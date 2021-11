Black Friday: las mejores ofertas en videoconsolas - PS5, Xbox Series X, Nintendo Switch y más

Si estás buscando una buena oferta en consolas, es el mejor momento para encontrarla. El Black Friday se acerca, y las ofertas que las mejores tiendas tienen preparadas para el gran día te permitirán conseguir hardware de última generación a un precio que no se veía desde... Bueno, el Black Friday del año pasado.

Como siempre en el Black Friday, los minoristas desempolvan las unidades que no se han vendido y tratan de venderlas lo más rápido posible, y tú, el gamer, eres quien va a beneficiarse.

Es posible que haya algo de stock de la PS5 o de la Xbox Series S pero, si no es así, ¿estás dispuesto a olvidarte de tu hambre de videojuegos hasta que pase la escasez de componentes? Por supuesto, todos queremos estar a la última y más cuando aún no hace un año que ha salido a la luz la última generación de espectaculares consolas. Sin embargo, sin unidades en las tiendas, puede ser un buen momento para recordar que la generación anterior sigue ofreciendo unas características más que decentes, unos títulos increíbles y unos precios ya no tan prohibitivos, ahora que ya no son las primeras de la clase. Eso quiere decir que podríamos ver la Nintendo Switch, la PS4 Pro o la Xbox One X con los precios más bajos de su historia.

También es probable que los packs de consolas en oferta incluyan títulos AAA tras un nuevo año de lanzamientos de videojuegos en todas las plataformas. Además, si te manejas en el mundo de segunda mano, puedes comprar ahora una consola de anterior generación y venderla cuando vuelva a estar disponible la que en realidad tienes en mente. Eso te ayudará a pagar tu consola de última generación y estarás entretenido mientras vuelven a llenarse los estantes de las tiendas con una nueva hornada de PS5 y Series X/S.

Entonces, ¿es la hora de invertir algo de presupuesto en una consola? Creemos que sí, y te vamos a explicar por qué a continuación.

1. Las consolas son caras, aprovecha los chollos

Amigos, las consolas cuestan mucho dinero. En el caso de las consolas de la anterior generación, el precio de una PS4 Pro, una Xbox One S o Nintendo Switch ronda los 350€.

Eso es antes de entrar en el hardware actualizado, como la PS5 o la Xbox One X, que están por 500€ cuando hay unidades disponibles. Sí, ofrecen mayores especificaciones y mejores gráficos, pero necesitarás más presupuesto y algo de suerte.

Eso no quiere decir que no merezca la pena comprar una consola, pero si el precio te echa para atrás, las ofertas que están a punto de llegar pueden darte el empujón que necesitas.

¿Qué tal una Xbox Series S con un mando de edición limitada ¿Qué tal una Xbox Series S con un mando de edición limitada? El multijugador de Halo Infinite ya está disponible para jugar, y con la Xbox más pequeña y elegante de la historia puedes estar compitiendo mañana mismo. Experimenta la velocidad y el rendimiento de una consola totalmente digital de nueva generación a un precio asequible. Esta oferta incluye un mando en un moderno tono amarillo que te diferenciará de los demás gamers, y por el que te estarás ahorrando unos 30€. ¡Solo disponible en Media Markt!

2. En los packs conseguirás los mejores precios

Incluso sin las rebajas del Black Friday, un pack suele ser la mejor manera de hacerse con una nueva consola.

Es muy normal que se incluyan juegos gratis por el precio normal de la consola (por lo general, un juego AAA o dos títulos más modestos) y, a menudo, periféricos adicionales como mandos secundarios, que pueden llegar a costar otros 70€ cada uno.

Y todo ello en la comodidad de una sola caja.

¡Pack PS4 con 3 juegazos! ¡Pack PS4 con 3 juegazos! Una PS4 sigue siendo una máquina potente con un montón de títulos impresionantes. En este pack disponible en Carrefour vienen 3 juegos de los que marcan una generación: Horizon Zero Dawn, Ratchet & Clank y Marvel's Spiderman. Solo con los modos historia de cada uno de ellos tienes semanas de diversión, y el precio con la consola y un mando es una auténtica ganga: ¡solo 339 €!

3. Diseños únicos y consolas de edición limitada

Por supuesto, también está el factor de la exclusividad. Los fabricantes de consolas suelen hacer renovaciones de aspecto para paquetes específicos de edición limitada. Así que si quieres una consola atractiva que ninguno de tus amigos tenga, esta es la forma de conseguirla.

Uno de los más llamativos que vimos el año pasado fue el pack de PS4 Pro de Marvel's Spider-Man, que lucía un logotipo de araña rojo y blanco súper llamativo. A Nintendo también le encantan los diseños de edición limitada, como su bundle de Pokemon Let's Go, de color marrón y amarillo, con Pikachu y Eevee retozando por el dock de Switch.

Hay un precioso y terrorífico paquete de Xbox One X de Gears 5 que se lanzó en septiembre (con una inquietante calavera gris en la consola y todos los juegos de Gears of War hasta ahora) y que podría reducirse a precios más asequibles en las próximas rebajas.