La gama MacBook de Apple ofrece algunos de los mejores portátiles disponibles, y sin duda son opciones premium en todos los aspectos. Ese enfoque en la alta calidad significa que no son baratas, pero ahora se rumorea que Apple podría estar a punto de cambiar de tono.

Esto se debe a que el reputado analista tecnológico Ming-Chi Kuo acaba de lanzar la idea de que Apple está trabajando en una laptop mucho más asequible para atraer a quienes se sienten desanimados por los altos precios de sus dispositivos. Según Kuo, podría lanzarse el próximo año.

Por lo que parece, el factor clave para reducir el precio de esta MacBook será el chip. El informe de Kuo afirma que, en lugar de un chip de la serie M similar al de una Mac, esta laptop de 2026 vendrá equipada con un chip A18, similar al que encontrará en los teléfonos iPhone 16 y iPhone 16 Plus. Y si necesita más pruebas, MacRumors afirma haber encontrado código interno que hace referencia a una Mac con un chip A18 Pro.

Posicionamiento premium

Apple lleva mucho tiempo posicionándose como proveedor de productos de primera calidad que destilan estilo y clase. No es de extrañar, ya que el principio rector de la empresa es ser el mejor, no el primero. Basta con echar un vistazo a productos como el iPhone, el iPad y el iPod: ninguno de ellos fue el primero de su clase en el momento de su lanzamiento, pero todos arrasaron con todo lo demás.

El MacBook no es diferente. Cuenta con un sólido chasis de aluminio, chips superrápidos y eficientes, los mejores altavoces de cualquier portátil y una preciosa pantalla que, aunque (todavía) no es OLED, tiene un aspecto fantástico. Si a esto le añadimos un software brillante y una longevidad líder en su clase, entenderás por qué los portátiles de Apple gozan de tan buena reputación.

Con todos estos detalles, el MacBook tiene un precio acorde. No es barato, pero obtienes lo que pagas. Así es Apple: no cree en competir en la gama baja porque no quiere comprometer su reputación de primera calidad.

Lo irónico es que esto no es exactamente lo que motivaba a Steve Jobs. Quería que los productos de su empresa fueran los mejores, pero también asequibles. Desde los inicios de Apple, Jobs quería que la informática fuera accesible.

¿Se ha desviado Apple de ese objetivo con sus aparatos caros? Tal vez sí, tal vez no. Si miramos las cifras, es difícil discutir con miles de millones de ventas. Pero quizá el MacBook de precio más bajo sea el intento de Apple de volver a esa mentalidad asequible en alguna pequeña medida.

¿Cuánto costará?

La clave del éxito de este dispositivo será su precio. No te emociones demasiado: no vamos a ver un Chromebook de 200 dólares. Eso requeriría recortar demasiadas esquinas para que Apple estuviera contenta con el resultado final.

Ahora mismo, el portátil más barato de Apple es el MacBook Air de 13 pulgadas, que cuesta 1.200€. Teniendo esto en cuenta, un MacBook A18 con un precio de 1.100€ o 1.000€ no parece fuera de lo posible.

Sea como sea, el precio tiene que estar en su punto, porque Kuo cree que la verdadera motivación de Apple es conseguir que las ventas de MacBook vuelvan a los niveles vistos por última vez durante la pandemia de COVID-19.

Eso significa vender 25 millones de unidades en 2026. De esa cifra, Kuo calcula que entre 5 y 7 millones podrían ser del MacBook con procesador A18. Es una cifra considerable para lo que parece un dispositivo poco potente.

Pero hay que recordar que los chips del iPhone de Apple no son ni de lejos poco potentes. Son fácilmente los mejores y más potentes chips móviles del mercado. Para la mayoría de la gente, el A18 es más potente que un iPhone (y doblemente potente en el caso del A18 Pro). Ponlo en un Mac y podrá estirar un poco más las piernas.

Si a esto le añadimos que, con el marco de aplicaciones universales de Apple, las aplicaciones pueden ejecutarse en casi cualquier plataforma Apple, no hay que preocuparse por perder tus aplicaciones y juegos favoritos porque Apple haya cambiado la tecnología del chip.

Además, la mayoría de los compradores de portátiles no buscan el dispositivo más potente del mercado. Para la mayoría de los compradores, lo que quieren es un portátil que sea rápido en las tareas cotidianas y que dure mucho tiempo. El MacBook A18 podría ser perfecto para ello. Los jugadores y creativos profesionales querrán mantenerse alejados, pero de todos modos no son el público objetivo.

Aun así, hay que tener en cuenta que Apple se está adentrando en un terreno desconocido. No está acostumbrada a vender un MacBook tan asequible, pero con un precio de unos 1.000€, el trastorno sería mínimo. Lo más probable es que el portátil venga simplemente con un chip más barato, sin necesidad de otros cambios.

El mayor reto -y la mayor oportunidad- para Apple será idear una forma de comercializar el dispositivo. La frase «es el mismo portátil que te gusta, pero con un chip peor» no servirá. Pero quizá sí «el MacBook, pero más barato».

Si Apple consigue vender un MacBook de precio reducido que siga pareciendo un auténtico producto de Apple y no haga concesiones, habrá hecho un gran trabajo en la cuerda floja. Se espera que el dispositivo salga a la venta el año que viene, así que esperaré con impaciencia a ver qué pasa.