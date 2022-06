Este es el peor momento de la historia para que llegue el iPhone 14 con su gran actualización

Para los fans de Apple, 2022 se perfila como un gran año, no solo por iOS 16 (opens in new tab), sino sobre todo porque todo apunta a que la nueva gama iPhone 14 (opens in new tab) vendrá con muchas mejoras, por lo que supondrá una gran actualización, según lo que dicen las distintas filtraciones.

Esperamos que la próxima generación de iPhone llegue con mejores cámaras traseras, que por fin se deshagan del notch, que las baterías sean de mayor capacidad y que venga con pantalla Always-on, entre otras cosas, y claro, todo eso suena muy prometedor y sugiere que esta supondrá la mayor actualización en los iPhone desde que se presentó el iPhone X (opens in new tab).

Todo eso suena genial, ya que ya van muchos años en los que nos hemos quedado con ganas de ver una actualización en condiciones, pero claro... podríamos decir que precisamente el 2022 es el peor año de la historia para esto.

Un teléfono grande, a un precio a la altura

Como decimos, la gama iPhone 14 se postula como la que va a llegar con la mayor actualización en años, pero claro, también parece que será la más cara.

El modelo más asequible de la gama iPhone 13 (opens in new tab)es el iPhone 13 mini (opens in new tab), que en España se lanzó por 809€, pero parece que no tendrá sucesor este año. En cambio, por lo que dicen, Apple planea lanzar un nuevo modelo llamado iPhone 14 Max (opens in new tab), que será más caro. Por lo tanto, en la gama insignia de este 2022 no habrá un móvil algo más económico que sea asequible para más gente.

Por otro lado, parece que el precio máximo de la gama va a aumentar, ya que las mejoras que se esperan en el iPhone 14 Pro, como unas cámaras frontales rediseñadas, unas cámaras traseras mejoradas y los nuevos chips, probablemente harán que el precio de los modelos superiores de la gama suban más todavía.

(Image credit: TechRadar)

Tal vez estés pensando, "bueno, al menos Apple ofrece el iPhone SE (2022) (opens in new tab)". Y sí, es cierto que la compañía lanzó ese modelo para ofrecer una opción "low-cost" a sus consumidores, pero francamente, nos parece poco más que una mala broma.

El iPhone SE (2022) (opens in new tab)tiene un precio de 529€, por lo que está muy lejos de ser barato, y encima, su diseño y sus especificaciones dejan mucho que desear. Desde luego, este teléfono no está tan preparado de cara al futuro como cualquier móvil Android que además te cueste la mitad.

Pero eso no es todo, hay otro problema con el iPhone SE: si bien fue lanzado este 2022, como no forma parte de la gama estrella del año, no cuenta con un diseño tan llamativo como el que tendrán los iPhone 14. Si lo piensas, apenas hay carteles sobre el iPhone SE o anuncios en la tele. No, está claro que todas las miradas están puestas en el iPhone 14.

Corren malos tiempos para gastar mucho

Y con esto, llegamos al fondo de lo que queremos transmitir con este artículo.

Es bien sabido que tanto en España, como en muchos otros países del mundo, nos enfrentamos a tiempos muy difíciles: vivimos en una crisis en la que el precio de la vida en general ha subido; tenemos la subida de la luz, la de la gasolina, e incluso la comida en los supermercado, por decirlo de forma resumida. Nuestros sueldos son los mismos, y sin embargo, tenemos que gastar mucho más dinero en las cosas del día a día. Esto significa que nos queda mucho menos margen de beneficio, y por lo tanto, corren malos tiempos para gastar dinero en cosas innecesarias.

Y por supuesto, si tenemos que apretarnos el cinturón, el interés por los costosos productos tecnológicos se reduce (no por nada tenemos en nuestra web la guía de compra de mejores móviles baratos del mercado (opens in new tab)).

Los iPhone ya son caros de por sí, eso lo sabe hasta un niño de primaria. Un fan de Apple te diría "cuestan mucho pero son los mejores", mientras que un detractor de la compañía te diría que son demasiado caros y que se pasan. Sea como sea, lo que está claro, es que no hay muchos móviles que te vayan a costar más que los iPhone. Y francamente, no parece lo más adecuado cuando la gente se las está viendo para poder comprarse la comida.

La idea de eliminar el iPhone mini de la gama iPhone 14, y subir el precio de los modelos superiores, es una decisión que parece apuntar a que Apple es totalmente ajena a lo que pasa en el mundo, o que simplemente no le importa y no quiere adaptarse.

En estos tiempos, reina la relación calidad-precio: se buscan productos que te ofrezcan lo máximo posible por el menor dinero posible, y no súper móviles carísimos.

Pero es que además Apple tiene dinero suficiente como para poder permitirse reducir un poco su margen de beneficios durante uno o dos años. Se dice que la compañía está desarrollando unas gafas de realidad virtual e incluso un coche propio de alta gama, y todo eso mientras la gente no sabe ni cómo llegar a fin de mes.

Bajar el precio de cada modelo de iPhone 14, aunque solo sean unos 100€ respecto a la gama iPhone 13, supondría un gran gesto y sería algo estupendo para quienes necesiten renovar su móvil, pero no puedan permitirse semejante desembolso.

Ojalá fuera así, pero no creemos que esto pase. Al fin y al cabo, Apple es una gran compañía tecnológica, pero francamente, algo tendrán que hacer si no quieren que su mayor actualización del iPhone en años sea un fracaso absoluto.