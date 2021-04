Im Test: EPOS GTW 270 Hybrid

Du zockst gern unterwegs? Dann sind die In-Ear-Gaming Kopfhörer von Epos, die GTW 270 Hybrid, genau das Richtige für dich. Die gute Geräuschisolierung und geringe Latenz lassen dich in dein Game abtauchen und sorgen auch in lauten Umgebungen, wie im beispielsweise im Zug, dafür, dass du den Fokus nicht verlierst.

Die hohe Kompatibilität mit verschiedenen Plattformen machen die GTW 270 Hybrid zu einem unverzichtbaren Accessoire im Alltag. Ob auf dem Arbeitsweg im Bus, in der Mittagspause im Büro oder ganz klassisch nach dem wohlverdienten Feierabend auf der Couch - dank Bluetooth 5.1 Konnektivität bist du weder an einen Ort noch an ein Gerät gebunden, denn die Gaming Kopfhörer sind mit Nintendo Switch, Android Smartphones, iPhones, PC und Sony Playstation kompatibel.

Das Design ist schlicht und hauptsächlich in Schwarz gehalten, mit einem Akzent in Silber und dem Logo. Wenn du dir beim Lesen des Wortes Gaming-Kopfhörer bunt blinkende Earbuds vorgestellt hast, müssen wir dich enttäuschen. Aber wir finden, genau dies macht den Reiz der EPOS GTW 270 Hybrid aus. Du machst damit nicht nur in deiner Gaming-Session eine gute Figur, sondern auch im Zoom-Meeting mit deinem Kunden, beim Yoga oder One Mile Walk und beim Hören deiner Lieblingspodcasts unterwegs beim Spazieren.

Die Audioqualität ist klar, ausgewogen und unkomprimiert. Unsere Stimmen wurden in Sprachchats oder bei Anrufen authentisch und originalgetreu widergegeben. Sollten dir die Bässe fehlen, kann ein wenig Fummelei helfen: Experimentiere unbedingt mit den mitgelieferten Silikonaufsätzen. Erst wenn die GTW 270 Hybrid richtig sitzen, entfalten sie ihr volles Potential.

Ein großer Punkt, den wir nicht ignorieren können, ist die Tatsache, dass du Sprachchats nur über Bluetooth nutzen kannst. Zockst du vorwiegend am PC, benötigst du die aptX-Verbindung via des Dongle. Diese ist allerdings nicht stark genug, um gleichzeitig Audio und Mikrofon zu unterstützen. Das wir bei unseren regelmäßigen WoW-Sessions mit unseren Freunden im TeamSpeak und Discord auf ein anderes Headset umswitchen müssen, finden wir eher mau.

Für Spieler, die Wert auf Vielseitigkeit, Verarbeitungsqualität und Akkulaufzeit legen, sind die kabellosen EPOS GTW 270 Hybrid Gaming-Kopfhörer jedoch uneingeschränkt zu empfehlen. Selbst wenn der Reiz des Neuen einmal verblasst ist, beeindrucken die kleinen True Wireless Kopfhörer weiterhin.

EPOS GTW 270 Hybrid: Preis und Verfügbarkeit

Die EPOS GTW 270 Hybrid Earbuds zeigen, dass EPOS mit Audio-Hardware versuchsweise neue Wege geht. Es war wahrscheinlich unvermeidlich, dass wir eine Gaming-Marke sehen würden, die neue Wege mit Ohrhörern beschreitet, besonders nachdem Apple die kleinen kabellosen Accessoires 2016 in den Mainstream eingeführt hat. Die kabellosen Gaming-Kopfhörer EPOS GTW 270 Hybrid nutzen die Forschungs- und Entwicklungsarbeit, die die Partnermarke Sennheiser in den letzten Jahren geleistet hat, und sind ein überraschend guter erster Versuch, Gamer vom mittlerweile üblichen Over-the-Head-Design wegzulocken, das zur Industrienorm geworden ist.

Mit einer UVP von 199 € (mit Dongle, nur 169 € ohne Dongle) landen die Kopfhörer genau in der Mitte des Gaming-Headset-Spektrums, dennoch nehmen sie einen einzigartigen Platz ein, dank der vielseitigen Konnektivität, mit der EPOS sie entworfen hat; alles mit einem USB-Anschluss oder einer Bluetooth-Verbindung lässt sich mit den Kopfhörern verbinden. Das bedeutet, dass PS4-, PS5-, PC- und Nintendo Switch-Nutzer eine Audiolösung haben können, die für alle ihre Konsolen (und ihr Smartphone) funktioniert, dank des GSA 70 USB Typ-C aptX low latency Dongle und eines USB Typ-A Konverterkabels, das mit den Kopfhörern mitgeliefert wird. Dennoch ist das kein billiger Einstiegspunkt, und das ist in der Regel ein viel höherer Preis als Nintendo Switch-Benutzer bereit sind, für ihre Add-ons zu zahlen.

Seit 21. Januar 2021 sind die EPOS GTW 270 Hybrid auf dem Markt.

EPOS GTW 270 Hybrid: Design

In Sachen Design gibt es von uns absolut keine Beanstandungen. Die kabellosen EPOS GTW 270 Hybrid Gaming-Ohrhörer sind solide gebaut und fühlen sich durch und durch teuer an. Schon beim Auspacken des eloxierten Aluminium-Ladegehäuses, in dem die Kopfhörer untergebracht sind, weiß man, dass EPOS dieses Design mit Sorgfalt und Respekt behandelt hat. Die Art und Weise, wie die Buds in die magnetische Ladestation einrasten, das zufriedenstellende Klicken des Knopfes, der die 5-LED-Ladestandsanzeige steuert, das erfreuliche Geräusch beim Öffnen und Schließen des Deckels... all das zeugt von hochwertigem Design.

