Daredevil: Born Again será diferente a otras series de Marvel, y me encanta la idea

Dejemos una cosa clara: los que esperábamos que la nueva serie de Disney sobre Daredevil continuara los pasos la oscura y descarnada serie de Netflix tenemos que hacernos a la idea de que no será así: simplemente no hay forma de que esa versión ultraviolenta del personaje se encuentre en el UCM junto a Hulka y Spider-Man.

Y no tomaríamos el título de la serie, Daredevil: Born Again, como un indicio de que la historia seguirá el recorrido del cómic del mismo nombre, ya que ese territorio ya ha sido cubierto en la tercera temporada de la serie de Netflix de Daredevil.

En cambio, permitidme detallar cómo el alter-ego de Matt Murdock, Daredevil, podría beneficiarse de su nuevo hogar en Disney+, y por qué creo que el anuncio de que Daredevil: Born Again tendrá una primera temporada de 18 episodios que apunta a un tipo de serie de acción real de Marvel totalmente diferente.

Daredevil también puede ser la luz

(Image credit: Marvel Comics)

Al contrario de lo que hemos visto hasta ahora en las incursiones de Matt Murdock en la acción real, el personaje es mucho más que las historias descarnadas que Frank Miller ha escrito para él. De hecho, una de las series más célebres de Daredevil comenzó hace poco más de una década, y tenía un tono mucho más ligero.

Me refiero, por supuesto, a la serie de Daredevil de Mark Waid, ganadora de los premios Eisner y Harvey, que duró de 2011 a 2014. Considerada por muchos como una de las mejores series de la historia de Daredevil, la era de Mark Waid vio cómo el título abrazaba el carácter de cómic de los orígenes del personaje.

Este enfoque permitió al Diablo de la Cocina del Infierno no solo enfrentarse a una amplia variedad de villanos fantásticos, sino también formar equipo con algunos de los mayores héroes de Marvel Comics, desde el Capitán América hasta Silver Surfer.

Lo más impresionante es que la serie fue capaz de equilibrar con éxito sus elementos más sensacionales con uno de los arcos más emotivos de Matt Murdock, poniendo la misma cantidad de atención en el desarrollo del personaje.

A mí me parece que este es el enfoque perfecto que Marvel Studios debe adoptar con el personaje en su primera serie del UCM. Por mi parte, no me sorprenderá lo más mínimo si Daredevil: Born Again acabe inspirándose en gran medida en la carrera de Waid, de la misma manera que la serie de Ojo de Halcón se inspiró en la versión de Matt Fraction del personaje.

Ya hemos visto a Matt Murdock interactuar con Peter Parker en Spider-Man: No Way Home, y también sabemos que Daredevil aparecerá en la próxima serie de She-Hulk.

Además, la aparición de Kingpin en la serie de Ojo de Halcón ofrecía una versión suavizada y apta para menores de 13 años del personaje, mucho menos asesina y desquiciada que la que aparece en la serie Daredevil de Netflix. En mi opinión, cada una de estas apariciones ofrece un buen indicio de lo que podemos esperar de Daredevil: Born Again.

¿Es el regreso de la "historieta de la semana" a la televisión?

(Image credit: Jesse Grant / Getty Images)

Según reveló Kevin Feige durante el panel de la SDCC 2022 de Marvel Studios, la primera temporada de Daredevil: Born Again constará de la friolera de 18 episodios, mucho más que cualquier otra serie de Marvel Studios en Disney+.

Suponiendo que la serie se emita semanalmente, eso significa que tendremos nuevos episodios de Daredevil de forma continua durante unos cuatro meses y medio seguidos. Si tenemos en cuenta que la mayoría de las series de Marvel Studios han optado hasta ahora por series relativamente cortas de seis episodios, tenemos que asumir que Daredevil: Born Again se desarrollará a un ritmo totalmente diferente y, en mi opinión, ya era hora.

Creo que, a excepción de WandaVision, todas la series de Marvel Studios en Disney+ no han aprovechado los puntos fuertes de la televisión por episodios. En lugar de construir nuevas experiencias en torno al formato, series como Ojo de Halcón y Caballero Luna (a pesar de ser genial) se han sentido como películas innecesariamente prolongadas que han sido cortadas en seis trozos rellenos.

Por ello, a veces la gente pierde el interés antes de que cada temporada llegue a su fin. Sin duda, el formato televisivo puede funcionar de maravilla con series que tienen muchos personajes, cada uno con su propio hilo argumental, pero ese no ha sido el caso de las series de Marvel, que suelen ceñirse a un puñado de personajes principales y a una única línea argumental.

Así que, ¿por qué estoy entusiasmado con Daredevil: Born Again, y una primera temporada de 18 episodios? Bueno, porque estoy convencido de que una temporada más larga de la serie le permitirá tener episodios independientes al estilo de la "historieta de la semana", como en los cómics, para ayudar a romper un arco argumental más grande de la temporada.

Este enfoque fue pionero a principios de los 90 con Expediente X, una serie clásica que consiguió ofrecer una narrativa global durante temporadas de 24 episodios sin poner a prueba la paciencia de su audiencia. Para ello, ofrecía episodios autocontenidos de "monstruos de la semana" que permitían a los recién llegados adentrarse en la serie en cualquier momento sin sentir que tenían que ponerse al día con todo lo anterior.

Teniendo en cuenta que Matt Murdock es un abogado defensor de día, es de esperar que se encargue de numerosos casos a lo largo de la serie, lo cual es la configuración perfecta para las historias independientes que se pueden cerrar en un solo episodio.

Por supuesto, hay que tomar todo esto como una humilde opinión sobre lo que podría ser Daredevil: Born Again, porque es muy posible que la serie no se parezca en nada a lo extrapolado anteriormente. Dicho esto, personalmente no creo ni por asomo que Marvel Studios vaya a intentar llevar a cabo una gran historia dividida en 18 trozos, aunque tendremos que esperar hasta que Born Again llegue en el 2024 para saber qué nos tienen preparado Kevin Feige y compañía.