Los navegadores más seguros: nuestro top para navegar tranquilo

Hoy en día, casi todo el mundo tiene un navegador favorito para el día a día, pero ¿se encuentra tu navegador entre los más seguros que existen? Esa es la pregunta que queremos responder en este artículo.

Tanto si solo navegas por la web, como si trabajas o te mantienes en contacto con tus seres queridos, lo más probable es que utilices algún tipo de navegador como puerta de entrada a Internet. Dado que vas a compartir información personal y quizás incluso sensible, querrás proteger tu identidad de los ciberdelincuentes. Si el navegador no es lo suficientemente seguro, el malware (opens in new tab) puede entrar en tus sistemas, infectar tus dispositivos y dañar seriamente tus datos importantes.

Aunque un software antivirus sólido hará que tu aventura de navegación por Internet sea segura, es más inteligente evitar que el malware entre en primer lugar que arreglar el daño que se ha producido. Al elegir un navegador seguro no solo estarás protegiendo todos tus datos, sino que también te asegurarás de que nadie pueda husmear en tus actividades online.

Para ayudarte a decidir cuál elegir, compartiremos contigo nuestras mejores selecciones de los navegadores más seguros que existen actualmente, así que quédate. Sin embargo, antes de llegar a eso, vamos a aclarar qué hace que un navegador sea seguro y cómo elegir uno.

¿Qué es un navegador seguro?

En términos sencillos, un navegador seguro es todo lo que un navegador debería ser, pero reforzado con una capa extra de seguridad que mantendrá a sus usuarios fuera del alcance de la actividad criminal en Internet. Crea una lista blanca, que es una lista de sitios, programas y actividades en línea clasificadas como seguras, y mantiene a sus usuarios a salvo deteniendo todas las funciones que faltan en esta lista al iniciarse.

Además, aunque la seguridad del navegador y la privacidad no son lo mismo, es preferible que vayan de la mano. Mientras que la seguridad del navegador se ocupa del malware y mantiene todas las capas de defensa al día, la parte de la privacidad se ocupa principalmente de proteger tus datos y ocultar tu identidad. No obstante, un navegador considerado fuerte en seguridad debe poseer ambas características y en proporciones similares.

¿Cómo elegir el navegador más seguro?

Dado que en Internet no faltan los programas maliciosos, los piratas informáticos y los ladrones de identidad, el navegador que elijas debe ser capaz de protegerte de todo tipo de ciberamenazas, como los sitios de phishing, las cookies de la web, los programas espía, los registradores de teclas y las ventanas emergentes maliciosas.

Además, un navegador seguro y competente en materia de privacidad permitirá a sus usuarios eliminar todo el historial del navegador siempre que lo deseen y salvaguardar su información personal de los demás. También debería permitirte utilizar contraseñas junto al navegador para proteger aún más todos tus datos.

Teniendo en cuenta que hay más de un navegador sólido y seguro en múltiples sistemas operativos (OS) y dispositivos, elegir el más adecuado para ti puede ser un reto. Así que, para acortar la búsqueda, aquí están nuestras principales selecciones de los navegadores más seguros del mercado.

Google Chrome Fuerte en seguridad pero corto en privacidad. Pros + Riqueza de funciones + Seguridad superior + Sincronización entre múltiples dispositivos y servicios Contras - Problemas de privacidad

Si hablamos de popularidad, Google Chrome ha mantenido el título del navegador más famoso del mundo desde hace años, y por las razones correctas. Es sorprendentemente seguro, sencillo de usar y rapidísimo. Además, está muy bien pulido, se mantiene al día con un rápido ciclo de actualizaciones y es rico en funciones de seguridad, como las actualizaciones automáticas, el escaneo automático de descargas, las advertencias automáticas de sitios con malware, las pestañas de aislamiento y el modo incógnito.

Sin embargo, a pesar de que Chrome ha sido considerado como "el navegador inhackeable" en múltiples concursos de hacking informático Pwn2Own, cuando se trata de puntuaciones de privacidad es una historia completamente diferente.

No es ningún secreto que Chrome recopila datos de todos sus usuarios, los rastrea y no se priva de cometer otras violaciones de la privacidad en aras de su propio beneficio.

