Estas son las 4 ofertas de auriculares del Prime Day que debes tener en cuenta

El Prime Day está a la vuelta de la esquina, lo que significa que es hora de empezar a pensar en cuánto ahorrarás en los mejores auriculares con cancelación de ruido y los mejores auriculares con cancelación de ruido cuando llegue oficialmente el evento de ofertas del Prime Day de julio, el 16 y 17 de julio.

Pero, ¿qué auriculares merecen un lugar en tu equipaje de mano? Por eso estoy aquí. Todos estos modelos me han impresionado para bien. En todos los casos, la calidad de fabricación, las funciones (incluidas las de alta resolución, audio espacial y cancelación de ruido), la resistencia, el sonido y la relación calidad-precio están bien representados. Sí, ya han empezado a aparecer ofertas de auriculares para el Prime Day, pero esperamos ver más y mejores descuentos a medida que se acerque el gran día.

Sin más preámbulos, estos son los auriculares y cascos que creo que deberías buscar cuando empiecen las rebajas. Y paren las rotativas, porque los excelentes Cambridge Audio Melomania M100 ya están rebajados, y los AirPods Pro 2 (que no aparecen aquí, pero son muy buenos y muy populares) acaban de alcanzar un precio mínimo histórico. Solo tienes que desplazarte hacia abajo para ver las mejores ofertas - y oh, cómo te gusta verlo, eh? Felices compras y lleva cuidado.

Cambridge Audio Melomania M100

(Image credit: Future)

Podría pensarse que no es posible: los Cambridge Audio Melomania M100 (unos auriculares que sólo existen desde finales de marzo de 2024) atrapan con su forma ergonómica, su ejemplar cancelación de ruido y su atractivo sonido. Además, el carismático Matt Berry (Lo Que Hacemos En Las Sombras) es el asistente de voz en inglés, ¡y ya están a la venta! ¿Qué más se puede pedir?

Lo que conviene saber: aunque Melomanía significa "locura por la música" y no "loco por la cancelación de ruido", la compañía británica en audio ha reconocido recientemente que los aficionados a la música, en su mayoría, también están locos por el ANC. Y si Cambridge iba a silenciar a regañadientes los ruidos extraños que te rodean con tecnología antifásica, iba a hacerlo bien. No hay más ajustes que "Activado", "Desactivado" o "Transparencia"; cuando está activado, el ANC es todo lo eficaz que se puede desear, envolviendo al usuario en una burbuja de silencio casi inalcanzable.

¿Algún inconveniente? No tiene procesamiento de audio espacial patentado (recuerda que Cambridge Audio es un especialista en alta fidelidad loco por la música, no por el procesamiento adicional o los filtros direccionales) y la carcasa es un poco más grande que otras del mercado. Y no me importa. Creo que por este dinero -y ya están rebajados- es una ganga del Prime Day. Date prisa.

Nothing Ear (a)

(Image credit: Future)

Otro impresionante lanzamiento de 2024, esta vez en el parte económica, de la valiente startup de Carl Pei, Nothing. Te cuento todo lo que necesitas saber de por qué están aquí en este resumen:

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Mira, son unos auriculares de cinco estrellas que vienen por sólo 99€ como precio inicial (y ya están rebajados), y acaban de llegar el 22 de abril de este año. Así que cualquier descuento que veas será a) el primer recorte de precios de la historia, y b) valdrá cada céntimo.

De acuerdo, no tienen el controlador cerámico o los perfiles de sonido de primer nivel de Nothing (para esas ventajas necesitarás los Nothing Ear más caros), y no tienen soporte de carga inalámbrica, pero ahí es donde terminan las desventajas. Verás, incluso por su humilde precio normal, estos preciosos auriculares baratos amarillos (o blancos) y alegres son una gran compra, por eso me siento obligado a ponerte en conocimiento de su existencia.

La cancelación de ruido más significativa, la excelente calidad de sonido para el nivel, la mayor duración de la batería y el conjunto de características en este, el cuarto intento conjunto de Nothing en auriculares inalámbricos verdaderos, son perfectos. Si ves una oferta durante el Prime Day, ¡no lo dudes!

Sennheiser Momentum 4 Wireless

(Image credit: TechRadar)

Cuando se trata de auriculares circumaurales (los cascos de toda la vida), normalmente hay que mirar un poco más atrás para conseguir las mejores ofertas, pero no mucho más. Los Sennheiser Momentum 4 Wireless, que ya ofrecían una excelente relación calidad-precio, obtuvieron una codiciada crítica de cinco estrellas cuando salieron a la venta en agosto de 2022 y, aunque hay opciones más recientes, éstos reescribieron el libro de reglas sobre lo que era posible en ese nivel.

A día de hoy siguen siendo los auriculares inalámbricos estrella de Sennheiser y, aunque su precio de lanzamiento original era de 350€, ahora se pueden encontrar a menudo rondando los 300€. Sigo considerando que los Sennheiser Momentum 4 Wireless son los mejores auriculares inalámbricos de la gama alta (sin aventurarme en el territorio de la gama superalta) porque su calidad de sonido, sus funciones inteligentes y la duración de la batería aún no han sido superadas por su precio.

¿Qué descuento deberías buscar en concreto? Cayeron hasta los 250€ durante el Black Friday en noviembre del año pasado, así que ese es el objetivo - que puede incluso mejorarse.

El ANC aquí puede ser vencido por las latas de gama alta de Sony, pero no por este dinero. Y puedo dar fe de la excelente autonomía de 60 horas de la batería, que me ha permitido realizar muchos vuelos de larga distancia.

Apple AirPods Max

(Image credit: Future)

Casi seguro que has oído hablar de los AirPods Max de Apple, pero si no es así, te cuento qué tienen de especial. Los primeros (y únicos) auriculares de la marca propia Apple son icónicos y tienen un talento increíble, sobre todo si tienes un iPhone o iPad para escuchar audio espacial.

Aquí está la cosa: salieron en diciembre de 2020 - sí, cuatro años y medio es un poco de tiempo en audio inalámbrico. A menudo caen por debajo de su precio de lanzamiento, pero no mucho. Además, los auriculares Bose QuietComfort Ultra se han convertido en el buque insignia. Suenan muy bien, cuestan mucho menos y tienen mejor cancelación de ruido (además, son más ligeros). Si a esto le añadimos los rumores de que los AirPods Max 2 llegarán más adelante en 2024, con mejor procesamiento, sonido y características que igualan a los AirPods Pro 2, quizá no sea de extrañar que ya estemos viendo cómo los AirPods Max bajan a unos interesantes 549,00€ en Amazon ¡antes incluso de que haya empezado el Prime Day!

Esto es territorio premium de Apple y llevarlos es sentirse muy bien por ello. Como ocurre con muchos auriculares de élite, tienen una calidad atemporal y, si encuentras los AirPods Max al precio adecuado, te harán muy feliz.