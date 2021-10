Beste intelligente Waage 2021: Welche smarte Waage passt zu dir?

Wir haben die besten intelligenten Waagen, die du heute kaufen kannst, getestet und in eine Bestenliste aufgenommen. Egal, ob du abnehmen, Muskeln aufbauen oder einfach nur deine aktuelle Körperzusammensetzung beibehalten willst - mit einer intelligenten Waage kannst du Veränderungen im Laufe der Zeit leicht beobachten und bei Bedarf deine Ernährung und dein Training anpassen.

Intelligente Waagen liefern nicht nur mehr Daten über deinen Körper, sondern verbinden sich auch über Wi-Fi oder Bluetooth mit deinem Handy. Das bedeutet, dass du dein Gewicht oder deinen Körperfettanteil von deinem Smartphone aus im Auge behalten kannst. Viele Apps ermöglichen es dir, dir Ziele zu setzen, deine Fortschritte im Laufe der Zeit zu verfolgen und deine Daten mit anderen Apps und Diensten zu teilen.

Viele Smart-Waagen konzentrieren sich nur auf das Gewicht, zeigen dir aber alle möglichen Daten an, z. B. deinen Körperfettanteil, deine Muskelmasse und deine Knochenmasse. So bekommst du einen viel besseren Überblick über deine Gesundheit und kannst Veränderungen erkennen, die sich nicht nur in den Pfunden widerspiegeln.

Wir haben die folgenden smarten Waagen getestet und sie danach bewertet, wie einfach sie einzurichten und täglich zu benutzen sind, wie konsistent und genau ihre Messwerte im Vergleich zu einer Körperanalysewaage im Fitnessstudio sind, wie einfach es ist, die Messungen mit der mobilen App zu synchronisieren, und wie gut die App die Informationen darstellt.

Beste Smart Waage - unsere Top 7 im Überblick

1. Xiaomi Mi Body Composition Scale 2

2. Eufy Smart Scale C1

3. Withings Body+

4. Garmin Index S2

5. Fitbit Aria Air

6. FitTrack Dara

7. Withings Cardio

Die Xiaomi Mi Körperanalysewaage 2 ist smart, schlank und erfrischend einfach zu bedienen und liefert dir in Sekundenschnelle eine Vielzahl wichtiger Gesundheitsdaten auf dein Smartphone. (Image credit: Xiaomi)

Die Xiaomi Mi Körperanalysewaage 2 ist die beste intelligente Waage, die du derzeit kaufen kannst. Sie ist nicht nur kinderleicht einzurichten, sondern liefert auch genaue und konsistente Daten zur Körperzusammensetzung, die du ganz einfach mit der Mi Fit Smartphone-App aufzeichnen kannst.

Das Design ist schlank und minimalistisch, das Display (das nur angezeigt wird, wenn die Waage in Betrieb ist) ist hell und im Stehen gut ablesbar, und die rutschfeste Glasfläche fühlt sich robust und stabil an.

In unseren Tests waren wir besonders von der Einfachheit des gesamten Prozesses beeindruckt. Wenn du nur dein Gewicht sehen willst, ist überhaupt keine Einrichtung erforderlich, aber die Waage ermöglicht es bis zu sechs Personen, Profile mit umfassenden Statistiken zu führen, einschließlich Fett- und Muskelmasse, BMI und sogar geschätztem Grundumsatz.

Dein Gewicht und deine Körperzusammensetzung werden automatisch mit Google Fit, Apple Health und Samsung Health synchronisiert. Wenn du einen Fitness-Tracker von Xiaomi besitzt, wie z. B. das Mi Smart Band 6, ist es sogar noch einfacher, eine Empfehlung auszusprechen, da alle deine Daten zu Gesundheit und Wohlbefinden an einem Ort gesammelt werden.

Hier findest du unseren Testbericht zur Xiaomi Mi Body Composition Scale 2*

Die Eufy Smart Scale C1 ist einfach zu bedienen, hat viele Funktionen und ist erstaunlich günstig (Image credit: Eufy)

Die Eufy Smart Scale C1 ist erfrischend schnell und einfach einzurichten. Installiere einfach die App, gib deinen Namen, deine Größe und dein Geschlecht ein und schon kannst du auf die Waage steigen und mit dem Wiegen beginnen. Das dauert nur wenige Sekunden und die Waage kann bis zu 16 Benutzer erfassen (sie identifiziert jede Person anhand ihres Gewichts und ihrer Körperdaten).

