Im Test: Audio-Technica ATH-SQ1TW

Die kabellosen ATH-SQ1TW von Audio-Technica sind schick und in allen Bereichen so gut, dass wir uns über den günstigen Preis doppelt wundern. Du willst die besten Earbuds für 89€? Deine Suche hat ein Ende, mein Freund.

Audio-Technica ATH-SQ1TW: 2-Minuten-Rezension

Die kabellosen Audio-Technica ATH-SQ1TW Earbuds haben ein wirklich ausgewöhnlich cooles Design. Diese süßen, aber kubistischen Kopfhörer erobern die Herzen von vielen zu einem Preis, der dich aus den richtigen Gründen begeistern wird - und nachdem wir einige Zeit mit ihnen verbracht haben, müssen wir sie dir einfach vorstellen.

Werden die Audio-Technica ATH-SQ1TW bald zu den besten True-Wireless-Kopfhörern gehören, die wir getestet haben? Auf jeden Fall. Und der hervorragende Klang rechtfertigt die Empfehlung unabhängig vom Preis.

Audio-Technica ist mittlerweile 60 Jahre alt und der Audiospezialist mit Sitz in Tokio ist seit mehr als einem halben Jahrhundert ein legendärer Name in der Musikbranche. Wenn du diese preiswerten Earbuds kaufst, nimmst du an dieser Geschichte teil - und zwar auf die coolste Art und Weise. Diese Ohrstöpsel schreien nicht über ihre klanglichen Fähigkeiten - das müssen sie auch nicht, aber sie sind ihrer Herkunft würdig.

Lasst uns das Gefühl in Prince-Texten ausdrücken, oder? In Style sagte His Royal Badness: "Style ist nicht, jemandem nachzulaufen, weil er cool ist. Style ist es, sich selbst zu lieben, bis alle anderen es auch tun".

Was wir damit zum Ausdruck bringen wollen, ist, dass die ATH-SQ1TW ein klarer Beweis dafür sind, dass Audio-Technica sich selbst liebt. Das Unternehmen hat nicht versucht, andere Kopfhörer oder gar eine konkurrierende Audiomarke zu imitieren. Das Unternehmen hat über 60 Jahre lang den Preis dafür gezahlt, der Boss zu sein, und das zeigt sich in diesem kleinen, unscheinbaren, erfolgreichen Paar Earbuds.

Sie sind in nicht weniger als sechs köstlich klingenden Farben erhältlich (Caramel, Popsicle, Cupcake, Blueberry, Liquorice und Popcorn - versuch das mal mit den eisweißen AirPods) und du bekommst Bluetooth 5.0, 20 Stunden Akkulaufzeit, ein schönes Produkt, das bequem sitzt, gut funktionierende On-Ear-Bedienelemente (einschließlich der Lautstärke), einen Modus mit niedriger Latenz, eine Durchhörfunktion und einen Klang, der umfassender, klarer und generell besser ist als alles andere, was du für dieses Geld kaufen kannst.

Solange das Fehlen einer App und die aktive Geräuschunterdrückung keine Hinderungsgründe sind, sollten diese preiswerten Ohrhörer auf deiner Liste stehen.

Mit diesen quadratischen, mühelos schicken Audio-Technica Ohrhörern bist du ein echter Hingucker. (Image credit: Future)

Audio-Technica ATH-SQ1TW bei Amazon für 89 € (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Audio-Technica ATH-SQ1TW: Preis und Release-Datum

01. Dezember 2021 (Bereits erhältlich)

Preis: 89€

Obwohl sie ohnehin schon zu einem sehr günstigen Preis angeboten wurden, kannst du jetzt mit diesen Audio-Technica Earbuds noch mehr sparen - vorausgesetzt, du weißt, wo du suchen musst. Aber egal, wo du wohnst, der Preis ist schockierend niedrig, wenn du die hochwertige Qualität in der Hand hältst - und noch mehr, wenn du sie in deine Ohren steckst und deine Musik genießt.

Vielleicht möchtest du etwas Kleines für den Vinyl-Liebhaber in deinem Leben kaufen - etwas, das kein echtes Vinyl ist? Verschenke diese kleinen Earbuds und beobachte, wie sein Gesichte aufleuchten wird, wenn er das Branding erkennt. Das ist unbezahlbar.

Ein kompaktes, sympathisches Ladecase. (Image credit: Future)

Audio-Technica ATH-SQ1TW: Funktionen

Bluetooth 5.0

Eine erstklassige Verarbeitung

Nützliche Durchhörfunktion

On-Ear-Lautstärkeregler

Die ATH-SQ1TW bieten nicht nur einen unverschämt guten Sound für dein kabelloses Hörerlebnis, sondern auch exklusive 5,8-mm-Treiber, ein spritzwassergeschütztes Design (IPX4) und viele benutzerfreundliche Funktionen.

