Los mejores cascos gaming del mercado con un 40% de descuento, ¿no te los mereces?

¡Este Black Friday está siendo el paraíso para los gamers! Y aquí te vamos a contar una oferta que simplemente nos tiene emocionados.

Si eres gamer sabrás lo importante que son unos buenos cascos gaming para poder disfrutar de la mejor experiencia de juego. Porque no se trata solo de escuchar bien, sino también de optimizar tus posibilidades de ganar ya que podrás saber exactamente desde donde te vienen los enemigos.

Pero eso no es todo, ¿a quién no le han dolido las orejas tras haber estado jugando varias horas seguidas? O, ¿acaso no es importante que puedas seguir escuchando bien incluso aunque haya una ruidosa obra en tu calle o pase una moto?

Estas y otras muchas características hacen de unos cascos gaming uno de los mejores. Claro que hay que añadir otras muchas características, como un atractivo diseño que les dé a los auriculares ese toque gaming, una buena calidad de construcción para que te duren mucho tiempo y que el micrófono sea bueno.

Luego está la posibilidad de que sean inalámbricos, y que puedas deshacerte del cable. Hace algún tiempo esto significaba sufrir cierta latencia y retrasos del audio, pero hoy en día si compras un buen modelo la conectividad será igual de buena que la que te ofrecen unos cascos con cable. Y por supuesto, es muy importante que cuenten con una buena duración de batería para que no tengas que estar todo el tiempo cargándolos.

Todo lo anterior y mucho más, es lo que te ofrecen los cascos gaming inalámbricos Razer BlackShark V2 Pro, y por eso los hemos elegido en nuestro ranking de mejores auriculares gaming como el mejor modelo disponible en el mercado.

Lo mejor de todo es que están disponibles ahora mismo con un descuento increíble, de un 40%, por lo que te costarán mucho menos de lo habitual.

Ahorra 80€ en Amazon y en PcComponentes. ¡Comencemos con nuestro top 1 del ranking de mejores auriculares gaming! ¡El que hemos elegido como el mejor del mercado!

Estos auriculares inalámbricos premium ofrecen una calidad de sonido increíble, muchas funciones, una batería fantástica, calidad de construcción, cancelación de ruido, y encima son muy cómodos. ¡Nos encantan! Precio: 199.99€ 119.99€.

Son tres los pilares que hacen de los Razer BlackShark V2 Pro los mejores auriculares gaming del mercado: el audio posicional, la claridad de comunicación y su cancelación de ruido.

Son unos auriculares gaming inalámbricos premium en todos los sentidos. Cuentan con fantásticas funciones, una duración notable de la batería, una excelente calidad de construcción y una calidad de sonido impresionante, y todos esos aspectos trabajan de forma conjunta para ofrecerte una experiencia de audio maravillosa tanto para el gaming como para ver películas. Además, gracias a la app THX Spatial audio de Razer podrás personalizar a tu gusto el audio.

Por último, son realmente cómodos, lo cual es la guinda del pastel.

Por eso, no te pierdas esta gran oferta, con la que podrás ahorrarte 80€, lo que supone un 40%. Como resultado, los Razer BlackShark V2 Pro podrán ser tuyos por 199.99€ 119.99€. Y te aseguramos que será una gran compra que te hará muy feliz cuando juegues.

¿Quieres más opciones? Como hemos dicho, el Black Friday 2021 viene cargadito de ofertas en los mejores modelos de cascos gaming del mercado. Echa un vistazo a nuestro artículo específico de ofertas del Black Friday de este tipo de accesorios, donde encontrarás más opciones todavía. Se llama: "Auriculares gaming ofertas del Black Friday: mejores descuentos en los mejores modelos que no te puedes perder". A continuación te dejamos un par de descuentos más, para que puedas ir emocionándote... ¿sabías que incluso hay auriculares capaces de vibrar?

Corsair HS80 RGB Wireless 32% DE DESCUENTO Corsair HS80 RGB Wireless

Ahorra 48.46€ en PcComponentes. ¡Y continuamos con el top 2 de nuestro ranking! Con su sonido Dolby Atmos, experimentarás un sonido mejor que el envolvente 7.1, lo cual te podrá dar ventaja en tus juegos eSport. Gracias a su excelente calidad de construcción, su cómodo diseño, su batería de 20 horas de duración y sus luces RGB personalizables, estos auriculares gaming premium te encantarán. Precio: 148.45€ 99.99€.

Corsair HS60 Haptic 30% DE DESCUENTO Corsair HS60 Haptic

Ahorra 40€ en PcComponentes y en Amazon. Estos auriculares ocupan el top 3 de nuestro ranking de mejores modelos. Ofrecen un sonido excelente, un micrófono con cancelación de ruido excelente y retroalimentación háptica, que te permite sentir cada tono bajo, situándote en el centro de la acción. La relación calidad-precio de estos auriculares gaming es fantástica, y con esta ofertas más todavía. Precio: 129.99€ 89.99€.

Logitech G PRO X 47% DE DESCUENTO Logitech G PRO X

Ahorra 64€ en Amazon. El top 5 de nuestro ranking. Estos auriculares gaming te dan la libertad de la conexión inalámbrica junto con una latencia baja, una calidad de construcción robusta, 20 horas de duración de batería y lo más importante: un sonido excelente. El micrófono podría ser mejor, pero si esa no es tu prioridad, son fantásticos. Precio: 135€ 70.99€.

Razer Nari Utimate OFERTA BLACK FRIDAY Razer Nari Utimate

Ahorra 90€ en Amazon y en PcComponentes.

45% DE DESCUENTO Y aquí tenemos otro modelo más de nuestro ranking, y es que ofrecen algo especial que no tienen muchos otros. Con los Razer Nari Ultimate, no solo escucharás tus juegos: también los sentirás. Cuentan con motores hápticos que hacen vibrar tus oídos. Súmale la increíble duración de su batería, su impresionante calidad de sonido y que son realmente cómodos... está claro que estos son unos de los mejores auriculares gaming del mercado, y con esta oferta te costarán casi la mitad. Precio: 199.99€ 109.99€.

