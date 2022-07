Cómo detectar las reseñas falsas de Amazon durante el Prime Day

Queda muy poco para el Amazon Prime Day 2022 (opens in new tab), y todos estamos muy emocionados de cara a las grandes ofertas que estamos a punto de ver.

Sin embargo, las cosas siempre son más complicadas cuando se trata de Internet, y siempre hay gente con malas intenciones, que ahora mismo están preparados y frotándose las manos pensando en encontrar alguna oportunidad de sacar dinero.

Las reseñas falsas, que puedes encontrar en todos lados, desde la tienda de aplicaciones de Apple hasta peligrosas extensiones de la tienda de Google Chrome, hacen que a veces sea muy difícil que los consumidores puedan saber qué es cierto y qué es mentira a la hora de tomar decisiones de compra.

No estamos diciendo que todas las reseñas sobre productos y servicios sean falsas, al fin y al cabo, son muchos los consumidores que se toman su tiempo para poder compartir su opinión sobre algo que han comprado. Pero cuando se trata de gastar tu dinero en las ofertas que están por venir durante el Amazon Prime Day, es importante que tengas en cuenta que no es oro todo lo que reluce.

Amazon lucha activamente contra las reseñas falsas

Amazon no es ajena a esta práctica de las reseñas falsas, donde se publican falsas opiniones sobre productos para aumentar las ventas, a cambio de cupones de descuento u otras coas. De hecho, tal vez recordéis que Amazon ha estado en el centro de la atención de los medios de comunicación por ello.

Estas reseñas falsas pueden venir en distintas formas: desde tácticas a pequeña escala, cuando las reseñas son de familiares y amigos, hasta grandes estrategias a gran escala con empresas dedicadas a la venta de reseñas falsas en Amazon. Es más, la CMA (la Autoridad de los Mercados y la Competencia de Reino Unido, que opera tanto dentro como fuera del país) tuvo que intervenir para parar a ciertos grupos en las redes sociales relacionados con las reseñas falsas.

Las cosas se pusieron incluso más confusas cuando Amazon incluyó las puntuaciones globales para la sección de opiniones de sus productos, lo cual hizo que se juntaran en un mismo sitio todas las reseñas de todo el mundo. No hay que olvidar que algunos productos pueden tener especificaciones distintas según el país en el que se vendan.

Además, cada vez es más difícil verificar la validez de la opinión de los consumidores.

Aunque no podemos saber con seguridad si es falsa, esta reseña sobre unos auriculares inalámbricos es sospechosa de serlo, ya que da muy pocos detalles para respaldar su opinión. (Image credit: Future)

Amazon trata de luchar contra este problema: elimina reseñas falsas con regularidad, e incluso dejó de vender productos procedentes de vendedores chinos de terceros en su página web china tras ver lo difícil que eran de controlar. Pero claro, no es tarea fácil, al fin y al cabo, tal y como señaló una publicación en el blog de Amazon de 2021, la plataforma cuenta con más de 300 millones de clientes activos y más de 1,9 millones de socios vendedores en todo el mundo.

Según la publicación, en 2020 Amazon paró "más de 200 millones de reseñas sospechosas de ser falsas antes de que se publicaran para que las vieran los clientes", y de ellas, más del 99% fue gracias a la detección proactiva.

Un portavoz de Amazon recalcó a TechRadar las políticas de la plataforma tanto para los socios vendedores como para las reseñas, y expresó el compromiso de la plataforma con "suspender, prohibir y emprender acciones legales contra aquellos que violen esas políticas."

El portavoz añadió que Amazon utiliza "potentes herramientas de aprendizaje automático e investigadores cualificados para analizar más de 10 millones de reseñas semanales, con el objetivo de detener las reseñas falsas antes de que se publiquen".

"Además, seguimos supervisando todas las reseñas existentes para detectar signos de abuso y tomar rápidamente medidas si encontramos un problema. También trabajamos de forma proactiva con las redes sociales para informar sobre usuarios fraudulentos que están dejando reseñas falsas fuera de nuestra tienda."

