Black Friday en PcComponentes: ofertas de móviles, portátiles, TVs, gaming y mucho más, que no te puedes perder

Estamos en plena semana de Black Friday, este año la campaña de rebajas, que culminará el viernes negro 26 de noviembre, nos tiene realmente emocionados. Estamos viendo fantásticas ofertas en toda clase de productos en los distintos vendedores, incluidos PcComponentes y Amazon.

En este artículo hemos recopilado las mejores ofertas de PcComponentes.

Este año 2021, más que nunca, debes estar muy atento a los descuentos, y no esperar si encuentras lo que estabas buscando. ¿Por qué? Pues porque los conocidos problemas en las cadenas de suministro y la falta de disponibilidad de chips, está teniendo un impacto muy notable en la cantidad de unidades disponibles de los distintos productos en oferta. Por lo que los mejores descuentos se agotan realmente rápido.

Por eso, el mejor consejo que podemos darte es que desde ya mismo, si encuentras el dispositivo que quieres comprar rebajado, no te esperes al viernes y te hagas con él. Al fin y al cabo, si después por lo que sea lo bajan más de precio, cosa poco probable, siempre puedes devolver el primero que compraste.

Aquí tenéis las mejores ofertas de PcComponentes. Sigue leyendo y echa un vistazo a los descuentos más destacables, ¡hay en productos de todas las categorías!

Nota personal de la editora: me sale del corazón escribir esto. Quiero decir que por supuesto, yo también compro en Amazon, tal y como hace la mayoría de la gente, ya que cuando pensamos en comprar online tal vez sea la primera compañía que nos venga a la cabeza. Pero yo, que además de ser editora en TechRadar España soy ingeniera informática, quiero decir que llevo muchísimos años comprando tecnología en PcComponentes, y no puedo más que hablar maravillas de este vendedor. Ya hablemos de tiempos de envío, de garantías, de política de devoluciones o de atención al cliente... nunca me han fallado. Por lo que te recomiendo que si no has comprado antes en PcComponentes, les des una oportunidad, porque merece la pena. Y lo mejor de todo: es una empresa española, ¿no deberíamos apoyarnos entre nosotros en esta época de crisis?

Princess 182065 Freidora sin aceite 27% DE DESCUENTO Princess 182065 Freidora sin aceite

Ahorra 42€. Vamos a empezar con esta oferta, porque aunque no es el tipo de producto del que solemos hablar en TechRadar, creemos que es un descuento a tener muy en cuenta. ¿Quién no piensa a día de hoy en hacerse con una freidora de aire (sin aceite) y comer de forma más saludable? Este modelo es fantástico, ya que además de venir con varios accesorios, su gran tamaño de 10L y sus 1500W te permitirán cocinar mucho más rápido. ¡A nosotros nos encanta! Precio: 151.07€ 109€.

TVs en oferta

TV LG OLED55A16LA 55" OLED UltraHD 4K 42% DE DESCUENTO LG OLED55A16LA 55" OLED UltraHD 4K

Ahorra 600€. Sí, has leído bien, ¡600€! Esta televisión LG es una OLED UltraHD 4K de 55 pulgadas. No pierdas el tiempo, ya que la rebaja es impresionante. Una calidad de imagen increíble, un sonido de alta calidad con Dolby Atmos, AppleTV, Netflix... ¡Incluso es fantástica para gamers gracias a su compatibilidad con AMD FreeSync y NVIDIA G-SYNC!

¡Envío gratuito! Precio: 1399€ 799€.

Xiaomi Mi TV 4A 32" LED HD 24% DE DESCUENTO Xiaomi Mi TV 4A 32" LED HD

Ahorra 55€. ¡De los más vendidos! ¿Quieres una TV de 32 pulgadas? Esta Xiaomi con un precio excepcional puede ser justo lo que andabas buscando si no quieres gastar mucho dinero; su relación calidad-precio es fantástica. ¡Corre, que vuelan! Precio: 225.44€ 169.98€

TV Xiaomi Mi TV P1 43" LED UltraHD 4K 32% DE DESCUENTO Xiaomi Mi TV P1 43" LED UltraHD 4K

Ahorra 145€. Mi TV P1 Series es la última oferta de TV de Xiaomi que hace el entretenimiento doméstico inteligente más accesible para todos. Este televisor asegura una calidad de imagen de primera clase con resolución 4K, Dolby Vision, compatibilidad con HDR10 y MEMC. Precio: 445.66€ 299.98€.

