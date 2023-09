SEO im Jahr 2023: die steigende Relevanz einer Suchmaschinenoptimierung

Die Suchmaschinenoptimierung ist ein grundlegender Bestandteil für eine gute Suchmaschinenplatzierung. Insbesondere in der Zeit von ChatGPT und Co. gewinnt das Thema SEO weiterhin an Relevanz. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen wichtige SEO Trends, die Sie besonders im Jahr 2023 beachten sollten.

Was ist SEO?

Der Begriff SEO ist eine Abkürzung und steht für "Search Engine Optimization" oder auch zu Deutsch "Suchmaschinenoptimierung". Hierbei werden im Allgemeinen verschiedene Maßnahmen angewendet, um die Sichtbarkeit in den Suchergebnissen von Google oder anderen Suchmaschinen zu steigern. Diese Maßnahmen lassen sich grob in die Onpage-Optimierung und Offpage-Optimierung einteilen.

Die Onpage-Optimierung bezieht sich nur auf die Anpassungen, die direkt auf der Webseite vorgenommen werden. Hierzu gehört z.B. das Einrichten von 301 Weiterleitungen oder auch das Optimieren von Meta-Tags.

Die Offpage-Optimierung hingegen bezieht sich ausschließlich auf Maßnahmen, die außerhalb einer Webseite durchgeführt werden. Vor allem stellt der Linkaufbau ein großer Bestandteil der Offpage-Optimierung dar.

Aktuelle SEO-Trends: Darauf solltest du im Jahr 2023 achten

Google und andere Suchmaschinen verfolgen das Ziel, den Nutzern die bestmöglichen Suchergebnisse zu präsentieren. Hierbei wird neben der Qualität der Inhalte auch auf die Nutzerfreundlichkeit geachtet. Dies wird auch in den aktuellen SEO Trends für das Jahr 2023 deutlich sichtbar. Wenn du heutzutage eine gute Platzierung in den Suchergebnissen erreichen möchten, müssen viele verschiedene Kriterien beachtet und kontinuierliche Verbesserungen durchgeführt werden. Im Folgenden werden die bedeutendsten SEO Trends für das Jahr 2023 präsentiert:

E-E-A-T

Der Begriff E-E-A-T steht für Experience, Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness. Dabei nutzt Google diese Eigenschaften, um die Qualität sowie die Glaubwürdigkeit einer Webseite zu beurteilen. Besonders im Jahr 2023 werden diese Eigenschaften durch KI-generierte Inhalte weiter an Bedeutung gewinnen. Damit ist es umso wichtiger Fachkenntnisse zu demonstrieren, das Vertrauen der Nutzer zu gewinnen und die Autorität weiter auszubauen. In diesem Kontext kann eine erfahrene SEO-Agentur wertvolle Unterstützung bieten, indem sie bei der Erstellung von Inhalten die E-E-A-T-Eigenschaften berücksichtigt.

Core Web Vitals

Die Core Web Vitals sind von Google definierte Metriken, welche unterschiedliche Informationen über die Performance einer Webseite liefern. Hierbei werden ebenfalls sowohl die Benutzererfahrung als auch die Ladezeiten berücksichtigt. Bereits jetzt sind die Core Web Vitals ein wichtiger Ranking-Faktor und können die Suchmaschinenplatzierung maßgeblich beeinflussen. Auch in Zukunft ist davon auszugehen, dass diese Metriken nach wie wichtiger werden. Google hat bereits für das Jahr 2024 eine große Änderung zum Thema Core Web Vitals angekündigt. Daher werden die Core Web Vitals auch im Jahr 2023 ein maßgeblicher Faktor für den Erfolg im Internet sein.

Mobile optimiert

Durch die stetig wachsende Anzahl an Smartphone Nutzern, hat die mobile Suchmaschinenoptimierung einen großen Bestandteil eingenommen. Aus diesem Grund ist und wird die mobile Optimierung von Webseiten immer wichtiger. Damit Ihre Webseite in Zukunft auch weiterhin relevant für die mobilen Nutzer bleibt, ist es unerlässlich, bereits jetzt die ersten Schritte zur Mobile-Optimierung der eigenen Website vorzunehmen. Diese Optimierungen haben nicht nur einen großen Einfluss auf die Nutzererfahrung, sondern können die Platzierungen in den Suchergebnissen maßgeblich verbessern. Ob Ihre Webseite tatsächlich für die mobilen Endgeräte optimiert ist, können Sie mit Hilfe des "Mobile-Friendly-Test" von Google prüfen.