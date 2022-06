5 cosas que hacen que Google Chrome sea mejor que Microsoft Edge

Si quieres un navegador web (opens in new tab)que pueda crear documentos, navegar por Twitter, y, jugar a videojuegos a través de Game Pass (opens in new tab), entonces Google Chrome es el mejor para ti.

Hoy en día hay muchas más opciones donde elegir cuando hablamos de navegadores, y todos compiten por convertirse en el mejor, entre ellos, Opera, Firefox, Safari de Apple y otros.

Aun así, el más usado sigue siendo Chrome. Esto es debido en gran parte a que ofrece una mejor integración con las otras aplicaciones de Google, y también por su tienda Chrome Web Store (opens in new tab). Ahora que el mítico Internet Explorer ya es cosa del pasado (opens in new tab)(desde el 15 de junio), seguramente los usuarios se estén preguntando si deberían pasarse a Microsoft Edge o si Google Chrome es su mejor opción.

Con esto en mente, hemos reunido cinco razones por las que Google Chrome podría ser la mejor opción para ti.

1. Mejor soporte para las Extensiones

(Image credit: AnchorFree)

La tienda de Chrome, llamada Chrome Web Store (opens in new tab), tiene miles de extensiones (opens in new tab)para que puedas modificar el funcionamiento de Chrome. Hay de todos los tipos: desde unas que sirven como buscador de cupones, a otras que te ayudan a buscar faltas de ortografía cuando escribes un correo electrónico.

Beneficiarte de una extensión es realmente fácil: solo tendrás que buscar lo que te interese, darle a instalar y ya podrás comenzar a usarla (ni siquiera es necesario reiniciar el navegador).

En comparación, en Microsoft Edge, aunque se basa en el mismo motor del navegador que Chrome, los pasos pueden ser más largos. Para algunas extensiones puede ser necesario que las descargues primero y luego las ejecutes. Por otro lado, la tienda predeterminada de Edge ofrece muchas menos opciones en comparación con la biblioteca de extensiones de Google.

2. Motor de búsqueda

(Image credit: How-to desktop/YouTube)

Si comparamos Bing con Google, no es un misterio que el buscador predeterminado de Chrome es el rey.

Si bien Bing tiene una página inicial bonita y la información de los resultados que encuentra son certeros, Google es más rápido, y la forma en la que muestra los resultados se ve más limpia y más organizada que en el caso del buscador de Microsoft.

Por supuesto, puedes cambiar el buscador predeterminado en cualquiera de los dos navegadores, pero cuando se trata de la primera vez que intentas buscar algo, Google Chrome se corona.

3. Funciona en Chrome OS

(Image credit: Shutterstock)

Esto es obvio, pero no por ello menos positivo: si alguna vez has usado un Chromebook (opens in new tab), sabes que el navegador Chrome es su médula espinal.

Estos dispositivos están hechos a medida para Chrome, así que si eres un estudiante, o simplemente buscas un portátil para trabajar a través del navegador, un Chromebook (opens in new tab)será perfecto para ti.

4. Mejor sincronización de tus cuentas

(Image credit: Shutterstock / XanderSt)

Cuando inicias sesión con tu cuenta de Google en Chrome, desde el dispositivo que sea, todos tus datos se sincronizan automáticamente; desde tus Favoritos a tus contraseñas guardadas.

Algunas personas aprovechan esto para mantener separados sus datos del trabajo de los de su vida personal: pueden iniciar sesión con la cuenta de Google del trabajo también desde casa para tener todas las extensiones, favoritos, y demás, y luego iniciar sesión con la cuenta de Google personal para volver a tener los datos personales, sin que nada se mezcle.

Esto es algo que diferencia a Chrome de Edge, ya que en el de Microsoft puedes necesitar más tiempo para sincronizar tus cuentas, según nuestra experiencia.

Lo mejor de todo es que como Chrome está disponible también en Android e iOS, tus datos se sincronizarán automáticamente, por lo que no tendrás que preocuparte de que pierdas nada cuando cambias de un dispositivo a otro.

5. La función de Autocompletar es mejor

(Image credit: Google)

Aunque Chrome y Edge funcionan con motores similares que ayudan a mostrar correctamente todas las páginas web, la función para rellenar automáticamente las contraseñas y las direcciones es más rápida en Chrome.

Además, puedes añadir varias direcciones. Por ejemplo, se puede añadir una como dirección de entrega, otra como dirección de facturación, etc., y cuando tengas que rellenar un formulario, Chrome te dará la opción de elegir una u otra.

Por último, también te permite guardar varios métodos de pago, lo que te permite utilizar distintas tarjetas según lo que vayas a comprar.