PS Plus Premium incluye uno de los mejores juegos de PS2 en su catálogo

El nuevo PS Plus ya está aquí y con él te espera una auténtica joya de los juegos de terror.

PS Plus ofrece ahora tres niveles de suscripción: Esencial, Extra y Premium. Este último viene con todas las ventajas que puedas pedir, y es el más caro de todos. Una de estas ventajas es el acceso al streaming en la nube de toda una horda de juegos de las antiguas PlayStation, PS2, PS3, PS4 y PSP.

Entre los títulos de PS2 se encuentra Forbidden Siren, o simplemente Siren, dependiendo de la región en la que te encuentres. Salió a la venta en el 2003, por lo que algunos de vosotros os habréis perdido este juego. Porque estabais durmiendo la siesta en la cuna o porque aún erais un proyecto lejano en la cabeza de vuestros padres. Pero ahora es tu oportunidad de ponerte al día, por 16,99€ al mes.

¿De qué va Forbidden Siren?

Cuando el creador de Silent Hill, Keiichiro Toyama, está involucrado, sabes que las cosas se van a poner intensas. Toyama estuvo al frente de Forbidden Siren como director, además de coescribir el juego junto a su compañera de Silent Hill, Naoko Sato.

Forbidden Siren, que explora temas como el aislamiento y la depresión, es un éxito en cuanto a la historia y la atmósfera opresiva. Pero no se trata solo de la ambientación, sino que la mecánica del juego hace que sea un juego de terror increíblemente estresante.

Al comienzo de Forbidden Siren, te encuentras en un pueblo situado en lo más profundo de una cordillera japonesa. Ya aislado, el pueblo ha quedado aún más aislado por un extraño foso de agua roja como la sangre. Estás atrapado en la aldea con residentes que han reaccionado a estos tiempos difíciles volviéndose increíblemente hostiles con cualquiera que no sea uno de los suyos. Por si el agua sangrienta no fuera suficiente, los habitantes del pueblo han sido infectados por una misteriosa plaga que tiene el efecto añadido de hacerlos parecer y sonar espeluznantes. Será mejor que te abras paso con sigilo en el juego en lugar de enfrentarte de frente a los habitantes del pueblo.

Al igual que el extenso elenco de personajes de Until Dawn, Siren está repleto de una lista de caras familiares que conocerás a lo largo del juego, muchas de las cuales no llegarán a los créditos finales. Una de las mecánicas que diferenciaba a Siren de otros juegos de la época era su sistema de "efecto mariposa", en el que tus acciones en una sección del juego podían desencadenar acciones y objetivos en diferentes partes del pueblo.

En cuanto a los contras, prepárate para un montón de misiones de escolta. Recuerdo haber arrastrado a un montón de PNJs, lo cual es básicamente un horror en sí mismo, no importa en qué género haya que hacerlo.

El Sight Jacking es otra mecánica que parece haber dividido a los fans, ya que podría decirse que no ofrece lo suficiente como para justificar su presencia. Te permite ver a través de los ojos de los aldeanos que te rodean para que puedas buscar un camino seguro. Prepárate para un montón de respiraciones agitadas y pesadas cuando te cueles en los agresivos globos oculares de los lugareños.

Los creadores de Silent Hill explican por qué Forbidden Siren da tanto miedo

Tanto Keiichiro Toyama como Naoko Sato han hablado sobre Siren, y han profundizado en cómo su desarrollo se vio influenciado por su trabajo en Silent Hill.

En una entrevista con Siren Maniacs (según FFTranslations (opens in new tab)), Sato cuenta cómo, durante su trabajo en Silent Hill, ya estaba pensando en su próxima aventura de terror, que estaría ambientada un poco más cerca de casa. La ambientación de Silent Hill fue motivo de dudas: Sato afirma que a menudo le asaltaban pensamientos sobre la exactitud de la ambientación, ya que es japonés.

La posibilidad de trasladarse a Japón le dio la oportunidad de explorar la mitología del terror en el país y las costumbres en torno a ella, además de hacer que los aspectos mundanos y cotidianos fueran mucho más realistas.