TV Samsung QE65Q70AATXXU 37% DE DESCUENTO TV Samsung QE65Q70AATXXU

Ahorra 519€. ¡Vaya descuento tiene esta TV de Samsung! Es una QLED UltraHD 4K HDR de 65 pulgadas, por lo que la calidad de imagen fantástica y una resolución ultra-alta. Disfruta también de una experiencia de sonido impresionante gracias a la IA, y podrás ver tus contenidos preferidos en sus aplicaciones de Smart TV: Netflix, Prime Video, Disney +, BT Sport y más. Solo tienes que leer las reseñas de los compradores, que la puntúan con 9.85/10, cosa que no se ve mucho. Precio: 1399€ 879.98€.

Portátiles en oferta

Asus Zenbook 14 20% DE DESCUENTO Asus Zenbook 14

Ahorra 200€. Este precioso portátil de 14 pulgadas de Asus cuenta con procesador AMD Ryzen 7 5700U, 16GB y 512GB de almacenamiento SSD. No hace falta decir que ofrece un rendimiento fantástico, junto con un diseño elegante, fino y ligero, una duración de batería de 22 horas y un sonido destacable certificado por Harman Kardon. Además, viene con Windows 10 incluido, ¡listo para usar! Precio: 999€ 799€.

CHROMEBOOK HP Chromebook 14b 21% DE DESCUENTO HP Chromebook 14b

Ahorra 110€. Este Chromebook tiene pantalla de 14 pulgadas FHD y cuenta con 8GB de RAM, 64GB de memoria eMMC y procesador AMD Ryzen 3 3250. Tiene altavoces estéreo ajustados por B&O y una batería de larga duración. Precio: 509€ 399€.

Smartwatch en oferta

Samsung Galaxy Watch4 40mm 33% DE DESCUENTO Samsung Galaxy Watch4 40mm

Ahorra 100.48€. Este es uno de los nuevos modelos de smartwatch de Samsung de este año, y con este ahorro es muy difícil resistirse, sobre todo si ya perteneces al ecosistema Galaxy de la compañía. Tiene buenas funciones de fitness, una gran duración de la batería, un diseño cómodo y un rendimiento fantástico. Precio: 299.48€ 199€.

SMARTWATCH Amazfit GTR 2 Smartwatch Classic Edition 26% DE DESCUENTO Amazfit GTR 2 Smartwatch Classic Edition

Ahorra 44€. Con este smartwatch podrás hacer un seguimiento completo de tu salud y tu forma física. Además, tiene un buen almacenamiento y una fantástica duración de batería de hasta 14 días. Precio: 169€ 124.80€.

Móviles en oferta

MÓVIL Xiaomi 11 Lite 5G NE 18% DE DESCUENTO Xiaomi 11 Lite 5G NE

Ahorra 67€. Este móvil es realmente ligero y fino. Forma parte de la gama insignia de Xiaomi de este año. Cuenta con 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento, tiene una fantástica pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas y tasa de refresco de 90 Hz que muestra colores fantásticos, y una cámara principal de 64MP. Precio: 356.41€ 289.42€.

Samsung Galaxy A52s 20% DE DESCUENTO Samsung Galaxy A52s

Ahorra 88.37€. Este móvil 5G de Samsung te permite disfrutar de las mejores características de la marca por un precio más asequible que sus topes de gama. Tiene una pantalla Super AMOLED de 6.5 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz para que todo se vea muy fluido, y una batería de 4500mAh. La cámara principal es de 64GB y la selfie de 32MP. Cuenta con 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento Precio: 437.37€ 349€.

