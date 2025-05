A veces, la lista de tareas pendientes se parece más a una novela. Cualquier cosa que pueda ayudarte a tachar con éxito algunos de esos elementos es atractiva, y ChatGPT tiene algunos trucos que pueden ayudarte a superar la lista mucho más allá de simplemente redactar correos electrónicos de negocios o resumir largas conversaciones.

Después de algunos experimentos y de escuchar a otras personas que han creado sus propios trucos de productividad con ChatGPT, he reunido un puñado de indicaciones especialmente útiles que puedes utilizar cuando la organización y la motivación son bajas, pero todavía hay mucho que hacer.

1. Bloqueo temporal

(Image credit: Pixabay)

Programar el día y la semana es la parte más básica, necesaria y a menudo difícil de ser productivo. Explicar todo lo que exige tu tiempo puede llevarte aún más tiempo. Por suerte, los modelos de ChatGPT son ahora lo suficientemente avanzados como para que puedas ser bastante breve y directo con tus peticiones. Dile a ChatGPT: "Quiero ser productivo sin quemarme. Ayúdame a crear una rutina diaria que incluya tiempo para el trabajo en profundidad, llamadas de Zoom, comidas y paseos cortos".

Aunque simple, es suficiente para que ChatGPT empiece. La IA le hará preguntas de seguimiento, y usted puede proporcionar tantos detalles como desee. Cuantos más detalles proporciones, más útil será la rutina, pero el enfoque conversacional hace que no parezca una tarea más. Una vez que tenga suficiente información, verá su día dividido en secciones.

Para mí, eso significaba bloques de tiempo para el trabajo profesional, como escribir tareas actuales, buscar nuevas ideas, solicitar puestos e incluso el correo electrónico y la administración. Todo ello interrumpido con tiempo para descansos, comidas, tiempo con la familia, ejercicio e incluso dormir de vez en cuando. No era exactamente lo que quería, pero era un punto de partida perfecto que luego podía perfeccionar, y era mucho más fácil trabajar con él que con un calendario en blanco. Dejar que ChatGPT redacte tu día elimina la fatiga de tomar decisiones. No tener que preguntarte todo el tiempo "¿qué hago ahora?" hace que la semana sea mucho más productiva.

2. Organización de reuniones

Una amiga que trabaja en una oficina y tiene muchas reuniones me dio otro consejo útil. Dedica mucho tiempo a preparar reuniones y a menudo se siente demasiado o poco preparada, según el tiempo y la energía que tenga que invertir en prepararse. La llegada de ChatGPT ha reducido gran parte del estrés que supone organizar un millón de reuniones gracias a las variaciones de la pregunta: "¿Puedes ayudarme a redactar un orden del día, puntos clave de debate y posibles preguntas a formular?".

Una vez más, el enfoque conversacional de la organización alivia mucho el estrés. Todo lo que tiene que hacer es describir el tipo de reunión y las personas que asistirán, así como los documentos y presentaciones que puede introducir en el sistema. ChatGPT te proporciona un borrador de introducción, un calendario y un orden del día para la reunión, posibles acciones que debes asegurarte de que la gente conozca, e incluso posibles preguntas que podrían plantear e ideas para responderlas. Cuanto más lo utilices, mejor te irán pareciendo estas guías, sobre todo a la hora de aprender a expresarse y adaptarse a los obstáculos que hayan surgido durante las reuniones para que no supongan un problema la próxima vez.

3. Decisiones con la IA

(Image credit: Pixabay)

Cuando hay que tomar una decisión importante, los factores a tener en cuenta pueden dificultar la búsqueda de la mejor respuesta. Alguien que recientemente tuvo que tomar algunas de las decisiones más importantes de su vida, me dijo que luchó con listas de pros y contras y otras estrategias tradicionales de toma de decisiones. Quería ser eficiente al respecto sin perderse nada importante, y descubrió que la conversación con ChatGPT era un método ideal. Le dijo a la IA: "Estoy pensando en mudarme a una nueva ciudad para un trabajo que creo que me gustaría más que el actual. ¿Puedes ayudarme a sopesar los pros y los contras y hacerme preguntas que quizá no haya considerado?".

Probablemente no tengas que tomar decisiones a ese nivel todos los días, pero el modelo de preguntar sobre pros y contras y hacer que ChatGPT te plantee cuestiones que quizá no habías considerado podría aplicarse a cualquier cosa, desde el ejemplo que te ha cambiado la vida hasta algo tan sencillo como decidir qué software utilizar para un proyecto o a quién invitar a colaborar en una presentación.

4. Separador de tareas

Uno de los aspectos más difíciles de ser productivo es ver cómo se puede dividir un proyecto gigantesco en trozos más digeribles. ChatGPT me ha ayudado mucho en este sentido. Por ejemplo, le he pedido: «Ayúdame a convertir mi objetivo de organizar mi oficina en casa en tareas pequeñas y específicas que pueda hacer en trozos de 20 minutos durante la próxima semana».

La respuesta de ChatGPT fue exactamente la que pedí. Cada tarea era pequeña, relativamente fácil y rápida. Tirar lo viejo, despejar un cajón cada vez, clasificar cables varios, etc., hasta que una semana más tarde, tenía una configuración muy agradable y racionalizada, con todo etiquetado y fácil de encontrar. Hacer actividades pequeñas y fáciles de ganar no es el enfoque que le gusta a todo el mundo, pero realmente ha acelerado todo lo que tengo que hacer.

5. Aprendizaje exprés

(Image credit: Mudassar Iqbal / Pixabay)

Otro amigo me contó cómo ChatGPT ha maximizado su productividad de una forma extrañamente improductiva, ayudándole a empollar cuando no ha tenido tiempo de estudiar un tema. Por ejemplo, quince minutos antes de una llamada sobre blockchain, de la que sabía poco, preguntó a ChatGPT: "¿Puedes explicar los fundamentos de blockchain en quince minutos, con conceptos clave y aplicaciones reales?".

Cinco segundos después, se zambulló en un curso intensivo, desglosando la descentralización, el libro mayor y cómo se conecta con las criptomonedas, las cadenas de suministro y los contratos inteligentes. Parecía que sabía de lo que hablaba e impresionó a su interlocutor. Yo no diría que es un gran plan para la vida cotidiana, pero cuando estás presionado por el tiempo, ChatGPT puede ser el tutor a corto plazo para salvar el día.

Conclusión

Estos trucos no son una solución en sí mismos; son más bien empujones para hacer lo que ya sabes que tienes que hacer. ChatGPT no te hace productivo por arte de magia, pero elimina muchas de las fricciones que te impiden serlo. A veces eso es todo lo que necesitas. Y si no tienes a nadie que sea ese entrenador vital, ChatGPT puede ser el amigo que te ayude a salir de tu propio camino.

Merece la pena intentarlo. Después de todo, el peor de los casos es que ChatGPT sólo te dé una extraña metáfora sobre la productividad. Pero, en cambio, puede que veas cómo tus tardes se quedan libres.