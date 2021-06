Amazon Prime Day 2021: Mejores ofertas en gaming: PC, portátiles, teclados, ratones... Consigue la mejor experiencia de juego al mejor precio

Si eres gamer no te puedes perder el Amazon Prime Day 2021. Todo jugador tiene siempre algo que le gustaría añadir o actualizar en su plataforma gaming, y qué mejor momento que el Amazon Prime Day, donde encontrarás fantásticas ofertas en todas las categorías.

Ya busques un nuevo PC gaming, un portátil gaming, un teclado gaming, un ratón gaming, una silla gaming, un monitor gaming, unos auriculares o incluso una alfombrilla para el ratón perfecta para jugar… ¡Este es tu momento! Y aquí encontrarás las mejores ofertas.

Por otro lado, en circunstancias normales también podrías conseguir las mejores tarjetas gráficas rebajadas, pero como ya sabrás, debido a la falta de stock mundial, esto nos parece un poco más difícil este año.

El año pasado, Amazon Prime Day tuvo lugar en octubre, pero el Amazon Prime Day 2021 se celebrará el 21 y el 22 de junio. Cada año, más productos se unen al Amazon Prime Day, lo que aumenta las posibilidades de encontrar buenas ofertas.

Por suerte, estamos aquí para ayudarte, estaremos buscando los mejores descuentos para que encuentres las mejores ofertas en productos gaming, sea lo que sea lo que busques. Además, si encuentras la oferta aquí sabrás que es porque el producto merece la pena, y evitarás así comprar una ganga que en realidad no sirve para nada.

Antes de hablar de cada categoría concreta, donde además posteriormente encontrarás las mejores ofertas relacionadas una vez empiece el Amazon Prime Day, hablemos de cómo acceder a las ofertas.

Cómo acceder a las ofertas del Amazon Prime Day

Las ofertas del Prime Day empiezan oficialmente el lunes 21 de junio, y durarán hasta el 22 de junio, por lo que tendrás dos días para aprovechar las ofertas.

También te recomendamos que estés atento en el fin de semana anterior al evento, ya que es muy posible que Amazon publique varias ofertas para calentar motores.

Para poder disfrutar de las ofertas del Amazon Prime Day en todo su esplendor, debes ser miembro de Amazon Prime. Pero hay dos buenas noticias en este aspecto.

Para empezar, puedes registrarte para probar de forma gratuita Amazon Prime durante 30 días, y puedes cancelar esta suscripción en el momento que quieras. Si activas ya tu prueba gratuita, seguirá estando activa para los días 21 y 22, y por tanto podrás aprovecharte de todas las ofertas.

Por otro lado, también hay una tendencia de marketing por parte de otras grandes plataformas, que aprovechan los días del Amazon Prime Day para ofrecer sus propios descuentos y ofertas. Por lo tanto, aunque no seas miembro de Amazon Prime, es posible que saques partido al comprar en otros vendedores.

Prueba gratis Amazon Prime durante 30 días

Puedes registrarte para conseguir tu prueba gratuita de Amazon Prime Day durante 30 días. De esta manera disfrutarás de los mismos beneficios que los miembros de pago: envíos gratis, acceso preferente a ofertas, streaming de vídeo y música, etc.

Podrás cancelar la suscripción en cualquier momento, y una vez pasado el período de prueba pasarán a cobrarte 36€ al año o 3.99€ al mes. Nota: para empezar la prueba gratuita tendrás que registrar tu tarjeta de crédito o débito, aunque no te cobrarán hasta pasados los 30 días (si no te das de baja).Ver Oferta

Mejores ofertas en gaming por categorías

PC gaming

Los mejores PC gaming te harán disfrutar de una experiencia de juego realmente inmersiva. Mientras que probablemente podrías jugar con ordenadores menos potentes, solo los mejores te deleitarán con un rendimiento increíblemente fluido y detalles gráficos impresionantes.

Los mejores PC gaming te permitirán exprimir al máximo los mejores juegos de PC, para poder disfrutar de la intensa experiencia gráfica que ofrecen. Gracias a que equipan los mejores componentes internos, tales como los mejores procesadores o las mejores tarjetas gráficas y lo mejores SSD, los problemas de 'stuttering' (parones y tirones) y latencia, serán cosa del pasado. Y si además combinas estos ordenadores con uno de los mejores monitores gaming, creerás que estás soñando.

Ya sabes que un PC gaming requiere una inversión importante, por eso el Amazon Prime Day es el mejor momento para hacerte con uno y poder ahorrarte algo de dinero, ¡permanece atento a las ofertas!

Portátiles gaming

¿Quién dijo que para jugar hay que tener sí o sí un ordenador de sobremesa? Hay mucha gente que por el motivo que sea necesita cierta movilidad, y por suerte las marcas lo saben, y cada vez hay más y mejores portátiles gaming en el mercado que equipan los mejores componentes.

Un problema típico de estos dispositivos siempre ha sido que se calentaban mucho, pero cada vez hay mejores tecnologías para impedir esto. Además, los mejores portátiles gaming cuentan con fantásticas pantallas con altas tasas de refresco y bajos tiempos de respuesta que te darán ventaja, así como teclados mecánicos y por supuesto, hay muchos modelos con luces RGB para dar ese toque gaming extra.

