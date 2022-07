Nein, das Tracken von Yoga mit deiner Fitbit oder Garmin ist nicht völlig nutzlos

Es liegt auf der Hand, dass Geräte von Fitbit, Garmin, Polar und andere Fitnessuhren nützliche Begleiter sein können, wenn du Übungen wie Laufen oder Radfahren verfolgst. Bei wiederholten Ausdauerübungen können Fitness-Tracker und Smartwatches das Tempo und die Geschwindigkeit überwachen, mit der du dich bewegst, und diese Daten mit deiner Herzfrequenz, deinem Sauerstoffgehalt und dem Schwierigkeitsgrad deiner Strecke kombinieren, um einen guten Überblick über den Verlauf deines Trainings zu erhalten.

Aber Yoga ist etwas schwieriger. Alle oben genannten Smartwatches und alle Fitnessuhren, die ihr Geld wert sind, verfügen in der Regel über Yoga-Sportprofile. Aber wenn du deine Yogamatte ausrollst, machst du nicht dieselbe Erfahrung wie beim Laufen, und es ist viel schwieriger, den Erfolg zu messen, als dein Fitness-Tracker (auch die in unserer Liste der besten Fitness-Tracker (opens in new tab)) dir weismachen will.

Du kannst deine persönliche Bestleistung beim Yoga nicht auf eine aussagekräftige Art und Weise übertreffen, die du mit einer Uhr aufzeichnen kannst. Vielleicht kannst du eine neue Pose einnehmen, die du vorher nicht konntest, oder du schaffst es endlich, deine Fersen während des herabschauenden Hundes auf den Boden zu stellen, oder du machst die ganze Stunde durch, ohne auch nur einmal an deinen Posteingang zu denken, und fühlst dich ganz bei der Übung. All das zählt als Fortschritt auf der Matte.

Aber deine Uhr oder dein Fitnesstracker kann dir diese persönlichen Bestleistungen nicht so mitteilen wie beim Laufen, Radfahren oder Schwimmen, weil sie nicht über die nötige Technologie oder Sprache verfügen, um das zu tun. Sie kann zwar deine Herzfrequenz, den Kalorienverbrauch und die Anstrengung aufzeichnen, aber sie verwendet dieselbe "Sprache" wie z. B. bei der Aufzeichnung einer HIIT-Session. Die meisten Uhren haben einen allgemeinen "Multisport"-Aufzeichnungsmodus und nennen ihn in deinem Aktivitätsprotokoll einfach "Yoga". Mehr ist nicht drin, obwohl einige der besseren Garmin-Modelle in der Lage sind, deine Atmung während der Yogaübungen zu überwachen.

Sogar der Garmin-Krafttrainingsmodus - mit all seinen Fehlern - erlaubt es dir, bestimmte Übungen einzustellen, und die Bewegungen zählen Sätze und Wiederholungen. Das Gleiche gilt für das Schwimmen, denn viele Uhren können jetzt einzelne Züge verfolgen. Keine Uhr ist in der Lage, Yogastellungen zu erfassen, und da die Übungen von Kurs zu Kurs unterschiedlich sind, glaube ich nicht, dass ein einfaches technisches Gerät dies jemals tun kann.

Gelegentlich kann sich die Uhr sogar als unwillkommene Ablenkung erweisen, vor allem, wenn die Aufzeichnung eines Workouts mit einem ständig eingeschalteten Display und regelmäßigen Pieptönen verbunden ist. Wenn du dir beim Yoga die gleichen Gedanken über deine Vitalwerte machst wie beim Laufen, wirst du nicht die Balance finden, die die meisten Kurse fördern. Yoga wird oft als ein Ort angesehen, an dem man vor Benachrichtigungen flüchten kann: Sie im Studio zu empfangen, ist einfach unhöflich, vor allem, wenn deine Uhr auf laut gestellt ist.

(Image credit: Shutterstock)

Aber solange deine Uhr oder dein Tracker leise ist und ihr leuchtendes Gesicht andere Yogis nicht stört, denke ich, dass das Yoga-Sportprofil auf modernen Uhren und Trackern seinen Platz hat und ein fester Bestandteil bleiben sollte.

Das Ziel von Apps wie Fitbit Premium, Garmin Connect und Google Health ist es, eine zentrale Anlaufstelle für all deine Gesundheits- und Fitnessdaten zu sein, die alles erfasst - vom Schlaf über deine Schrittzahl und deine Gewichtsveränderung (wenn du eine der besten intelligenten Waagen (opens in new tab) hast, die sich mit der App deiner Wahl verbinden lässt, z. B. die Fitbit Aria oder Garmin Index-Modelle) bis hin zu deinen Aktivitätsprotokollen.

Auch wenn du beim Yoga nicht unbedingt nur die Herzfrequenz und die körperlichen Reaktionen messen kannst, ist es trotzdem gut, ein Protokoll zu führen. Wenn du dir ansiehst, wie viel du in der Woche trainiert hast, taucht deine Yogastunde zusammen mit den anderen Trainingseinheiten auf. Vielleicht sind die Zahlen nicht so beeindruckend, aber das ist nicht der Grund, warum wir unsere Trainings überhaupt tracken: Es ist wie ein Tagebuch über deine Erfahrungen, nur aus einer physiologischen Perspektive und nicht aus einer mentalen. Die meisten Apps ermöglichen es dir, mit einer Auswahl von Smileys zu bewerten, wie du dich nach dem Training gefühlt hast: Das passt zu dem Schwerpunkt, den Yoga auf die Reflexion und die Präsenz in deinem Körper für die Dauer des Workouts legt.

Andererseits kann die Aufzeichnung der Übungen, wie bei jeder anderen Sportart auch, uns helfen, Fortschritte zu erkennen. Wenn du beim Yoga Herzrasen bekommst und außer Atem bist, wenn du dich zum ersten Mal bemühst, diese schwierigen Posen zu halten, kannst du eine Verbesserung feststellen, wenn du deine körperlichen Reaktionen über Wochen und Monate mit den Sitzungen vergleichst.

Du kannst auch sehen, ob deine Herzfrequenz während der Meditation sinkt oder nicht. Wenn dein Stresslevel auch nach den wenigen Minuten Achtsamkeit zu Beginn oder am Ende deines Trainings immer noch hoch ist, lohnt es sich vielleicht, an die Trainingseinheit zurückzudenken, mit deinem Trainer zu sprechen und dem Problem auf den Grund zu gehen.

Auch wenn du nur mit einer Yogamatte unterwegs bist, kann dir ein Fitness-Tracker oder eine Smartwatch dabei helfen, über deine Erfahrungen nachzudenken und deine Fortschritte aufzuzeichnen, auch wenn diese Aufzeichnungen noch nicht vollständig sind.