"Yo quería basar Siren en la parte oscura del país, que la mayoría de los japoneses sienten físicamente, con su clima húmedo, una especie de malestar que es difícil de explicar", dice Nato.

"Siempre he creído firmemente que el verdadero horror está en el horror japonés. Por ejemplo, los monstruos enfermeras de Silent Hill fueron diseñados por mí, pero lo que imaginaba mientras ideaba cosas como sus movimientos era Sadako, de la película 'The Ring'".

Sobre el tema de las diferentes formas en que las culturas abordan el horror, Nato dice: "Esto puede provenir de una diferencia de mentalidad, pero en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, parece haber mucho más miedo proveniente de las lesiones físicas. Sin embargo, me parece que la idea japonesa del horror es principalmente la que va a por ti mentalmente, esa especie de desesperación impotente".

Si te has adentrado en el terrorífico surtido de películas de miedo del cine japonés, estarás muy familiarizado con lo que dice Nato. Piensa que en The Ring, donde los espectadores de una cinta de vídeo maldita sólo tienen siete días de vida después de verla, el verdadero horror no es la muerte violenta al final de los siete días, sino el tiempo intermedio en el que la víctima está atormentada por lo impotente que es para escapar de su destino.

El "reimaginado" Forbidden Siren: Blood Curse en PS3 (también en PS Plus Premium) introdujo un montón de novedades que se basaban en el juego original de PS2, y que Toyama explica en una interesante entrevista publicada en el blog de PlayStation (opens in new tab).

El añadido de los personajes occidentales, por ejemplo, fue una novedad diseñada para aumentar la "sensación de aislamiento y terror". Toyama añade que también da a los jugadores occidentales personajes con los que es "más fácil relacionarse". Por no hablar de los "inevitables problemas de comunicación" que magnifican "la frustración que los distintos personajes sienten en su situación".

En la renovación también se introdujo una nueva estructura episódica, lo que supuso una gran novedad en su momento. Además de hacerla más manejable, con su estructura similar a la de la televisión, Toyama explica que exigió un mayor desarrollo de la historia, lo que reforzó la calidad del producto final.

La vista se ha transformado en una pantalla dividida, en la que los jugadores pueden seguir moviéndose mientras se meten en las cabezas de los aldeanos no muertos. Un movimiento muy útil que alivió algunas de las frustraciones del Forbbiden Siren original. La dificultad era sin duda un motivo de discordia con Forbidden Siren, así que piensa en Blood Curse como la renovación que elimina la mayoría de esos problemas.

Los viejos clásicos valen la pena

Por supuesto, al tratarse de un juego de la época de PS2 / PS3, Forbidden Siren va a tener un aspecto bastante cutre. Y las actuaciones de voz no son como las de hoy en día, como demuestra el breve vídeo de juego que aparece arriba. Pero su punto de venta es, en gran medida, sus raíces de terror japonés. En su día fue un juego muy espeluznante y, aunque parezca anticuado, merece la pena probarlo si te gusta.

Toyama habla de lo que ofrece Siren que no ofrecen Silent Hill y Resident Evil.

"Dos cosas que Siren Blood Curse ofrece y que esos títulos no ofrecen es una sensación de terror que se hace posible en un entorno japonés, y el drama humano creado a partir de las interacciones de los diferentes personajes..."

"El interés por el terror japonés espoleado por el éxito de los remakes de Hollywood como 'The Ring' y 'The Grudge' ha ayudado a reducir la barrera para llegar a Occidente con juegos de terror como Forbidden Siren que se basan en una ambientación japonesa".

Siempre que sepas que te espera una pequeña decepción visual al retroceder una generación, Siren merece la pena. Abrió nuevos caminos en cuanto a mecánicas y jugabilidad, y algunas de esas características, como las ramificaciones de tu elección que afectan al destino de los personajes, se han trasladado a títulos como Until Dawn y Alan Wake.

Si quieres una experiencia más pulida, dale un vistazo a Blood Curse, que fue el primer juego de terror de nueva generación de la época. Pero Forbidden Siren es un trozo histórico de terror japonés en su máxima expresión, y no deberías resistirte a probarlo.