Realme C21Y 20% DE DESCUENTO Realme C21Y

Ahorra 31€. ¿Necesitas un móvil económico para salir del paso pero que vaya bien? El Realme C21Y es una buena opción y te costará muy poco con esta oferta. Tiene una gran pantalla HD+ de 6.5 pulgadas y una gran batería de 5000mAh, acompañadas de 4GB de RAM, 64GB de almacenamiento y un módulo de tres cámaras traseras. Es más que suficiente para un uso normal diario. Precio: 149.99€ 119€.

Tablets en oferta

Lenovo Tab P11 Pro 31% DE DESCUENTO Lenovo Tab P11 Pro

Ahorra 250€. ¿Buscas una tablet en el Black Friday? Este dispositivo es perfecto para el día a día, tanto para ver contenido en streaming en su fantástica pantalla, como para sesiones de gaming y multitarea. Precio: 799€ 549€

Lenovo Tab M10 HD 13% DE DESCUENTO Lenovo Tab M10 HD

Ahorra 23€. Con una pantalla HD de 10.1 pulgadas, esta tablet de Lenovo es perfecta para toda la familia, para poder ver todos los contenidos multimedia y jugar con las aplicaciones que más os gusten. Cuenta con 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento (que se pueden ampliar con tarjeta de memoria microSD). Precio: 171.84€ 149€.

Ofertas en gaming

En PcComponentes también hay varias ofertas destacadas para el mundo gaming. ¿Te gustan los videojuegos? ¡Entonces no te las puedes perder! En este caso tenemos, por ejemplo, una fantástica silla gaming con un descuento de un 21% con la que jugarás más cómodo que nunca, fantásticos ahorros en portátiles gaming con gráfica RTX 3060, ofertazas en PC gaming, un montón de ofertas en auriculares, teclados y ratones gaming, un impresionante gran monitor gaming curvo MSI Optix por tan solo 299€ (te ahorras 141€)... estos son solo algunos ejemplos; ¡hay un montón de ofertas! ¡Es el paraíso de los gamers!

Portátiles gaming en oferta

PORTÁTIL GAMING MSI Pulse GL66 9% DE DESCUENTO MSI Pulse GL66

Ahorra 154€. Este portátil gaming es el top 8 de nuestro ranking de los mejores modelos del mercado. Esta configuración cuenta con pantalla FullHD de 15.6 pulgadas de 144Hz, procesador Intel Core i7-11800H, 16GB de RAM, 1TB de almacenamiento SSD y la gráfica NVIDIA RTX 3060.

Nota: No tiene Sistema Operativo. Precio: 1553.16€ 1399€.

Acer Predator Triton 300 16% DE DESCUENTO Acer Predator Triton 300

Ahorra 260€. Este portátil gaming se puede transportar muy fácilmente gracias a su pantalla FHD de tamaño de 14 pulgadas (con una fantástica tasa de refresco de 144Hz), su peso de 1.7Kg y un grosor de 17.9mm. Además tiene un diseño muy futurista por lo que es un dispositivo muy atractivo. Por dentro, equipa el procesador Intel Core i7-11370H, 16GB de RAM, 1TB de almacenamiento SSD y la gráfica Nvidia RTX 3060. Precio: 1539€ 1278.90€.

MSI Katana GF66 10% DE DESCUENTO MSI Katana GF66

Ahorra 129€. Este portátil gaming tiene una fantástica pantalla de 15.6 pulgadas FullHD con tasa de refresco de 144Hz. Por dentro, equipa el procesador Intel Core i7-11800H, 16GB de RAM, 1TB de almacenamiento SSD y la tarjeta gráfica Nvidia RTX 3050 (4GB). Precio: 1178€ 1049€.

ASUS ROG 24% DE DESCUENTO ASUS ROG

Ahorra 300€. Si buscas un portátil gaming con una gran pantalla, este tiene una FullHD de 17.3 pulgadas con tasa de refresco de 144Hz y por dentro equipa un procesador AMD Ryzen 7 4800H, 16GB de RAM, 1TB de almacenamiento SSD y la gráfica Nvidia RTX 3050 Ti. Además, la duración de la batería también es fantástica y su fantástico sistema de refrigeración impide que se sobrecaliente, y así rinde mejor todavía. Precio: 1498.98€ 1199€.

