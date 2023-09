Das iPhone 15 Ultra wird wohl wirklich so teuer, wie wir befürchtet haben

Ultra ... da steckt ja direkt schon im Namen, dass es sich um etwas Teures und Luxuriöses handeln muss, oder? Und so dürfte es wohl nur die wenigsten überraschen, dass das neue iPhone 15 Ultra alsbald gar noch mehr kosten dürfte als der vermeintliche Vorgänger in Form des iPhone 14 Pro Max.

Diese Spekulation geht zumindest auf einen Leak von LeaksApplePro zurück – der bisher aber eher eine durchmischte Erfolgsbilanz hatte –, welcher für HowToiSolve schreibt, dass wir beim iPhone 15 Ultra wohl mit einem Startpreis von 1.299 US-Dollar rechnen dürfen. Preise für andere Regionen werden nicht genannt, aber wo Apple das iPhone 14 Pro (512 GB) derzeit doch zum ähnlichen Preispunkt handelt, scheint mir selbiges ein guter Richtungsgeber zu sein.

Zum Vergleich noch einmal für alle hierzulande die folgende Info: Die entsprechende Variante kostet bei Apple im Shop aktuell freche 1.689 Euro. Das 14 Pro Max startet hingegen bei 1.449 Euro. Wenn also das Ultra nun tatsächlich noch einmal im Preis anziehen sollte, so könnten das knapp 250 Euro Differenz sein. 250 Euro!

Etwas optimistischere Quellen gehen hingegen von einem Startpreis von 1.199 US-Dollar aus (also etwa 1.550 Euro), ein Aufpreis bleibt es aber in jedem Fall.

Wie Apple so eine Preiserhöhung rechtfertigt? Laut LeaksApplePro könnte eines der Hauptargumente schlichtweg die Inflation und die Menge an Upgrades sein, die in dieser Form nicht bei anderen iPhone-Modellen zu finden sein werden. Titanrahmen, Selfie-Kamera mit zwei Linsen, eine gemunkelte Telekamera – das sind schon feine Vorzüge.

All das soll insgesamt zu Produktionskosten führen, die in etwa 90 US-Dollar höher als beim iPhone 14 Pro Max sind. Und eben diese dürften dann direkt an die Apple-Fans weitergeleitet werden ...

Doch hier hört der wilde Ritt noch nicht auf: Denn die Quelle behauptet auch, dass das iPhone 15 Ultra nur in einer einzigen Farbe angeboten wird. Ist unsere Theorie also über den Haufen geworfen? Könnte sein, denn scheinbar ist nur noch der silberne Farbton der Apple Watch Ultra fest im Rennen ...

An dieser Stelle sei aber noch einmal erwähnt: Es sind Leaks, KEINE FAKTEN. Entsprechend ist das bisher Beschriebene mit äußerster Vorsicht zu genießen und erst nach der Präsentation am 12. September werden wir wohl mehr Gewissheit zum Verbleib des iPhone 15 Ultra und dessen Preisgestaltung haben.

Total überteuert oder alles halb so schlimm? Beim Apple 15 Ultra scheiden sich womöglich die Geister. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Alles halb so schlimm?

Während das iPhone 15 Ultra zwar recht teuer anmuten mag, ist ein Detail äußerst erwähnenswert: Direkt von Beginn an sind 256 GB verbaut. Das ist das doppelte von der preisgünstigsten Variante des iPhone 14 Pro Max, die "nur" mit 128 GB daherkommt.

Und wenn man das nun berücksichtigt, ist der Preisanstieg fast schon nichtig. Das iPhone 14 Pro Max bittet in dieser Ausführung mit 1.579 Euro zur Kasse, womit der Preis in etwa denen der wohlwollenderen Prognosen für das iPhone 15 Ultra entsprechen würde. Womöglich haben wir also doch noch einmal Glück gehabt.

In jedem Fall wäre es ein Jammer, wenn das iPhone 15 Ultra an Beliebtheit einbüßt, weil zu arg an der Preisschraube gedreht wird. Immerhin gibt es doch so viel, was für das Premium-Apple-Smartphone spricht. Selbst ich als Sparfuchs bin inzwischen überzeugt!