,23 millones de unidades" hasta la fecha, sino que algunos juegos exclusivos recientes, como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, han tenido muy buenos resultados.

(Image credit: Nintendo)

Con 19,50 millones de ventas, ya se ha consolidado como uno de los juegos más populares de la consola tras sólo unos meses en el mercado.

Estas cifras corresponden al 30 de septiembre, lo que significa que aún no se ha visto el efecto de otros éxitos de gran repercusión, como el excelente Super Mario Bros. Wonder, aunque esperamos que provoque un aumento significativo de las ventas tanto de software como de hardware durante al menos unos meses.

Además, estos datos son anteriores a las ofertas del Black Friday. Como ya estamos viendo un montón de atractivas ofertas de paquetes como parte de las rebajas, es bastante probable que noviembre sea un mes especialmente fuerte para las ventas de hardware.