Por lo que permanece atento a las ofertas en portátiles gaming, ya que te ofrecerán una experiencia de juego fantástica si necesitas poder llevarte tu plataforma de juegos de un sitio a otro.

Ratones gaming

Si juegas con uno de los mejores ratones gaming, sacarás el máximo provecho a tu PC gaming (o portátil gaming) y a tu tarjeta gráfica. Estos ratones están diseñados específicamente para mejorar tu experiencia de juego, y realmente marcarán la marcarán la diferencia entre ganar o perder las partidas.

Algunos de los ratones gaming también cuentan con atractivas luces RGB, pero lo más importante, es que todos ellos te darán velocidad, precisión y algunas características enfocadas a mejorar tu experiencia de juego.

Concédete ventaja a la hora de jugar con uno de los mejores ratones gaming, ya juegues en modo competitivo o no. Gracias al Amazon Prime Day podrás hacerlo por menos dinero.

Teclados gaming

Si completas tu PC gaming con el mejor teclado gaming, podrás alcanzar mayores puntuaciones. Estos teclados ofrecen mucho más que una llamativa iluminación RGB: te ayudarán a derribar ese muro que te limita a la hora de jugar a los mejores juegos para PC, y te darán ventaja en el juego, además de hacerte disfrutar de una experiencia mucho más inmersiva.

Los mejores teclados gaming te darán mayor precisión, velocidad y rendimiento. Además, también vienen con extras que aumentan tus posibilidades de ganar, como los switches mecánicos, calidad de construcción mejorada, comodidad, un tiempo de respuesta menor al pulsar una tecla, la posibilidad de personalizar las teclas, y características como la llamada 'N-key rollover' (que hace que se detecte correctamente cada tecla pulsada, independientemente de cuántas teclas pulses a la vez).

Si todavía no tienes un teclado gaming, o quieres cambiar el que tienes, no te pierdas las mejores ofertas del Amazon Prime Day.

Sillas gaming

Estar cómodo mientras juegas es algo muy importante. ¿Quién no se ha pasado horas jugando y luego tenía la espalda o las muñecas reventadas?

Por eso, si te haces con una de las mejores sillas gaming tu cuerpo realmente lo agradecerá. Y no solo eso, también alcanzarás tu teclado y ratón de forma óptima y por tanto podrás controlarlos mejor y ganar más.

Hay muchos tipos de sillas gaming, y cosas en las que debes fijarte para elegir la mejor para ti. Es importante que tus brazos se puedan mover fácilmente y hay sillas con brazos ultra-ajustables que podrás adaptar de muchas más formas de las que imaginas. Luego está el respaldo; que sea reclinable o no, o que sea de cuero, tela o de malla para que transpire más... Incluso hay sillas con viscoelástica que son ultra-cómodas.

Por lo tanto no te pierdas las mejores ofertas en sillas gaming del Amazon Prime Day, y jugarás más cómodo que nunca, eches las horas que eches.

Auriculares gaming

¿Buscas unos auriculares gaming que te permitan saber exactamente por dónde te viene un enemigo cuando juegues? Hay muchos auriculares en el mercado que te apañarán, pero solo con unos auriculares especializados para jugar aumentarás tus posibilidades de ganar.

Es increíble poder saber si te atacan por la izquierda o por la derecha, o estar jugando al Fortnite y saber si lo que oyes es un enemigo en el piso de arriba o si está debajo de ti, o enterarte bien si tienes un cofre cerca con jugosos botines.

Añadiremos las mejores ofertas en auriculares gaming, no te las pierdas porque todos los años cuentan con buenos descuentos.

Monitores gaming

No serás consciente de lo que increíblemente importante que es el monitor que uses para jugar hasta que no uses uno de los mejores monitores gaming. La diferencia es tan grande que no podrás dejar de sorprenderte cada vez que enciendas tu ordenador.

Si inviertes en una buena pantalla hecha específicamente para juegos, automáticamente tendrás ventaja a la hora de jugar, ya que podrás aprovechar los beneficios de características como una alta tasa de refresco, un tiempo de respuesta mínimo, una relación de aspecto más amplia e incluso la curvatura del monitor. Todo esto te ayuda a tener una experiencia de juego más fluida y envolvente que sacará el máximo provecho de la tarjeta gráfica que tengas en tu PC gaming.

También es importante que te fijes en que el monitor gaming que te compres esté optimizado para tu gráfica. Las de Nvidia trabajan con G-Sync mientras que las GPU AMD ofrecen FreeSync. Te recomendamos que compres un monitor que tenga la tecnología perfecta para tu gráfica; no es que no vaya a funcionar si no lo haces, pero de esta manera sacarás el máximo partido.

Averigua lo mejor de lo mejor de cada categoria

Aquí tienes nuestros rankings relacionados con el mundo gaming, ¡echa un vistazo a los que te interesen y encuentra los mejores precios!

No olvides volver una vez empiece el Amazon Prime Day 2021, ya que aquí en TechRadar estaremos muy atentos y buscaremos las mejores ofertas y las añadiremos aquí para que no te pierdas ninguna.