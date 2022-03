El iPhone 14 Pro podría ser solo una parada provisional antes del iPhone 15 Pro

Todo parece apuntar a que la próxima gama iPhone 14 presentará un cambio en el diseño, ya que se habla mucho de que el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max prescindirán del notch, y contarán en su lugar con dos huecos, o recortes, en la pantalla; uno en forma de círculo y otro de forma más alargada. Pero al parecer, esto durará muy poco: una sola generación.

Según el medio The Elec, la compañía Samsung Display está desarrollando una nueva tecnología de cámara bajo pantalla que Apple podría estar planeando usar en el iPhone 15 Pro y en el Pro Max para esconder los componentes del Face ID debajo del panel.

Por lo que hemos escuchado hasta ahora, esto podría significar que la cámara selfie seguirá estando ubicada en un pequeño hueco de la pantalla (igual que se espera en el iPhone 14), pero como ya no necesitará un segundo recorte para el Face ID, los móviles de Apple pasarían a mostrar el mismo diseño para la cámara frontal que los dispositivos Android: simplemente un único hueco, pudiendo prescindir así de ese segundo recorte más grande.

Si bien esto supondría que el diseño del iPhone ya no sería tan único en el mercado, lo cierto es que aquello que le hacía único (el notch, o dos huecos) es algo que está anticuado, y no hace más que quitarle espacio a la pantalla.

Todavía no sabemos si esta información es verídica o no, por lo que hay que cogerla con pinzas, pero la verdad es que no es la primera vez que lo escuchamos, ya que el reputado analista Ming-Chi Kuo, por ejemplo, afirmó también en su momento que el iPhone 15 Pro contaría con un Face ID escondido debajo de la pantalla.

Pero hay muchos más casos: los conocidos filtradores Ross Young y Mark Gurman también han afirmado lo mismo, por lo que todo parece apuntar a que antes o después, el iPhone tendrá el Face ID debajo del panel. Ya solo es cuestión de saber si esto sucederá en 2023 o no.

Si finalmente la gama iPhone 15 llega en 2023 con esta nueva característica, eso significaría que el iPhone 14 Pro podría ser único en su especie; el bicho raro dentro del portafolio de Apple.

Inconvenientes por resolver

Si bien Face ID debajo de la pantalla parece una buena idea, solo será algo realmente bueno si Apple consigue perfeccionar la tecnología, y lo cierto es a que las cámaras bajo pantalla que hemos visto hasta ahora en el mercado, todavía les queda mucho por mejorar.

El problema principal lo encontramos en la calidad de imagen que ofrecen estas cámaras escondidas bajo el panel, pero claro, esto no supondría un problema para el Face ID (y posiblemente por esto mismo Apple no se plantea utilizar la misma tecnología para la cámara selfie).

Pero hay otro inconveniente, y es que todavía no han conseguido que la cámara se esconda del todo. Siempre se aprecia un pequeño área de la pantalla que es distinto al resto, y aunque en cierta manera molesta menos a la vista que tener un recorte, sí que queda feo, por lo que todavía hay mucho por mejorar.

Esperamos que cuando Apple implemente el Face ID debajo de la pantalla, consiga solucionar este problema, y como según los rumores hará uso de una tecnología nueva, cabe esperar que consigan remediarlo.

Lo cierto es que Apple no es una compañía que acostumbre a lanzar novedades que todavía no han sido perfeccionadas, y es muy posible que la larga espera por ver esta tecnología haya sido precisamente por eso: necesitan tiempo para conseguir un resultado perfecto y un Face ID totalmente invisible escondido debajo de la pantalla.

Vía Apple Insider