Lanzamiento oficial de Call of Duty: Modern Warfare 3: llegará en noviembre

Call of Duty: Modern Warfare 3 será la próxima entrega de la longeva saga de shooters en primera persona, y estará desarrollada por la desarrolladora de la franquicia Sledgehammer Games.

Los fans de los FPS (first person shooters) no tendrán que esperar mucho para el lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare 3, ya que está previsto para el 10 de noviembre del 2023. El teaser tráiler publicado en Twitter muestra un logotipo rojo escrito en números romanos, en consonancia con la entrada del año pasado, Call of Duty: Modern Warfare 2.

Es la primera vez desde la trilogía original de Call of Duty, que se desarrolló entre el 2003 y el 2006, que una entrega principal sigue directamente a otra en la larga historia de la serie. Por lo general, se recurre a distintos equipos de desarrollo para crear títulos alternativos, lo que implica un ciclo de desarrollo global de 2-3 años más largo. Otras subfiliales de la serie son Black Ops, Vanguard y WW2.

Sledgehammer Games se fundó en el 2009 y ha creado exclusivamente títulos de Call of Duty, el primero de los cuales fue el Call of Duty: Modern Warfare 3 original junto con Infinity Ward en el 2011. Todo está cerrando el círculo, ya que la casa de desarrollo ha ayudado en cada entrada de línea principal desde el reinicio de Call of Duty: Modern Warfare del 2019.

Al igual que su predecesor, Call of Duty: Modern Warfare 3 se presenta como un flojo reinicio de la serie que comparte algunos personajes y puntos clave de la trama, al tiempo que se desvía de diferentes maneras. Esto mantiene la frescura de la serie a pesar de lo trillado del terreno, por lo que los fieles a la franquicia tendrán nuevas sorpresas que esperar.

También es una continuación de la coexistencia de una entrada de línea principal y el battle royale gratuito Call of Duty: Warzone 2. Durante los últimos tres años, este popular modo en línea ha prosperado en PC, Xbox Series X, PS5 y la generación anterior. Se ha confirmado que la iteración anterior, Call of Duty: Warzone, cerrará en septiembre.