El rumoreado iPhone 14 Max está un paso más cerca de hacerse realidad gracias a estas fotos filtradas

Si has estado siguiendo todos los rumores relacionados con el iPhone 14, sabrás que se habla de que este año podría haber un modelo nuevo: el iPhone 14 Max. Pues bien, gracias a una nueva filtración tenemos más pruebas que apuntan a que el móvil realmente existe, y además, hemos podido responder a algunas preguntas sobre cómo encaja el iPhone 14 Max en la gama iPhone 14 de Apple.

Mucha gente piensa que la actual gama de móviles de Apple, que está formada por el iPhone 13, el iPhone 13 mini, el iPhone 13 Pro y el iPhone 13 Pro Max, va a cambiar un poco este año con la gama iPhone 14, que Apple seguramente lanzará en algún momento de septiembre.

Para empezar, el iPhone 13 mini podría no tener sucesor este año, sobre todo teniendo en cuenta que el nuevo iPhone SE podría hacer menos tentador comprar un iPhone 14 mini. Es verdad que el iPhone SE sigue contando con el antiguo botón Touch ID y tiene una pantalla pequeña de 4,7 pulgadas, pero teniendo en cuenta que parte de 529€, lo cierto es que cuesta 280€ menos que el iPhone 13 mini, que cuesta 809€.

Por otro lado, aquellos que quieran disfrutar de una gran pantalla de 6.7 pulgadas, ahora mismo solo tienen la posibilidad de comprarse el caro iPhone 13 Pro Max, que parte de 1.259€.

Y justo aquí, es donde entraría en juego el iPhone 14 Max. Este sería un móvil que tendría una pantalla del tamaño de la del Pro Max, pero le harían algunos recortes en cosas como las cámaras, para poder venderlo a un precio más asequible.

Gracias al filtrador Sonny Dickson, que tiene un largo historial de haber dado información verídica sobre Apple, hemos podido echar un vistazo a lo que parece ser la gama iPhone 14 al completo. Son unas imágenes que muestran las maquetas de los modelos.

Hands on with iPhone 14 Dummieshttps://t.co/WlAgrqLGLRMay 30, 2022 See more

Este tipo de maquetas no es que sean unidades funcionales de los teléfonos, pero sí que muestran el chasis de los dispositivos, posiblemente sacados ilegalmente de la planta de fabricación del iPhone en Shanghái. Estas maquetas suelen enviarse, por ejemplo, a fabricantes de carcasas para que puedan ir preparando sus productos de cara al próximo gran lanzamiento del iPhone.

Dickson tiene al menos dos conjuntos (de diferentes colores) de cuatro maquetas que parecen ser un iPhone 14, un iPhone 14 Pro y un iPhone 14 Pro Max junto con un teléfono más; uno que parece exactamente igual que el iPhone 14 (al menos por las cámaras) pero que tiene el mismo tamaño que el iPhone 14 Pro Max. Es decir, ese podría ser precisamente el iPhone 14 Max.

En su artículo, Dickson muestra todas estas maquetas a través de fotos y vídeos, pero lo cierto es que no nos da ningún contexto. Solo sabemos que cree que son maquetas del iPhone 14 porque lo dice en su tuit y en esa publicación donde amplía el material.

Sea como esa, si estas maquetas son reales, muestran un diseño del iPhone 14 que se parece mucho al del iPhone 13. Los conjuntos de cámaras podrían ser ligeramente más grandes, y hay una interesante marca en el botón de encendido. Pero aparte de eso, no vemos ninguna otra diferencia notable entre estas maquetas y los iPhones que estamos utilizando actualmente.

No nos volvamos locos

El hecho de que estas maquetas existan y que Dickson afirme que son modelos del iPhone 14, no garantiza que ninguna de ellas represente realmente el producto final que nos presentará Apple más avanzado este año. Lo cierto es que también podrían ser muestras de diseños descartados o incluso maquetas hechas por cualquier persona ajena a Apple.

A ver, queremos creer que realmente son maquetas reales del iPhone 14, ya que estamos deseando conocer más información sobre los próximos móviles, e igualmente, esperamos de corazón que esto signifique que el iPhone 14 Max realmente existe y que se pondrá a la venta este año. Al fin y al cabo, nos parece una idea excelente: un iPhone realmente grande que ofrezca casi todo lo que esperamos de un iPhone, pero a un precio que la gente se pueda permitir. Pero... ¿se convertirá en una realidad? Ya lo veremos.