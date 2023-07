Samsungs Galaxy S24 könnte in Europa mit einem ungewollten Downgrade kommen

Die Galaxy S22-Serie wurde in Europa mit einem Exynos-Modell ausgeliefert.

Einem neuen Bericht zufolge könnte Samsung bei der Galaxy S24-Serie wieder auf seine hauseigenen Exynos-Prozessoren setzen. Das Unternehmen hatte für die gesamte Reihe auf die hervorragenden Snapdragon 8 Gen 2-Chips von Qualcomm umgestellt, nachdem es für die Vorgängergeneration Samsung Galaxy S21 und Samsung Galaxy S22 zwei Versionen anbot.

Der Bericht stammt von Pocket-Lint, das sich auf Quellen beruft, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Laut Pocket Lint wird Samsung mit der Samsung Galaxy S23 Fan Edition (FE) Exynos-Prozessoren in die S23-Serie zurückbringen, was einen früheren Bericht bestätigt. Nun wird gemunkelt, dass Samsung die Rückkehr von Exynos mit dem Galaxy S24 im Jahr 2024 fortsetzt. Samsung hatte zuvor seine Partnerschaft mit Qualcomm mit einem eigenen Snapdragon 8 Gen 2 für das Galaxy unterstrichen.

Wie wir bereits erwähnt haben, hat Samsung die Exynos Galaxy S-Serie in Europa angeboten, während die Qualcomm-Versionen in den USA verkauft wurden. Das Unternehmen geriet wegen der schwächeren Leistung seiner Exynos-Chips in die Kritik und ein Manager entschuldigte sich öffentlich für die Leistungsprobleme der S22-Serie.

Werden sich kühlere Chips durchsetzen?

Die Samsung Galaxy S23-Serie umfasste einige der besten Android-Smartphones und unser Rezensent Philip Berne stellt fest, dass das S23 Ultra eines seiner Lieblings-Smartphones ist, das er dem iPhone 14 Pro oder sogar dem Pixel Fold vorzieht. Es wäre zwar logisch, dass Samsung Exynos-Prozessoren einsetzt, ähnlich wie Apple es bei seinen iPhones mit den Chips der A-Serie macht, aber Exynos war als Option ständig unterlegen, selbst im Vergleich zu Snapdragon-Smartphones der gleichen Generation.

Der Exynos-Effekt betrifft nicht nur Samsung, denn Googles Tensor-Chips, die mit Samsung verwandt sind, haben dazu geführt, dass einige Pixel-Smartphones mit Verbindungs- und Akkuproblemen zu kämpfen haben. Angesichts des hervorragenden Akkus und der Leistung der S23-Serie wäre es bedauerlich, wenn Samsungs nächstes Modell einen Rückschritt bedeuten würde.