Wie mittlerweile üblich schalten sich die Kopfhörer automatisch ein, wenn du sie aus dem Etui nimmst, und beginnen mit dem Aufladen, wenn du sie wieder einsteckst. Wenn du die Kopfhörer aus dem Etui nimmst, zeigen sie dir den Akkustand und den Verbindungsstatus an - ein beruhigender High-End-Touch in diesem Preissegment. Tippst du auf eine Ohrmuschel, sagt eine Stimme "Play", "Pause" oder ähnliches, damit du immer auf dem Laufenden bleibst. Außerdem gibt es zwei Anschlussmöglichkeiten, sodass du z. B. gleichzeitig eine Verbindung zu deinem Laptop und deinem Telefon herstellen kannst.

Die Touch-Bedienelemente an den Ohrhörern funktionierten bei unserem Test sehr gut. Du kannst die Musikwiedergabe (über die rechte Ohrmuschel) steuern, Anrufe annehmen und vor allem die Lautstärke direkt über die Ohrhörer (über die linke Ohrmuschel) regeln. Wenn du die linke Ohrmuschel lange drückst, wird der Low-Latency-Modus aktiviert und deaktiviert (damit die Action beim Spielen auf deinem Handy oder beim Fernsehen mit einem Bluetooth-fähigen Fernseher zum Sound passt), und wenn du die rechte Ohrmuschel lange drückst, wird die Durchhörfunktion aktiviert und deaktiviert.

Und dank des Mikrofons in jeder Hörmuschel gibt es sogar eine relativ effektive Nebengeräuschfunktion, mit der du die Lautstärke deiner eigenen Stimme durch Antippen der linken Hörmuschel während eines Anrufs anpassen kannst.

Google Fast Pair ist ebenfalls an Bord und ermöglicht das Pairing mit Android-Geräten auf Knopfdruck. Du kannst die Kopfhörer bis zu 6,5 Stunden lang nutzen, wenn sie voll aufgeladen sind, und zusätzlich 13 Stunden lang mit der Ladehülle, insgesamt also 19,5 Stunden.

Wenn du den Kopfhörer mit dem USB-C-Ladegerät nur etwa 15 Minuten lang auflädst, kannst du ihn 60 Minuten lang ununterbrochen nutzen, obwohl die Hülle kein kabelloses Laden unterstützt.

Was du nicht bekommst, ist eine aktive Geräuschunterdrückung oder eine Begleit-App, aber bei diesem Preis (und dank der beeindruckenden passiven Isolierung der Ohrhörer) vermissen wir diese Vorteile nicht. Im Budgetbereich ist die Ausstattung eine vernünftige Entscheidung von Audio-Technica. Wir können uns vorstellen, dass die Vorgabe lautete, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und es gut zu machen - und genau das wurde erreicht.

Das Einzige, was wir uns vielleicht gewünscht hätten, ist die automatische Erkennung des Trägers, aber ehrlich gesagt sind die ATH-SQ1TW so sympathisch, dass das keine große Sache ist.

Funktionen: 4,5/5

Die quadratischen Hörmuscheln sind immer noch erstaunlich bequem, und das leuchtende "L" oder "R" ist ein edler Touch. (Image credit: Future)

Audio-Technica ATH-SQ1TW: Klangqualität

Hervorragende Trennschärfe und Klarheit

Energiegeladenes, begeistertes Zuhören

Erfreulich musikalisch über alle Frequenzen

Mit diesen Earbuds bekommst du zwar kein aptX HD, LDAC oder andere hochauflösende Codecs, dafür aber eine agile, eifrige und musikalisch ansprechende Leistung über alle Frequenzen. Genau wie die Ästhetik ist auch der Klang das, was die Londoner als "a bit of all right" bezeichnen würden; eine Tür zum guten alten Rock 'n' Roll, aber in einem ordentlichen, kabellosen Paket.

Ein ernsthafter Vergleich zwischen diesen 90€-In-Ears und den Spitzenprodukten von Sony, Apple, Bose oder Sennheiser ist mehr als ungerecht - und es gibt einfach keine ernsthafte Konkurrenz zu diesem Preis. Aber wenn du dich auf die Cambridge Audio Melomania 1 Plus einlässt, ist der Klang in Bezug auf Detailtreue, Klarheit und Neutralität vergleichbar - und das ist enorm, wenn man bedenkt, dass diese Earbuds die Spitzenreiter in dieser Klasse sind.

