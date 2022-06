Hasta siempre, Internet Explorer. Gracias por todo (incluido el malware)

Llega el fin de una era. Internet Explorer se ha retirado después de más de 26 años de servicio, tanto bueno como malo.

Se anunció el año pasado, y su retirada oficial hoy 15 de junio de 2022 llega 26 años y 10 meses (9.801 días para ser exactos) después de su lanzamiento el 15 de agosto de 1995, cuando el Internet para todos los públicos todavía estaba en pañales.

Casi desde el principio, trajo controversia. Después de la salida de Windows 95 (también ese agosto), Microsoft Internet Explorer empezó a estar incluido con las versiones OEM del sistema operativo.

Esto significaba que si comprabas un nuevo ordenador por esas fechas, y todo el mundo quería uno, al encenderlo tendrías instalada una copia del navegador web de Microsoft como el programa por defecto para interactuar con Internet.

Esto fue lo que trajo problemas para Microsoft con el gobierno estadounidense, quien sacó adelante un recurso antimonopolio contra la compañía, que forzó a Microsoft a permitir la instalación de otros navegadores web en los ordenadores que se vendían.

Esa estrategia no tuvo mucho éxito, y para cuando llegó el nuevo milenio, Internet Explorer era el método que teníamos todos para entrar a Internet, y era imposible pensar en otra manera de hacerlo.

Microsoft Internet Explorer pierde el rumbo

(Image credit: Mozilla)

Internet Explorer 6 se lanzó en 2001, época en la que se archivaba el caso de monopolio de Microsoft, y no recibió una actualización de ese calibre hasta varios años más tarde.

Internet Explorer era por aquel entonces el navegador web por excelencia, así que Microsoft pensó que se podía dormir en los laureles. Esto generó dos problemas mucho mayores: ActiveX Controls y Mozilla Firefox.

ActiveX Controls era una función de Internet Explorer que desde el 1996 permitía a las páginas web poner códigos ejecutables en su HTML para funcionar, por ejemplo, en tu ordenador, sin que el usuario pueda intervenir. Aunque esto hizo de Internet una experiencia más enriquecedora de la que las páginas web simples podían alcanzar, también se convirtió en una pesadilla de seguridad de forma casi inmediata, una de la que Internet Explorer no se pudo deshacer nunca.

Luego, en 2004, se lanzó Mozilla Firefox, uno de los primeros proyectos de código abierto de Internet, ofreciendo navegación web por pestañas, soporte para extensiones y ninguna vulnerabilidad de ActiveX Control. A medida que los usuarios migraban a Firefox, y a Google Chrome un par de años después, Internet Explorer ofreció muy pocas actualizaciones hasta 2007, con Internet Explorer 7, pero para entonces era una muerte anunciada. Firefox, y luego Chrome, dominarían los ordenadores, haciendo sombra a Internet Explorer y llevándolo a una cuota de mercado bajísima de la que nunca se ha podido recuperar.

Microsoft Internet Explorer abraza la jubilación

(Image credit: Shutterstock)

Para 2015, cuando Microsoft lanzó su nuevo navegador Microsoft Edge, casi pedía a gritos que los usuarios de Internet Explorer se cambiaran, sobre todo aquellos que seguían con Windows XP e Internet Explorer 6 (la mayoría empresas e instituciones públicas), a pesar de estar lleno de vulnerabilidades sin solución en el mundo moderno y evolutivo de Internet.

Finalmente, después de anunciar el fin del mantenimiento de Windows XP para forzar el cambio, Microsoft anunció el año pasado que desconectaba Internet Explorer.

Y ese día ha llegado. A partir de ahora, Internet Explorer, el que fuera una vez la autoridad máxima del Internet, no tendrá soporte en la mayoría de sistemas operativos, y las actualizaciones de seguridad estarán muy limitadas a ciertas empresas con las que Microsoft tiene contratos que le obligan a cumplir. Pero incluso eso terminará para finales de 2023.

Ya está. Se acabó. No tienes por qué irte a Edge, pero si te quedas en Internet Explorer, será bajo tu propia responsabilidad.

No todo fueron tiempos oscuros

(Image credit: Kevork Djansezian/Getty Images)

Internet Explorer mereció la reputación que se ganó con las vulnerabilidades de seguridad. Podías hacer click en una URL de un foro de principios de los 2000 y romper tu ordenador; o peor, que hubiera alguien a quien le gustara ver arder los ordenadores del mundo.

