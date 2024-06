Apple ha lanzado una web para ayudarte a elegir un Mac

Llevo un par de meses buscando un nuevo Mac y, como ya sabrás si estás en la misma situación, hay muchas cosas a tener en cuenta. En general, los Mac de Apple son dispositivos de primera categoría, pero puede ser difícil decidirse por un modelo concreto cuando tienes tantas necesidades diferentes que te empujan en distintas direcciones. Afortunadamente, Apple ha lanzado un nuevo sitio web para facilitar el proceso de elección de un Mac.

La web de Apple "Help me choose" (aún en inglés, aunque tu navegador te la puede traducir automáticamente, y se viene versión en castellano) tiene el mismo aspecto general que el resto del sitio web de Apple y ofrece una lista de preguntas que debes responder, tras las cuales se te sugerirán los mejores Mac para ti. Decidí probarlo, ya que busco un portátil que pueda llevar al trabajo y a la universidad y que sea capaz de soportar horas de planificación de clases, tareas y alguna que otra película.

Así que, cuando la primera pregunta se refería a para qué iba a utilizar mi Mac, seleccioné "Esencial, trabajo y educación". Eso me llevó a la siguiente sección del cuestionario, en la que se pedían más detalles sobre el tipo de trabajo que realizaría, tanto profesional como educativo. Algunas de las opciones eran planificación, diseño, fotografía, codificación y diseño 3D. Se trata de respuestas sorprendentemente detalladas que espero que te ayuden a acotar tu elección de dispositivo.

(Image credit: Art-Dolgov via ShutterStock)

A continuación, te preguntarán cómo vas a utilizar el Mac y si lo vas a usar fuera de casa, en casa o en un lugar fijo, como un escritorio. Por último, me preguntaron por mi presupuesto, lo que fue una agradable sorpresa. La principal razón por la que he sido tan reacio a elegir un Mac es el precio: los Mac no son conocidos por ser los dispositivos más asequibles, y mi preocupación es que podría elegir una máquina que no es adecuada para mí, y pagar un precio elevado por lo que podría no ser la mejor opción para mis necesidades.

Fijé mi presupuesto en hasta 1.000 dólares (de nuevo, la página está, de momento, sólo en inglés, y los precios son los de EE. UU.), y la web me dio una opción que se ajustaba a ese desembolso, junto con una recomendación para un presupuesto más flexible. Al final, las opciones que se me presentaron para un portátil asequible para la universidad y el trabajo fueron el MacBook Air M2 (con aspectos destacados del producto basados en mis respuestas) y un MacBook Air M2 ligeramente más caro con una configuración de memoria más potente.

Fue una grata sorpresa, ya que este era el modelo al que había estado echando el ojo durante los últimos meses y, tras pasar por el proceso "Help me choose" de Apple, estoy seguro de haber encontrado el mejor MacBook para mis necesidades y mi presupuesto.

También te gustará...

Mira los mejores iPads que hay en el mercado