Razer Blade 15 Advanced 18% DE DESCUENTO Razer Blade 15 Advanced

Ahorra 500€ en PcComponentes.

- RTX 3070 - ¡Vaya descuento! ¡Y vaya pedazo de portátil gaming! La gama Razer Blade 15 es fantástica y por eso está en nuestro ranking de mejores portátiles gaming. Este modelo equipa el procesador Intel Core i7-10875H, 16GB RAM, 1TB SSD y la gráfica Nvidia RTX 3070 de 8GB. Además, cuenta con una impresionante pantalla FullHD de 15.6 pulgadas con tasa de refresco de 360Hz. ¡Además incluye sistema operativo (Windows 10)! Precio: 2699.99€ 2199.00€.

PC gaming en oferta

PC Gaming + Pack Gaming MSI 20% DE DESCUENTO PC Gaming + Pack Gaming MSI

Ahorra 360€. Este oferta nos parece de las más destacables que hemos visto. Podrás equiparte desde cero para empezar a disfrutar de una experiencia gaming increíble, ya que además del ordenador, incluye el teclado, ratón y auriculares gaming de MSI. El PC gaming tiene especificaciones fantásticas: procesador Intel Core i5-10600K, 16GB de RAM, 1TB SSD y la maravillosa gráfica Nvidia RTX 3060, con la que podrás disfrutar del trazado de rayos y del DLSS. Precio: 1789€ 1429€.

Gigabyte AORUS MODEL X con CPU AMD 26% DE DESCUENTO Gigabyte AORUS MODEL X con CPU AMD

Ahorra 1080€. ¿Buscas un PC Gaming pepinazo total? Pues no te pierdas esta oferta y la siguiente, con las que además de ahorrarte mucho dinero te harás con un ordenador gaming IMPRESIONANTE. Esta primera opción cuenta con el fantástico procesador AMD Ryzen 9 5900X, 32GB de RAM, dos discos: 2TB SSD+1TB SSD y la increíble (y poco disponible) gráfica Nvidia RTX 3080. ¡No habrá nada que se te resista! Precio: 4059.96€ 2979.99€.

Gigabyte AORUS MODEL X con CPU Intel 31% DE DESCUENTO Gigabyte AORUS MODEL X con CPU Intel

Ahorra 1399.99€. Terminemos con este PC Gaming, que es mejor de lo que podías haber soñado. ¡No habrá absolutamente nada que se le resista! Empecemos con su procesador, que es un Intel Core i9-11900K, y viene acompañado de 16GB de RAM, y dos discos: 2TB SSD+1TB SSD. De los gráficos se encarga la increíble gráfica Nvidia RTX 3080. ¿Te puedes resistir o harás tu sueño realidad? Precio: 4498.99€ 3099€.

Auriculares gaming en oferta

AURICULARES GAMING Razer BlackShark V2 Pro 40% DE DESCUENTO Razer BlackShark V2 Pro

Ahorra 80€. ¡Nuestro top 1 del ranking de mejores auriculares gaming! ¡El que hemos elegido como el mejor del mercado!

Estos auriculares inalámbricos premium ofrecen una calidad de sonido increíble, muchas funciones, una batería fantástica, calidad de construcción, cancelación de ruido, y encima son muy cómodos. ¡Nos encantan! Precio: 199.99€ 119.99€.

AURICULARES GAMING Corsair HS80 RGB Wireless 32% DE DESCUENTO Corsair HS80 RGB Wireless

Ahorra 48.46€. ¡Y continuamos con el top 2 de nuestro ranking de mejores auriculares gaming! Con su sonido Dolby Atmos, experimentarás un sonido mejor que el envolvente 7.1, lo cual te podrá dar ventaja en tus juegos eSport. Gracias a su excelente calidad de construcción, su cómodo diseño, su batería de 20 horas de duración y sus luces RGB personalizables, estos auriculares gaming premium te encantarán. Precio: 148.45€ 99.99€.