Además de Adobe Flash, no hay nada en tu ordenador que debas evitar más que Internet Explorer. le importaba nada y menos la seguridad, algo que los profesionales de la seguridad en Internet advertían día tras día antes de que la seguridad online se convirtiera en lo que es hoy en día.

Microsoft debía ser consciente de ello, pero siguió adelante con un navegador web que era literalmente una puerta para que cualquiera pudiera instalar y ejecutar un programa en tu ordenador a través de una página web y que millones de personas pudieran usarlo. No cabe duda de que era una atrocidad de programa, e incluso Microsoft estará contenta de haberse deshecho de él.

Pero durante un tiempo, Internet Explorer fue magnífico, y era encontrar un piso después de la universidad e irte de casa de tus padres por primera vez.

Había un sinfín de peligros que te podías encontrar y un montón de problemas, muchos de los cuales casi imposibles de evitar, por desconocimiento. Pero también fue una de las mejores épocas de nuestras vidas, ya que abría un mundo de posibilidades y nos creíamos inmortales.

Internet Explorer fue donde muchos de nosotros podríamos encontrar cualquier cosa. Desde el chat de Terra hasta páginas con las 'CD-Key' , pasando por los emuladores. ¿Eran legales? Ni nos importaba. La inmensidad del Internet estaba abierta a todos nosotros y llena de posibilidades, a veces no tan buenas.

Hay cosas que hemos hecho con Internet Explorer que me harían saltar de la silla si viera a alguien haciéndolas hoy en un navegador seguro, como Edge, Chrome o Safari. Éramos inocentes cuando Internet Explorer estaba construido en una época donde el Internet era una verdadera frontera.

Esos tiempos han quedado atrás, y atrás debe quedar Internet Explorer. Era la versión digital de ir un sábado a mediodía a un centro comercial a por la compra. Estoy orgulloso de haber superado con éxito ambas pruebas. No lo haré nunca más, pero no quiere decir que no me lo ha pasado genial.

TechRadar apaga Internet Explorer

(Image credit: Microsoft)

Cada uno en TechRadar tenemos nuestra opinión de Internet Explorer, haya sido su primer navegador en los 90 o el que convirtiera los ordenadores de la familia en un laboratorio para los virus. He preguntado al equipo lo que piensan sobre el retiro de Internet Explorer, y para bien o para mal, ha generado opiniones diversas.

'Recuerdo mis primeras andaduras en Internet a finales de los 90 / principios de los 2000 por mi padre, ya que no le hice caso y me puse a buscar juegos', cuenta Josie Watson, editora gerente en TechRadar. 'Bejewelled, Neopets, Miniclip y Runescape fueron mis mejores amigos en la ausencia de los de verdad'.

Y hasta donde nos llega la memoria, no todo eran minijuegos bonitos. 'MUCHOS VIRUS', añade Josie, 'todos los sitios descargaban de algún modo un troyano en mi ordeandor. ¿O era yo? No me acuerdo'.

'No recuerdo haber tenido muchos problemas, pero hay que decir que el Internet se inventó cuando yo empezaba a poder descargar una imagen o un MP3 a 4kb/s y me parecía una maravilla', dijo el redactor jefe global de TechRadar, Gareth Beavis.

'Echo de menos los iconos grises y el botón de refrescar la página, aunque cuando me pasé a Firefox, parecía como si pasara de ser el chico bueno a irme con los conflictivos', añadió Beavis.

Internet Explorer también tiene sus defensores, como Désiré Athow, editor jefe de TechRadar Pro.

'Era la madriguera que me permitía explorar un mundo totalmente desconocido para mí, aprender más de la 'autopista de la información' y estar con mis amigos en el cíber donde se pagaban los ordenadores por hora', dijo Athow.

'Los errores de Internet Explorer no deberían esconder el hecho de que fue una maravilla para los que nos iniciábamos en la web', añadió. 'Es una pena que Microsoft no pusiera tanto esfuerzo como el que hizo Google con Chrome'.

'Cuando salió Internet Explorer', dice Kaplan, jefe de contenido de TechRadar Pro, 'parecía una app hecha para todo el mundo. Microsoft la perfeccionó, la mejoró y empezó a sacar extensiones de Internet para que todo el mundo usara su navegador.'

Por un lado, tenía sentido ofrecer esa app con un ordenador; después de todo, teníamos que comprar apps antes de que existiera Internet Explorer' añadió Kaplan. 'Pero era raro, y dividió el mercado. Después de los juicios, IE parecía distinto, algo corporativo. Cuando salió Chrome, me quedé ahí, y nunca miré hacia atrás'.