Además, como no es un software de código abierto, es difícil saber de qué manera está rastreando a sus usuarios. Cuando Chrome interactúa con tu cuenta de Google (a través de la función de sincronización), recoge automáticamente todos tus datos (incluido tu historial de búsqueda) y los envía a Google. Y si utilizas Chrome en tu smartphone, también se enviarán todos tus datos de localización.

Así que, aunque la seguridad es sólida como una roca, si quieres un navegador respetuoso con la privacidad, aléjate de Chrome.

Mozilla Firefox Una alternativa impresionante para todos aquellos que no quieren compartir su privacidad con Google. Pros + Fácil de usar + Excelente seguridad y máxima privacidad Contras - Actualizaciones menos frecuentes que con Google Chrome - La personalización manual es imprescindible

Como navegador de código abierto, seguro y altamente personalizable, Mozilla Firefox supera a Chrome en cuanto a privacidad. Famoso por su facilidad de uso y su flexibilidad, Firefox es una de las mejores opciones tanto para los que no son expertos en tecnología como para los que sí lo son.

Si quieres proteger tu privacidad por encima de todo, descarga un par de plugins de privacidad y encubre tus actividades online. A diferencia de Chrome, Firefox no rastrea el historial de tu navegador y sus actualizaciones son bastante frecuentes (aunque menos que las de Chrome), así que puedes estar tranquilo, si no necesitas una seguridad extrema.

Algunas de sus funciones de seguridad son el bloqueo automático de cookies de rastreo, el antiphishing y el antimalware, la conexión encriptada de DNS sobre HTTPS (DoH) y la posibilidad de utilizar extensiones de seguridad de terceros.

Si quieres elevar el nivel de seguridad, querrás personalizar manualmente tu Firefox y quizás añadir informes sobre sitios sospechosos, alertas de violación de datos, evitar toda recopilación de datos, bloquear todas las ventanas emergentes, forzar que todas las conexiones vayan a través de HTTPS, etc.

Si usas Android o iOS, un navegador Firefox Focus centrado en la privacidad también es una gran opción.

Tor Browser El rey del anonimato para los más frikis de la informática Las mejores ofertas de hoy Comprobar Amazon (opens in new tab) Pros + Acceso a la deep web + Hace anónima tu dirección IP + El líder en privacidad Contras - No es fácil para principiantes - Algo lento

No podemos hablar de privacidad sin mencionar al rey de la navegación privada, Tor Browser, un navegador de código abierto, basado en Firefox, centrado en la privacidad, creado con la red Tor en mente y repleto de características de seguridad avanzadas que te protegerán de las huellas digitales del navegador.

Manteniéndose fuerte en la seguridad, Tor bloquea todos los scripts por defecto, oculta tu dirección IP, y se ejecuta en modo de navegación anónima. Cada vez que cierras la ventana de tu navegador, todo se pierde, incluyendo tu historial de navegación, las contraseñas que has utilizado y las cookies. Dependiendo de tu punto de vista, esto puede ser una bendición o una maldición: estarás sacrificando la comodidad y la simplicidad en aras de una navegación más segura.

Además, Flash y Quicktime están bloqueados, así que nadie puede hackear tus dispositivos explotando las vulnerabilidades de seguridad innatas de Tor. En el lado negativo, esta rutina de bloqueo de scripts puede resultar en una velocidad inconsistente y algo lenta. Además, Tor no es un navegador para principiantes que podría dejar a los usuarios menos expertos en tecnología perdidos y vulnerables a las ciberamenazas.

Elige uno de los navegadores más seguros y navega por la red sin problemas

Aunque hay muchas cosas que puedes hacer para que la navegación por Internet sea segura (como minimizar la información sensible que das, crear contraseñas seguras y mantener tu software actualizado), el primer paso debería ser elegir uno de los navegadores más seguros.

Si no te importa compartir tu información personal con Google, Google Chrome ofrece una seguridad superior y una experiencia de usuario sencilla. Si te importa, entonces Mozilla Firefox es tu mejor opción. Y si eres un mago de la tecnología que busca un navegador seguro para Linux, Tor Browser es la elección.