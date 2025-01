Gemini AI puede ver y hablar contigo sobre lo que aparece en tu pantalla, lo que podría ser más útil de lo que parece

Google Gemini estrena una función para los Pixel 9 que permite discutir en tiempo real sobre lo que hay en una pantalla

Gemini Live puede discutir sobre imágenes, archivos y vídeos de YouTube

La función hace que Gemini Live sea más consciente del contexto de las discusiones

Google está dando a su asistente Gemini AI una nueva perspectiva, tu visión de lo que hay en la pantalla de un smartphone. En concreto, la serie de dispositivos Pixel 9, donde Gemini Live ahora es capaz de «Hablar en directo sobre esto» y mantener una conversación en tiempo real sobre imágenes, archivos y vídeos de YouTube mientras los ves, tal y como ha descubierto 9to5Google. Es ideal si te apetece preguntar sobre un tutorial de cocina a mitad de receta o pedir una explicación sobre un meme que no estás lo suficientemente a la moda como para entender.

Hasta ahora, la función de Gemini Live ha sido muy parecida a la de cualquier asistente de voz de IA estándar, impulsado por los modelos más conversacionales del molde de ChatGPT. Pero, ahora, puede espiar contenido específico en tu pantalla y añadirlo a sus conversaciones. Los propietarios de Pixel 9 pueden acceder a la función iniciando la superposición flotante de Gemini, donde aparecerá una sugerencia que sugiere a la IA «Hablar en directo sobre vídeo» en YouTube, «Hablar en directo sobre PDF» en Files by Google, y «Hablar en directo sobre esto» para imágenes en la pantalla. Esto le da a Gemini un contexto sin que tengas que explicarle lo que hay ahí. Es mucho más rápido que tener que cargar manualmente una imagen desde tu galería.

Una vez activada la función, Gemini Live se abre con una vista previa de lo que haya en la pantalla sobre lo que quieras hablar. La IA puede ofrecerte ideas de destinos basadas en un vídeo de viajes de YouTube, resumirte un contrato en PDF o explicarte la alegoría de una obra de arte renacentista que estás examinando en tu teléfono. Si todo esto te parece un poco intrusivo, puedes impedir que Gemini Live eche automáticamente un vistazo.

Gemini está vivo

La función encaja perfectamente en la estrategia Gemini de Google. Por si no te has dado cuenta, Google sueña con cimentar el lugar de Géminis en el centro de la vida de las personas, especialmente en los dispositivos móviles, como demuestra su continua integración con Android. Y esta función no será el final de las actualizaciones de Gemini Live. Google se está preparando para Project Astra, un conjunto de herramientas aún en desarrollo que debería permitir a los usuarios compartir su pantalla y transmitir vídeo en tiempo real mientras conversan con Gemini Live.

Google está apostando fuerte por la asistencia en tiempo real y en contexto. En lugar de limitarse a generar respuestas basadas en consultas abstractas, Gemini Live quiere formar parte del momento, reaccionando a lo que haya en la pantalla con (esperemos) información útil. Para adelantarse a los planes de Apple Intelligence y a los de OpenAI y Microsoft, Google quiere que Gemini sea lo más omnipresente posible.

