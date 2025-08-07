GPT-5 se ha filtrado horas antes de que OpenAI revelara el futuro de ChatGPT

Los modelos GPT-5 de OpenAI se han filtrado en una publicación del blog de GitHub

La empresa anunciará cuatro nuevos modelos a lo largo del día de hoy

La retransmisión en directo comenzará a las 19:00 (hora peninsular)

Se espera que la próxima generación de ChatGPT, denominada GPT-5, se dé a conocer hoy mismo en una retransmisión en directo de OpenAI, pero una filtración en GitHub parece haber revelado todo lo que los pioneros de la IA desvelarán durante el evento.

La información filtrada apareció en GitHub, destacando las diferentes iteraciones de GPT-5, que se describe como «el modelo más avanzado de OpenAI, que ofrece importantes mejoras en el razonamiento, la calidad del código y la experiencia del usuario».

La filtración del blog de GitHub ya ha sido eliminada, pero se puede acceder fácilmente a ella a través del archivo de Internet.

La publicación destaca los siguientes cuatro nuevos modelos:

gpt-5: Diseñado para tareas lógicas y de varios pasos.

Diseñado para tareas lógicas y de varios pasos. gpt-5-mini: Una versión ligera para aplicaciones sensibles al coste.

Una versión ligera para aplicaciones sensibles al coste. gpt-5-nano: Optimizado para la velocidad e ideal para aplicaciones que requieren baja latencia.

Optimizado para la velocidad e ideal para aplicaciones que requieren baja latencia. gpt-5-chat: Diseñado para conversaciones avanzadas, naturales, multimodales y sensibles al contexto para aplicaciones empresariales.

(Image credit: GitHub)

El futuro de ChatGPT

LIVE5TREAM THURSDAY 10AM PTAugust 6, 2025

Esperamos obtener más información sobre estos nuevos modelos durante la transmisión en vivo de hoy, que comienza a las 19:00.

Aunque ninguno de los modelos filtrados parece insinuar el futuro sin selección de modelos que esperábamos, sigo siendo optimista y creo que GPT-5 marcará el comienzo de un futuro en el que el complejo esquema de nomenclatura de OpenAI no sea un punto de fricción para los usuarios finales.

Sam Altman ha prometido en el pasado que el futuro de ChatGPT incorporaría todos los modelos para determinar cuál puede responder a la solicitud del usuario de la manera más eficiente. Aunque esta filtración no parece mostrar este futuro, Altman podría revelar esta innovación más tarde hoy.