Die Daten zu Gewicht und Körperzusammensetzung stimmen mit denen der professionellen Waagen in unserem Fitnessstudio überein und die Ergebnisse waren bei mehreren Wiegevorgängen gleich.

Es gibt keine Wi-Fi-Verbindung, d.h. du musst dein Handy in Bluetooth-Reichweite haben, um deine Daten zu synchronisieren, aber das ist kein großes Problem - zumal die Waage bis zu 100 Messwerte zwischen den Synchronisationen speichern kann, wenn sie sich außerhalb der Reichweite befindet.

Sie ist eine der kleinsten Waagen, die wir getestet haben, mit einer Fläche von 28 x 28 cm. Das macht sie praktisch für kleine Badezimmer, in denen der Stauraum knapp ist. Wenn du aber manchmal Probleme mit dem Gleichgewicht hast, ist vielleicht eine der vielen Withings Body Smart Waagen die bessere Wahl für dich.

Lies auch unseren Testbericht zur Eufy Smart Scale C1*

Die Withings Body+ Smart-Waage gibt dir ein detailliertes Bild von deinem Gesundheitszustand, vor allem wenn du auch eine Withings Smartwatch besitzt. (Image credit: Withings)

Die Withings Body+ ist eine weitere hervorragende intelligente Waage mit allen wichtigen Funktionen, die du für die Überwachung deiner Gesundheit und deines Gewichts brauchst. Die Einrichtung ist zwar nicht ganz so mühelos wie bei der Eufy Smart Scale C1, aber dennoch unkompliziert. Wenn du noch andere Withings-Geräte hast (z. B. eine Withings Scanwatch), werden alle Daten von diesen Geräten mit den Daten deiner Waage in einem praktischen Dashboard zusammengeführt.

Die App bezieht auch Daten aus Apps von Drittanbietern wie Apple Health und Google Fit ein. So kannst du Statistiken wie dein Aktivitätsniveau einsehen und sie mit deinen Gewichtsveränderungen und deiner Körperzusammensetzung vergleichen. Wenn du dir ein detailliertes Bild von deiner Gesundheit machen und deine Gewohnheiten verbessern willst, ist diese App eine gute Wahl.

Wie die anderen Withings-Waagen (siehe unten) ist auch die Body+ gut durchdacht. Sie hat ein besonders großes, helles Display, das auch im Stehen gut ablesbar ist, und eine große Plattform aus gehärtetem Glas, die das Ausbalancieren erleichtert. Die Messungen sind konsistent und mit denen professioneller Fitnessstudio-Waagen vergleichbar.

Sie ist nicht die billigste intelligente Waage auf dem Markt, aber die Integration mit anderen Apps, Geräten und Diensten ist außergewöhnlich und macht es leicht, sie zu empfehlen.

Lies auch unseren umfassenden Testbericht zur Withings Body+*

Wenn du bereits eine Garmin-Uhr besitzt, importiert die Garmin Index S2 dein Gewicht und deine Körperzusammensetzung zusammen mit deinen Trainings- und Fitnessdaten direkt in die App. (Image credit: Garmin)

Die Garmin Index S2 ist eine weitere Wlan-fähige intelligente Körperanalysewaage, die genaue und konsistente Ergebnisse liefert. Ihr Bildschirm ist besonders hochauflösend, sodass du detaillierte Diagramme deines Gewichts im Laufe der Zeit sehen kannst.

Die Daten der Waage werden mit der Garmin Connect App synchronisiert, die du bereits kennst, wenn du eine Laufuhr oder einen Fitnesstracker von Garmin besitzt, so dass du alle deine Gesundheitsdaten an einem Ort einsehen kannst. Garmin Connect lässt sich auch mit zahlreichen Fitness- und Ernährungs-Apps von Drittanbietern synchronisieren, darunter MyFitnessPal, Nike+ und Noom, um nur einige zu nennen, damit du deine Wiegedaten nicht manuell eingeben musst.

Wir würden uns etwas mehr Kontext zu den in der App angezeigten Werten wünschen (z. B. wäre es hilfreich zu wissen, ob deine Muskelmasse für dein Alter und dein Geschlecht normal ist und wie nah sie an den Grenzwerten liegt), aber dennoch ist dies eine großartige smarte Waage, wenn dein Budget es zulässt.