AURICULARES GAMING Razer Nari Utimate 45% DE DESCUENTO Razer Nari Utimate

Ahorra 90€. Y aquí tenemos otro modelo más de nuestro ranking, y es que ofrecen algo especial que no tienen muchos otros. Con los Razer Nari Ultimate, no solo escucharás tus juegos: también los sentirás. Cuentan con motores hápticos que hacen vibrar tus oídos. Súmale la increíble duración de su batería, su impresionante calidad de sonido y que son realmente cómodos... está claro que estos son unos de los mejores auriculares gaming del mercado, y con esta oferta te costarán casi la mitad. Precio: 199.99€ 109.99€.

AURICULARES GAMING Logitech G432 Auriculares Gaming 7.1 55% DE DESCUENTO Logitech G432 Auriculares Gaming 7.1

Ahorra 45€. Si quieres gastar menos dinero en tus nuevos auriculares gaming, estos tienen una relación calidad precio sencillamente imbatible, y son fantásticos. Los podrás usar tanto con PC como con consolas. Disfruta de una experiencia de juego inmersiva gracias a su sonido envolvente. Precio: 81.99€ 36.99€.

AURICULARES GAMING Razer BlackShark V2 X 42% DE DESCUENTO Razer BlackShark V2 X

Ahorra 30€. Estos son otra gran opción si no quieres gastar demasiado dinero en tus nuevos auriculares gaming. Son con cable y tienen cancelación de ruido, y además su micrófono es realmente nítido y ofrecen un sonido fantástico. Compatibles con PC, Mac, PS4, Xbox One y Switch. Precio: 69.99€ 39.99€.

Teclados gaming en oferta

TECLADO GAMING Razer Huntsman V2 Analog 32% DE DESCUENTO Razer Huntsman V2 Analog

Ahorra 82.52€. ¡Este es el top 1 de nuestro ranking de mejores teclados gaming! Ofrece una experiencia de juego impresionante, y cuenta con una retroalimentación táctil extremadamente satisfactoria y un reposamuñecas diseñado para dejarte jugar durante más tiempo. ¡Te encantará! Precio: 252.51€ 169.99€.

TECLADO GAMING Razer Huntsman Tournament Edition 50% DE DESCUENTO Razer Huntsman Tournament Edition

Ahorra 75€. ¡El top 4 de nuestro ranking de mejores teclados gaming! Tiene un tamaño compacto, es realmente rápido y tiene una relación calidad-precio fantástica. Además, te da la posibilidad de extraer el cable, convirtiéndose así en un dispositivo inalámbrico. Precio: 149.99€ 74.98€.

TECLADO GAMING Razer Cynosa V2 35% DE DESCUENTO Razer Cynosa V2

Ahorra 25€. ¡Otro teclado gaming de nuestro ranking! Con una relación calidad-precio fantástica, este teclado de membrana con buen diseño y teclas personalizables demuestra que no es necesario gastar una fortuna para disfrutar de una buena experiencia gaming. Precio: 69.99€ 44.99€.

TECLADO GAMING Razer Ornata V2 41% DE DESCUENTO Razer Ornata V2

Ahorra 46€. Este teclado gaming híbrido combina los beneficios de las teclas de membrana y los switches mecánicos de Razer. Es bastante silencioso, tiene un buen diseño y el reposamuñecas es realmente cómodo. Precio: 109.99€ 63.98€.

Ratones gaming en oferta

Razer Basilisk X HyperSpeed 45% DE DESCUENTO Razer Basilisk X HyperSpeed

Ahorra 32€. ¡Este ratón gaming inalámbrico es el top 6 de nuestro ranking de mejores modelos! Ofrece hasta 450 horas en modo Bluetooth, lo que lo convierte en uno de los ratones inalámbricos con más duración del mercado. También cuenta con un rendimiento excelente gracias a su velocidad de seguimiento de 450 IPS y su aceleración de hasta 40G y además tiene 6 botones configurables. Precio: 69.99€ 37.97€.

Razer Basilisk V2 51% DE DESCUENTO Razer Basilisk V2

Ahorra 46€. ¡Otro ratón gaming de nuestro ranking de mejores del mercado! Tiene 11 botones programables además de una rueda de desplazamiento táctil que se puede configurar con hasta cinco niveles de sensibilidad diferentes. Su cable tiene una flexibilidad increíble y produce un arrastre mínimo. Es adecuado para un agarre de palma, así como para tipo garra y tipo dedos. Precio: 89.99€ 43.98€.