Das Premium-Gefühl hört auch nicht auf, wenn du die Kopfhörer in deine Ohren steckst. Sie sind IPX5-zertifiziert (was bedeutet, dass sie dir bei Regen oder einem besonders schweißtreibenden Lauf keine Probleme bereiten) und die verschieden großen Silikonaufsätze sorgen - bei den meisten Ohren - für eine gute und bequeme Passform. Wie bei allen anderen Kopfhörern auch, bestimmt deine Ohrform den Komfort und - letztendlich - die Klangqualität.

Wenn du, wie unsere Kollegin, mit kleinen Ohren gesegnet bist beziehungsweise sich deine Ohren leider nicht für die Nutzung von In-Ear-Kopfhörern eignen, würden wir dir von dem Kauf abraten und dir stattdessen ein Over-Ear-Headset ans Herz legen. Es sei denn natürlich, du hast vor, die EPOS GTW 270 Hybrid ohnehin nur im Zug, im Cafè oder auf dem Sofa zu nutzen und nicht beim Bummeln oder gar beim Sport. Denn die Buds selbst sehen mit ihrem Aluminium-Finish und dem dezenten EPOS-Branding zu schick aus, um sie zu ignorieren.

Auf dem linken Kopfhörer befindet sich ein kleiner Knopf, der dir eine begrenzte Steuerung ermöglicht, wenn du über Bluetooth oder den Dongle verbunden bist: einmal drücken pausiert und setzt die Musik fort oder nimmt Anrufe an, zwei Mal drücken überspringt einen Titel und bei drei Mal drücken gehst du einen Titel zurück. Wenn du lange drückst, rufst du Siri oder den Google-Sprachassistenten auf, über den du die Lautstärke verändern kannst (an den Kopfhörern selbst ist dies nicht möglich).

EPOS GTW 270 Hybrid: Performance

Zwei Dinge sind in Bezug auf Konnektivität und Leistung zu beachten: Erstens können die Kopfhörer nicht gleichzeitig mit dem Dongle und Bluetooth gekoppelt werden. Wenn du sie zum Beispiel zwischen zwei Sessions auf deiner Switch für Anrufe nutzen möchtest, musst du manuell zwischen den Geräten hin- und herschalten. Zweitens kann das (überraschend gute) eingebaute Mikrofon nicht verwendet werden, wenn du über den Dongle verbunden bist - das ist ein reiner Bluetooth-Vorteil.

Abgesehen von diesen Vorbehalten sind diese Kopfhörer für Gamer und Musikliebhaber gleichermaßen geeignet. Wir haben sie ununterbrochen benutzt, um Switch-Spiele zu spielen und Musik zu hören, wobei wir ungefähr fünf Stunden am Stück damit gespielt haben (das Gehäuse bietet weitere 15-16 Stunden pro voller Ladung). Zugegeben, niemand verlässt jetzt wirklich das Haus, aber wenn doch, wären diese Kopfhörer ideal für Flüge, Pendler und Reisen, wo du zwischen Handheld-Konsolen und Musiksessions wechseln möchtest. Noch besser ist, dass die Buds über eine Stunde Saft in sich aufnehmen können, wenn sie nur 20 Minuten in ihrem hübschen Ladeetui liegen - ein weiterer Pluspunkt für die Vielseitigkeit der Hardware.

Der Klang selbst ist hervorragend (wenn du die richtige Größe der Silikonaufsätze findest - wenn du große Ohren hast, klingen sie nach dem Auspacken ziemlich blechern). Wenn du JRPGs auf der Switch spielst, kannst du hören, wie gut die Kopfhörer hohe Töne, kurze, scharfe SFX und menschliche Stimmen verarbeiten. Wenn du 90er-Jahre-House und Shoegaze auf Spotify hörst, merkst du, wie gut sie tiefe Töne wiedergeben können und schätzt die Klarheit, mit der sie sattere, wärmere Klänge verarbeiten. Wenn es darum geht, dass EPOS ein so winziges Produkt mit einem so großen Sound ausstattet, ist das eine technische Meisterleistung: Der Sennheiser-Stammbaum kann sich wirklich sehen bzw. hören lassen.

Solltest du die EPOS GTW 270 Hybrid kaufen?

Ja, du solltest die EPOS GTW 270 Hybrid kaufen, wenn du...

...beim Gaming auf Vielseitigkeit setzt. PC-, Mobile-, Switch-, PS4- und PS5-Kompatibilität machen sie ideal für Gamer, die gerne plattformübergreifend spielen.

...oft außer Haus bist. Wenn du das Case in deine Tasche steckst und dich mit deinem Handy und deiner Switch auf den Weg machst, kannst du bis zu 20 Stunden mit einer Ladung auskommen. Nicht schlecht, oder?

...guten Klang schätzt. Die EPOS-typische Klangqualität - warm, breit und einladend - funktioniert in Earbuds genauso gut wie in traditionellen Kopfhörern.

Nein, du solltest die EPOS GTW 270 Hybrid nicht kaufen, wenn du...

...auf ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis achtest. 199 € sind ein hoher Preis für ein Headset, das nicht mit dem Sprachchat via Dongle auf PC, PS4 und Switch klarkommt.

...ein super kompetitiver Gamer bist. Trotz der Voice-Chat-Unterstützung werden die Buds nicht die präzisen Klangdetails liefern, die du brauchst, um in Hardcore-PvP-Spielen die Nase vorn zu haben.

Erstmals reviewed: April 2021

Dom Pepiatt hat ebenfalls an dieser Review mitgewirkt.