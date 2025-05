DJI Mavic 4 Pro: ya está aquí el nuevo dron de DJI, ¡y es impresionante!

La nueva unidad de triple cámara ofrece un mayor rango de movimiento que antes

Puede capturar fotos de 100MP y vídeo HDR en 6K a 60fps

DJI también ha presentado el mando RC Pro 2, con una pantalla giratoria de 7 pulgadas

DJI ha presentado el Mavic 4 Pro, un dron de triple cámara mejorado, pensado para pilotos avanzados que buscan una experiencia versátil y de alta calidad en fotografía aérea.

Ya hemos probado el Mavic 4 Pro junto con el nuevo mando RC Pro 2 que han anunciado al mismo tiempo, y, sencillamente, es el dron con cámara para usuarios avanzados más impresionante que hemos usado hasta ahora. Tendréis disponible nuestro análisis en profundidad del Mavic 4 Pro en los próximos días. De momento, vamos a contaros todos los detalles sobre el nuevo dron insignia.

Este modelo es el sucesor del que hasta ahora era nuestro dron de cámara favorito, el DJI Mavic 3 Pro, y trae mejoras como que han incorporando una nueva cámara principal de 28mm con sensor y lente de calidad Micro Cuatro Tercios, apertura ajustable, y capacidad para capturar fotos de 100MP o 25MP y vídeo HDR en 6K a 60fps, con un rango dinámico de hasta 16EV.

Además, incluye una cámara teleobjetivo de 168mm con un sensor mejorado de 1/1.5 pulgadas y 50MP o 12,5MP, junto con la misma cámara teleobjetivo media de 70mm con sensor de 1/1.3 pulgadas y fotos de 48MP o 12MP. Ambas cámaras teleobjetivo graban vídeo HDR en 4K a 60fps, y las tres cámaras permiten grabar vídeo en cámara lenta en 4K hasta 4x, con perfiles de color D-Log.

El módulo de cámara del Mavic 4 Pro ofrece un rango de movimiento mayor que el de cualquier otro dron de DJI: 70 grados hacia arriba y 90 grados hacia abajo. (Image credit: DJI)

La guinda del pastel en cuanto a la cámara es su versátil módulo con estabilizador, que puede girar 360 grados de forma continua sobre el eje de balanceo, además de ofrecer un rango de inclinación de 160 grados, con una inclinación ascendente de 70 grados sin precedentes que permite explorar nuevas perspectivas.

La cámara también puede rotar 90 grados para grabar en formato vertical, aprovechando al máximo el sensor de imagen, lo que la hace ideal para contenidos en redes sociales. Antes, los usuarios tenían que recortar la parte central vertical de una toma horizontal para obtener ese formato, sacrificando resolución.

Además de su destreza en fotografía aérea, el Mavic 4 Pro incorpora detección omnidireccional de objetos mediante LiDAR, como el Air 3S, lo que lo convierte en el dron Mavic más seguro hasta la fecha, especialmente en condiciones de poca luz, como al anochecer, al amanecer o de noche.

También ofrece más potencia, con hasta 51 minutos de autonomía y mayor velocidad de carga, Pero eso no es todo, también ofrece regreso automático al punto de partida sin necesidad de GPS, además DJI O4+, que proporciona una transmisión de vídeo HDR de 10 bits a 30km de distancia, y un eficaz modo ActiveTrack con reconocimiento de vehículos.

En resumen, estamos ante una actualización muy completa con unas prestaciones de cámara líderes en su categoría.

Encuentra el DJI Mavic 4 Pro al mejor precio: Revisar Amazon

DJI ha anunciado el nuevo mando a distancia RC Pro 2 junto con el Mavic 4 Pro. Cuenta con una pantalla rotatoria mini-LED de 7 pulgadas con un brillo de 2.000 nits (Image credit: DJI)

DJI Mavic 4 Pro: precio y disponibilidad

El Mavic 4 Pro es un dron insignia realmente impresionante, con un precio base relativamente razonable a partir de 2.099€ por un pack que incluye el mando RC 2. Como siempre, también hay disponibles versiones más caras con el pack Vuela Más.

Después de haber sido anunciado el 13 de mayo de 2025, el DJI Mavic 4 Pro ya está a la venta en España.

Como dato curioso, el dron no se pondrá a la venta en EEUU, al menos por el momento, tal y como ha dicho el portavoz de la marca: "El DJI Mavic 4 Pro no estará a la venta en EE. UU. en su lanzamiento global del 13 de mayo. Como muchas empresas internacionales, hemos tenido que adaptar nuestra estrategia de mercado a medida que han cambiado las condiciones locales y el entorno del sector. Aunque por ahora no podemos concretar una fecha para su llegada al mercado estadounidense, estamos siguiendo la situación muy de cerca y explorando activamente todas las soluciones posibles".

Por lo tanto, está claro que las incertidumbres relacionadas con los aranceles estadounidenses sobre las exportaciones chinas, además de una posible prohibición de los drones DJI, han creado un mercado volátil y poco favorable para la marca. Si este nuevo dron no acaba llegando a EE. UU., sería un hecho relevante, ya que sería la primera vez que un producto de DJI no se lanza en ese país.

Junto con el Mavic 4 Pro, DJI ha presentado el nuevo mando a distancia RC Pro 2, un dispositivo con un diseño muy prometedor que incorpora una pantalla táctil giratoria de 7 pulgadas y un brillo máximo de 2000 nits. El RC Pro 2 cuesta 999€.

La combinación de dron y mando es lo mejor que hay para pilotos de drones de consumo: DJI ha vuelto a subir el listón en cuanto a rendimiento.