Was den Audio-Technicas an Präzision und Timing fehlte (ein sehr kleines Manko), machten sie im direkten Vergleich mit der Energie und dem guten alten Spaß wieder wett. Auch hier ist das Defizit gering, und das sollte es auch nicht sein - nicht hier, wo ein Aufpreis von 20 Dollar in der Regel enorme Vorteile mit sich bringt. Wenn es um Flexibilität und Spaß geht, haben wir uns beim Hören für die Audio-Technicas entschieden.

Wenn wir On the Floor von Perfume Genius auf Tidal streamen, kommt das komplexe Intro so detailliert rüber, dass wir in unserem rechten Ohr Höhen wahrnehmen, die wir vorher nicht wahrgenommen haben. Die weibliche Begleitstimme ist leicht wahrnehmbar und eindringlich - mit einer Klarheit, die weniger gute Ohrstöpsel für dieses Geld nicht einmal ansatzweise bieten können. Das Rallentando (Verlangsamung; ja, wir wissen, was das bedeutet) wird ebenfalls fachmännisch gehandhabt und die Streicher klingen dreidimensional und vielschichtig in einem weitläufigen Klangbild.

Die Akkorde von Steven Tyler, sind gefühlvoll und bekommen im Mix genügend Raum, um zu glänzen.

Diese Ohrhörer sind keinesfalls schüchtern oder zurückhaltend. Wenn eine Aufnahme nicht ganz so raffiniert ist, bekommst du das ohne Einschränkung mit - was bedeutet, dass sie deine gewählten Streamingdienste, Bands und SängerInnen auf eine Art und Weise beleuchten, die du vielleicht noch nie gehört hast. Gib ihnen deine Musik und sie werden sie nach bestem Wissen und Gewissen zelebrieren - und wir müssen sagen, wir sind große Fans.

Klangqualität: 5/5

Falls du den (zugegebenermaßen vergesslichen) Namen vergessen hast, steht er auf jedem Earbud. (Image credit: Future)

Audio-Technica ATH-SQ1TW: Design

Erhältlich in sechs köstlichen Farben für Feinschmecker

Wunderschönes kubistisches Design

Die Hörmuschel wiegt nur 5,2g

Beginnen wir mit den Earbuids selbst. Mit 5,2g sind sie klein, leicht und passen praktisch in jedes Ohr. Und das, obwohl es leichtere Kandidaten, wie die knapp 25€ teuren Go Air Pop von JLab (3,7g pro Bud) gibt. Sie passen auf jeden Fall in unsere kleineren Gehörgänge und mit insgesamt vier verschieden großen Ohrstöpseln (das ist einer mehr als viele andere anbieten) werden sie mit Sicherheit auch für dich geeignet sein.

Das Design dieser Kopfhörer ist wirklich sehr hübsch, mit LED-Bluetooth-Verbindungslichtern, die kleine "L"- und "R"-Ausschnitte in der oberen Ecke der beiden Earbuds beleuchten, damit du sie nicht ewig anstarren musst, um herauszufinden, welcher welcher ist. Einfach einstecken, zum Verriegeln drehen und los geht's.

Das Gehäuse des ATH-SQ1TW ist auf eine minimalistische, aber einzigartige Weise ähnlich schön. Audio-Technica hat sich keinen Deut darum geschert, was Apple mit seinen zahnbürstenkopfförmigen Kopfhörern vorhat. Das ist die Lösung von Audio-Technica: Vierecke, das Dreieck-im-Kreis-Branding und bunte Akzente. Unser Exemplar ist schwarz und heißt "Liquorice", aber uns gefällt die Farbvariante "Popsicle" besonders gut. Das Ladecase lässt sich beruhigend wie ein Koffer (und nicht wie ein Rucksack) schließen und wird über USB-C aufgeladen.

Wenn du es eilig hast, reicht ein kurzer Stromstoß von nur 15 Minuten für 60 Minuten ununterbrochene Wiedergabe, aber in zwei Stunden sind sie voll aufgeladen und bieten insgesamt 20 Stunden Wiedergabezeit - 6,5 Stunden in den Buds und 13,5 Stunden im Ladecase

Alles in allem sollte die eigentliche Schönheit dieses kleinen Produkts nicht unterschätzt werden. In einer Flut von AirPods-Imitaten hat Audio-Technica sich für etwas anderes entschieden - und anders kann gut sein.

Design: 5/5

Der USB-C-Ladeanschluss, den wir alle sehen wollen, obwohl es hier keine Unterstützung für kabelloses Laden gibt. (Image credit: Future)

Audio-Technica ATH-SQ1TW: Mehrwert

Ausgezeichnete Konnektivität und Komfort für 89€

Übertrifft in puncto Klang und Funktionen alles andere zu diesem Preis

Keine Begleit-App

Der ATH-SQ1TW von Audio-Technica ist mit einem Preis von 89€ außergewöhnlich günstig. Trotz des Fehlens einer Begleit-App oder einer aktiven Geräuschunterdrückung erhältst du eine beeindruckend genaue Auswahl an Funktionen, die alle über die zuverlässigen Bedienelemente am Ohr gesteuert werden. Und der Klang ist hervorragend.

In Bezug auf die Verarbeitung, die Akkulaufzeit und den Funktionsumfang sind die Entscheidungen von Audio-Technica in diesem Preissegment goldrichtig. Diese Earbuds sind eine würdige Hommage an alles, was Audio-Technica bisher in der Musikindustrie geleistet hat - das ist wahrscheinlich das größte Kompliment, das wir ihnen machen können.

Diese Ohrstöpsel sind kein bisschen unzuverlässig (was man bei einem Preis von knapp 90 Euro auch nicht anders erwarten würde) und wenn du den bestmöglichen Klang für solch einen Preis haben willst, hast du ihn gefunden.

Mehrwert: 4,5/5

Sollte ich die Audio-Technica ATH-SQ1TW kaufen?

Audio-Technica ATH-SQ1TW Eigenschaften Anmerkung Punkte Funktionen Hervorragende Leistungen auf diesem Niveau, trotz fehlender Abschaltautomatik, App oder ANC 4,5/5 Klangqualität Hier glänzen diese Earbuds: Detail, Energie und Pepp 5/5 Design Minimalistische, kubische Schönheit und eine neuartige Form, die nicht funktionieren sollte, es aber tut 5/5 Mehrwert Ein hervorragender Kauf für das Geld, solange das Fehlen von ANC und App-Unterstützung kein Problem für dich darstellt. 4,5/5

Kaufe sie, wenn...

...du Earbuds mit herausragender Klangqualität für unter 100€ suchst.

Dieses unglaublich günstige Angebot bietet einen Klang, den keine andere Option auf diesem Niveau erreicht hat. Wenn du das willst, sind sie genau das Richtige für dich.

...du Wert auf coole Optik legst.

Sind das die coolsten kleinen Earbuds der Welt? Schwer zu sagen. Aber das Aussehen und die Farben sind ein großer Schritt über den Durchschnitt, keine Frage.

Kaufe sie nicht, wenn...

...du Earbuds mit ANC willst.

Leider gibt es hier keine aktive Geräuschunterdrückung, sondern nur die Durchhörfunktion. Und die funktioniert wunderbar, wenn du dir deiner Umgebung bewusst sein willst.

...dir eine Begleit-App zu deinen Kopfhörern wünschst.

Obwohl die Audio-Technica Earbuds auch ohne Begleit-App hervorragend funktionieren (Lautstärkeregelung am Ohr, eine Stimme im Ohr, die dich über die Akkulaufzeit informiert, ein nützliches Durchhörprofil), bekommst du hier keine visuellen Hinweise auf die Funktionen deines Geräts.

...du auf der Suche nach AirPods-Ästhetik in günstig bist.

Willst du eisweiße AirPods in Form eines Zahnbürstenkopfes zum Preis von Nicht-AirPods? Dann sind das hier nicht die richtigen Kopfhörer für dich.

Auch interessant...

Du denkst, die Audio-Technica ATH-SQ1TW sind nicht die richtigen True-Wireless-Earbuds für dich? Kein Problem. Hier sind drei Alternativen, die vielleicht genau das Design, die Funktionen und die Klangqualität bieten, nach denen du suchst:

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Cambridge Audio Melomania 1 Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Die Cambridge Audio Melomania 1 Plus klingen zwar fantastisch und haben kein ANC (wie auch die Audio-Technica ATH-SQ1TW), aber sie bieten eine Audioleistung, die weit über ihrer Preisklasse liegt.

(Öffnet sich in einem neuen Tab) JLab Go Air Pop (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Um es gleich vorweg zu nehmen: Die JLab Go Air Pop sind nicht das Nonplusultra in Sachen Klangqualität. Aber wenn du mit deinem Budget am Limit bist, bekommst du zuverlässige Bluetooth-Verbindungen, eine tolle Akkulaufzeit, bequeme und leichte Earbuds und solide Musik für unterwegs. Es wäre unhöflich, mehr zu erwarten.



(Öffnet sich in einem neuen Tab) Sony WF-C500 (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Mit einem Preis von 69€ sind diese Kopfhörer eine gute und günstige Alternative. Wie von einem Schwergewicht wie Sony nicht anders zu erwarten, hat die aggressive Preisgestaltung zu gewissen Kompromissen bei den Funktionen geführt - aber das Unternehmen hat diese auf ein Minimum beschränkt, und du bekommst auch Sonys "360 Reality Audio"-Raumklang-Algorithmus. Und sie sind oft zu wahnsinnig niedrigen Preisen erhältlich.