Technik schützen: So bleiben Smartphone und Tablets lange erhalten

Für viele Menschen ist ihr Smartphone und Tablet sehr wichtig. Es begleitet sie nicht nur zu Hause, sondern auch unterwegs, auf die Arbeit, an die Uni und in den Urlaub. Diese Geräte eignen sich nicht nur zum Telefonieren. Es ist auch möglich, Musik zu hören, Serie und Filme zu streamen oder auf den Social-Media-Kanälen zu surfen. Im Gegensatz zu einem PC und Laptop sind Smartphones & Co. leichter und handlicher – leider auch anfälliger für Schäden. Doch wie gelingt es, diese Lieblingsgeräte lange zu erhalten?

Welche Schäden kommen bei Smartphone und Tablets am häufigsten vor?

Umgangssprachlich ist von „Spider-App“ die Rede – vielen Handy-Besitzern ist dieses Wort jedoch ein Graus. Damit ist nämlich keine spezielle Anwendung gemeint, sondern ein fieser Riss im Display. Fällt das Smartphone oder Tablet unglücklich auf den Boden, kann das Glas springen. Oft bleibt es nicht bei einem großen Riss. Es bilden sich Sprünge, die in viele kleinen Adern verlaufen.

In vielen Fällen ist das Elektrogerät nicht mehr zu retten – ein neues Gerät muss her. Doch die Anschaffung ist teuer. Besser ist es hingegen, eine passende Versicherung abzuschließen, wie beispielsweise hier. Das Gerät ist abgesichert durch z.B. Diebstahl oder Unfälle – kommt es also zu einem Schadensfall, übernimmt die Versicherung die Kostenübernahme. Manchmal gehen jedoch auch Erinnerungen wie Fotos und wichtige Dateien auf Smartphone und Tablets unwiederbringlich verloren. Es ist daher wichtig, ein paar Vorkehrungsmaßnahmen zu treffen.

Wie kann ich mein Smartphone und Tablet am besten schützen?

Ein Tablet oder Handy vor Stürzen zu bewahren, ist gar nicht so schwer. Gehe einfach vorsichtig mit den Geräten um und sei achtsam. Dennoch kann es immer mal wieder zu Missgeschicken kommen. Diese lassen sich am besten mit einem Bumper, also mit einer Handyhülle abfedern. Achte beim Kauf einfach auf das passende Modell, damit die Hülle ideal zum Smartphone und Tablet passt. Viele Schutzhüllen bewahren zudem nicht nur vor Stößen und Stürzen. Sie können auch in gewissem Maße vor Staub und Feuchtigkeit schützen.

(Image credit: Unsplash | Laura Rivera)

Allerdings kann nicht nur ein Sturz elektronische Geräte belasten. Auch direkte Sonneneinstrahlung schadet Elektrogeräten. Lasse Handy und Tablet daher niemals in der Sonne liegen. Am besten ist immer ein schattiges Plätzchen – das gilt sowohl im Auto als auch am Strand oder im Park. Sind Handy und Tablet nämlich direkter Hitze ausgesetzt, kann die Elektronik Schaden nehmen.

Einige Bestandteile schmelzen, andere können sogar explodieren. Auch der Akku kann in Mitleidenschaft geraten und an Leistung einbüßen. Sogar das Display kann flimmern und dunkle Flecken entwickeln. Wenn die Toucheingabe nicht mehr funktioniert, ist das Gerät kaum noch zu retten. Manchmal kann eine Reparatur einige Schäden beheben – das ist jedoch bei Weitem nicht immer der Fall.

Lege die Elektrogeräte deshalb immer sicher in den Schatten oder in eine Tasche. Hier ist das Gerät vor Sonneneinstrahlung geschützt und bleibt erhalten. Wichtig ist immer, das Smartphone oder Tablet unterwegs zu kontrollieren. Liegt das Gerät erstmal in der Sonne, ist der Schaden meistens vorprogrammiert. Durch sorgsames Verhalten, Schutzmaßnahme und optimale Pflege bleibt jede Technik im besten Fall über viele Jahre erhalten und bereitet lange Freude.