Cómo identificar las reseñas falsas

Como veis, Amazon está trabajando activamente en minimizar en la medida de lo posible el impacto de las reseñas falsas, pero está claro que este es un problema que ha llegado para quedarse. Sin embargo, hay muchas cosas que puedes hacer tú mismo para protegerte.

Hay varias señales que deberían hacer que estés alerta: lenguaje demasiado comercial, reseñas repetidas, reseñas que en realidad son de otro producto, etc. Pero claro, comprobar todo eso es un trabajo tedioso, y lleva su tiempo, y es un tiempo, que sobre todo en durante el Prime Day, donde quieres hacer la compra rápidamente para aprovechar la oferta, no tienes.

Hemos hablado con Saoud Khalifa, CEO y fundador de FakeSpot (opens in new tab), y también con Tommy Noonan, fundador de ReviewMeta (opens in new tab), para conocer más detalles sobre los problemas de las reseñas falsas.

Si bien Noonan afirmó que los datos reunidos por ReviewMeta no han mostrado un cambio en la cantidad de reseñas falsas publicadas, la herramienta FakeSpot de Khalifa sí que detectó un aumento de reseñas falsas durante el confinamiento en 2020.

Es imposible que Amazon compruebe si cada uno de los productos y reseñas de la plataforma son legítimos. Saoud Khalifa, CEO de FakeSpot

Tal y como concretó Khalifa, las reseñas falsas representaban antes una media de 25-30% de las reseñas totales, y a partir de junio/julio de 2020, subieron hasta el 40-45%, según los datos de FakeSpot, lo cual es algo que no se había visto nunca antes.

El CEO de FakeSpot dijo que el problema reside en la alta cantidad de vendedores que utilizan la web de Amazon para mostrar y vender sus productos, y afirmó que "es imposible que Amazon compruebe si cada uno de los productos y reseñas de la plataforma son legítimos".

Tal y como señaló recientemente la publicación en el blog de Amazon, los grupos de las redes sociales juegan un papel muy importante en el mercado de las reseñas falsas.

Por otro lado, Noonan de ReviewMeta afirmó que los vendedores que están en estos grupos pagan a la gente para que compren y escriban reseñas sobre sus productos: "los que escriben las reseñas realmente compran el producto, lo que permite que las reseñas tengan la etiqueta de "compra verificada (opens in new tab)".

Hemos revisado los auriculares Sony WF-1000XM4 (opens in new tab) con ReviewMeta y los resultados son prometedores. (Image credit: TechRadar España)

Noonan ha añadido que muchos vendedores tratan de incentivar que los usuarios escriban reseñas sobre sus productos ofreciéndoles descuentos y cosas a cambio. "Utilizan trucos como la preselección de los comentarios de los clientes antes de pedir una reseña, e incluso piden a la gente que cambie sus reseñas a 5 estrellas si quieren conseguir el regalo".

"Esto va en contra de los Términos del Servicio de Amazon, pero personalmente me he encontrado con una nota de este tipo en cerca del 35% de mis compras en Amazon".

Ejemplo de una nota del vendedor que viene dentro del paquete para ofrecer un descuento a cambio de una reseña con 5 estrellas. (Image credit: Future)

En la imagen anterior, podéis ver un ejemplo de una nota del vendedor que vino dentro del paquete para ofrecer un descuento a cambio de una reseña con 5 estrellas. Traducido al español, dice esto: "Como pequeña empresa, las reseñas son increíblemente importantes. Si te gusta nuestro producto y servicio, por favor déjanos una reseña de 5 estrellas en Amazon, luego envíanos el correo electrónico de confirmación de Amazon junto con tu número de pedido de Amazon. Recibirás una tarjeta de regalo de 10 dólares en un plazo de 24 horas después de que hayamos confirmado tu reseña".

Más allá de lo que puede percibir el consumidor echando un breve vistazo a las opiniones sobre un producto, hay mucha más información, más escondida, que te puede ayudar tomar una decisión más acertada.