Razer DeathAdder V2 46% DE DESCUENTO Razer DeathAdder V2

Ahorra 40€. Este modelo también está en nuestro ranking de los mejores del mercado, gracias a su tiempo de respuesta de 0,2ms, su velocidad de seguimiento de 650IPS, sus 8 botones programables y su cable Razer Speedflex. Es un ratón gaming con cable muy cómodo y que resiste al paso del tiempo. Cuenta con interruptores ópticos y sensor DPI 20.000. Precio: 79.99€ 39.98€.

Logitech G203 LIGHTSYNC 50% DE DESCUENTO Logitech G203 LIGHTSYNC

Ahorra 20€. Sabemos que Logitech es una gran marca de ratones, y si además quieres gastar el menor dinero posible tienes que echar un vistazo a este modelo.

Este ratón gaming con cable cuenta con iluminación RGB personalizable, 6 botones programables, captor 8K para gaming, 8000 DPI y además es ultra-ligero. ¡Hay muchos colores en oferta! Precio: 39.99€ 19.82€.

Sillas gaming en oferta

Newskill Kitsune 32% DE DESCUENTO Newskill Kitsune

Ahorra 57.50€. Esta silla gaming es realmente cómoda, aunque juegues durante muchas horas seguidas. Además, cuenta con un acabo de alta calidad y es realmente resistente: tanto al peso como al paso del tiempo. Está en oferta en varios colores. Precio: 177.53€ 120€.

SILLA GAMING Silla gaming con Reposapiés Tempest F36-2 21% DE DESCUENTO Silla gaming con Reposapiés Tempest F36-2

Ahorra 30€. Esta silla gaming con un acabado de cuero artificial ofrece una relación calidad-precio fantástica. Con ella podrás jugar durante horas sin que te duela la espalda. Precio: 139.98€ 109.99€.

Monitores gaming en oferta

MONITOR GAMING Monitor gaming MSI Optix MAG321CURV 15% DE DESCUENTO Monitor gaming MSI Optix MAG321CURV

Ahorra 141.05€. La gama MSI Optix en general nos parece maravillosa. Este modelo cuenta con una pantalla curva de 31.5 pulgadas, de resolución UltraHD 4K y HDR. En este monitor se apuesta claramente por la alta resolución, que es UltraHD 4K, y tiene una tasa de refresco de 60Hz y un tiempo de respuesta de 4ms. Precio: 440.05€ 299€.

ASUS TUF Gaming VG289Q1A 14% DE DESCUENTO ASUS TUF Gaming VG289Q1A

Ahorra 51€. Este monitor de 28 pulgadas con resolución UHD 4K (3840x2160) es uno de mejores del mercado, no solo para gamers sino también para usuarios que consumen mucho contenido multimedia. Es elegante y puede girar e inclinarse prácticamente de cualquier manera. Ofrece ricos colores vibrantes y una calidad de imagen súper nítida. Compatible con Adaptive-Sync y FreeSync. Precio: 350.56€ 299€.

ofertas en gaming del Black Friday en PcComponentes Ofertas gaming PcComponentes Descubre todas las ofertas en gaming del Black Friday en PcComponentes pinchando aquí.

Estos son tan solo algunos ejemplos de las distintas y fantásticas ofertas que hay disponibles ahora mismo en PcComponentes. También encontrarás móviles, lavadoras, impresoras, e incluso cafeteras, ¡no te pierdas las ofertas!

Si quieres consultar otros productos puedes pinchar aquí e irás directo a su página web, para que no se te escape ningún descuento.

¿Te gusta lo que ves? Estas ofertas y muchas más las encontrarás en la página web de PcComponentes. Todas las ofertas de PcComponentes ¿Te gusta lo que ves? Estas ofertas y muchas más las encontrarás en la página web de PcComponentes. Ya hay bastantes descuentos en distintos tipos de productos y podrás ahorrar dinero, ¡echa un vistazo!

Aquí tienes un listado con todos nuestros artículos especializados para el Black Friday 2021: