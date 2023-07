Wonka wird uns dieses Jahr Weihnachten versüßen

Der erste Trailer zu Paul Kings Wonka ist endlich da ist sieht einfach magisch aus. Über den sehr künstlichen Look, durch mittlerweile immer mehr Filme immer austauschbarer aussehen - man denke nur an die unzähligen Realverfilmungen von Disney - lässt sich durchaus streiten. Doch ich kam nicht umhin, auch etwas Harry-Potter-Feeling zu verspüren. Und der beeindruckende Cast, allem voran ein herrlich überdrehter Timothée Chalamet, lassen mich wiederum glauben, dass ich mich in der Liste meiner meisterwarteten Filme 2023 etwas vertan habe. Doch schau dir einfach selbst den Trailer an und sag mir, dass du dich nicht auf eine magisch-schokoladige Weihnachtszeit freust.

Regisseur Paul King hat bereits mit Paddington 1 und 2 gezeigt, dass er tolle Geschichten für groß und klein erzählen kann. Und auch die zuvor erwähnte Ähnlichkeit zu Harry Potter kommt mit Produzent David Heyman nicht von ungefähr. Doch mein größtes Highlight ist nach wie vor Timothée Chalamet. Was dieser Schauspieler für eine Karriere hinlegt, kann man nicht anders als beeindruckend bezeichnen. Von berührenden Dramen wie Call Me by Your Name und Little Women über experimentelle Filme wie Bones and All zu Denis Villeneuves Dune - und direkt danach kommt Wonka.

Und seine Leinwandkollegen sind kaum weniger beeindruckend: Rowan Atkinson, Sally Hawkins, Olivia Colman und der großartige Hugh Grant. Während letzterer sich stets auf unterhaltsame Weise selbst zu spielen scheint, verkörpert er diesmal eine ähnlich augenzwinkernde Rolle, die er in seinem letzten Film Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben noch einem anderen Kollegen überließ.

All diese Aspekte kommen nun also zusammen, um die Vorgeschichte des Willy Wonkas zu erzählen, den 2005 noch Tim Burton mit seinem unverwechselbaren Stil inszenierte. Ob King es schafft, sich eine ähnlich einzigartige Handschrift zu verschaffen, erfahren wir am 14. Dezember. Während das Film-Jahr 2023 dem beeindruckenden Gaming-Jahr also in vielem hinterherzuhinken scheint, habe ich jetzt zumindest etwas mehr Hoffnung, dass die zweite Jahreshälfte einiges wieder wettmachen kann.