Noonan destaca las reseñas que no cuentan con la etiqueta de "compra verificada", y que proceden de usuarios que han escrito un montón de reseñas distintas de 5 estrellas, o que han escrito muchas reseñas seguidas. Otra cosa en la que se fija la web ReviewMeta para verificar la autenticidad de una reseña, es en el lenguaje utilizado.

Más allá de los problemas de baja calidad que tienen algunos productos baratos que se cuelan en Amazon, también es preocupante el hecho de que las reseñas falsas pueden enmascarar artículos falsificados.

Khalifa destaca que hay falsificaciones de todo tipo en la plataforma, desde productos de Apple hasta equipos gaming y componentes de marcas como Nvidia y AMD, que se pueden comprar al por mayor en sitios como Alibaba y Aliexpress.

Usando los componentes como ejemplo, ha afirmado: "Mucha gente nos cuestiona cuando damos malas puntuaciones a productos como estos, porque no lo entienden. Pero esto se debe a que sabemos que esos productos tienen versiones falsificadas a la venta y utilizan reseñas falsas para ocultarse entre los demás".

"Lees las reseñas, compras el producto y no esperas que sea una falsificación, pero es un problema traicionero del que no te percatarás hasta que el componente se sobrecaliente".

Por suerte, los consumidores tenemos a nuestra disposición herramientas como ReviewMeta y FakeSpot que nos ayudan y nos ofrecen una forma más segura y efectiva de comprar, y verificar las reseñas. Y esto es perfecto de cara al Amazon Prime Day, cuando el tiempo es oro.

Lees las reseñas, compras el producto y no esperas que sea una falsificación. Saoud Khalifa, fundador de FakeSpot

ReviewMeta (opens in new tab), que está disponible en español, hace un análisis completo de las reseñas por ti. Usar esta herramienta es tan fácil como acceder a su página web (opens in new tab) (reviewmeta.com/es (opens in new tab)), y pegar en el cuadro de búsqueda la URL del producto de Amazon. Tras esto, la herramienta hará sus comprobaciones y te dará su veredicto en forma de una calificación "más real" del producto, además de otros datos (en una imagen más arriba en este artículo puedes ver un ejemplo).

Noonan, fundador de esta herramienta, ha dicho: "aprovechamos los algoritmos y la ciencia de datos para examinar cientos de millones de reseñas y ayudar a identificar patrones sospechosos en las reseñas."

Por otro lado, FakeSpot (opens in new tab) es una herramienta que funciona de forma similar. Esta está disponible como extensión del navegador y como aplicación para dispositivos móviles, y es muy fácil de instalar. Eso sí, solo está disponible en inglés. Lo bueno es que si lo usas como extensión, al tenerla activa conforme navegas por Amazon, te acompaña en todo momento poniendo a tu disposición sus distintas funciones.

FakeSpot da los resultados de sus análisis en unas puntuaciones que van de la A (lo mejor) a la F (lo peor), y lo que hacen es calificar la fiabilidad de las reseñas. Otra función incorporada de FakeSpot, llamada "Guard", te ofrece un listado de los vendedores conocidos por comercializar productos falsificados. Por último, la función "Highlights" te muestra la información más importante de las reseñas.

Hemos probado el mismo producto que antes, los auriculares Sony WF-1000XM4, ahora en FakeSpot, para comparar los resultados, y son igualmente positivos. (Image credit: TechRadar España)

El Amazon Prime Day (opens in new tab) es un momento muy emocionante ya que puedes ahorrar mucho dinero gracias a las ofertas, pero por supuesto, es muy importante que te asegures de que el producto que estés comprando realmente sea bueno.

Ya sea no creyéndote todo lo que lees e investigando un poco las reseñas por ti mismo, o usando herramientas como las que os hemos mostrado, es más importante que nunca que te asegures en la medida de lo posible de que no te engañen.

Si ves una reseña que crees que puede ser falsa, es importante que la denuncies a Amazon haciendo clic en el enlace "Informar de un abuso" que aparece justo debajo de la reseña.

Por supuesto, siempre puedes leer los análisis de los productos en páginas web como la nuestra, y recuerda que desde aquí en TechRadar estaremos trabajando a tope durante el Prime Day para traerte las mejores ofertas.