Hier findest du den Testbericht zur Garmin Index S2*

Das Fitbit Aria Air liefert keine Daten zur Körperzusammensetzung, ist aber leicht zu bedienen und synchronisiert die Daten mit der Fitbit-App. (Image credit: Fitbit)

Wenn du einen Fitness Tracker oder eine Smartwatch von Fitbit besitzt, sollte die Fitbit Aria Air die erste intelligente Waage sein, die du in Betracht ziehst. Wenn du auf die Waage steigst, wird dein Gewicht automatisch mit der Fitbit-App auf deinem Smartphone synchronisiert, sodass du deine Daten nicht mehr manuell eingeben musst. Die Waage berechnet auch deinen BMI anhand der Größe in deinem Fitbit-Profil, was besonders praktisch ist.

Der größte Nachteil dieser intelligenten Waage im Vergleich zu den meisten anderen in dieser Übersicht ist, dass sie keine Daten zur Körperzusammensetzung liefert, d. h. du erfährst nichts über deine Fett-, Muskel-, Wasser- und Knochenmasse. Wenn du jedoch nicht übermäßig an diesen zusätzlichen Daten interessiert bist, wirst du die Bequemlichkeit dieser Waage zu schätzen wissen.

Als wir sie getestet haben, waren wir beeindruckt, wie schnell und einfach sie eingerichtet ist (vorausgesetzt, du hast bereits die Fitbit App auf deinem Smartphone, dann dauert es nur wenige Augenblicke) und wie schnell die Ergebnisse geliefert werden. Da es sich um eine reine Bluetooth-Waage handelt, muss dein Handy in der Nähe sein, damit die Daten synchronisiert werden können, aber das ist kein großes Problem.

Hier findest du den umfassenden Testbericht zur Fitbit Aria Air*

Die FitTrack Dara ist eine der günstigsten intelligenten Waagen auf dem Markt und lässt sich in Sekundenschnelle mit deinem Handy verbinden. (Image credit: FitTrack)

6. FitTrack Dara Eine kompakte, smarte Waage, die eine gute Wahl für Familien ist Spezifikationen Körperzusammensetzung: Ja Bluetooth: Ja WLAN: Nein Maximale Nutzer: 8 DIE BESTEN ANGEBOTE VON HEUTE Prime 86,90 € Anzeigen bei Amazon Pro + Unkomplizierte Einrichtung + Kompaktes Design + Genaue Messwerte Kontra - App braucht mehr Details

Wenn du eine intelligente Waage für unterwegs brauchst, ist die FitTrack Dara, die nur über Bluetooth funktioniert, eine hervorragende Wahl. Sie ist super klein und leicht, und im Gegensatz zu einigen anderen Waagen (wie z. B. der Salter Curve) muss sie nicht jedes Mal zeitaufwändig neu konfiguriert werden.

Trotz ihres kompakten Designs ist sie solide gebaut und kann die Stöße und Schläge des täglichen Gebrauchs problemlos verkraften. Das ist hier besonders wichtig, denn diese Waage ist für Familien gedacht.

Bis zu acht Personen können mit ihr ihr Gewicht und ihre Körperzusammensetzung messen (sie erkennt jede Person automatisch), und wenn du ein Elternteil bist, kannst du auf deinem Smartphone separate Konten für deine Kinder erstellen. Das ist ideal, wenn du das Wachstum deiner Kinder im Auge behalten willst, ohne dass sie sich Sorgen um ihr Gewicht machen müssen.

Unser einziger Kritikpunkt an dieser ausgezeichneten kleinen Waage ist, dass die dazugehörige App nicht so viele Informationen zu den einzelnen Messwerten (Körperfett, Muskeln, Wasser, BMI usw.) liefert wie Withings Health Mate und dir nicht so viele umsetzbare Ratschläge gibt.

Wenn du jedoch davon überzeugt bist, dass du ein gutes Verständnis für diese Statistiken hast und wie du deinen Lebensstil anpassen kannst, könnte die FitTrack Dara die perfekte intelligente Waage für dich sein.

Lies auch unseren Testbericht zur FitTrack Dara*

Die Withings Body Cardio misst nicht nur das Gewicht und die Körperzusammensetzung, sondern gibt dir auch einen Überblick über die Gesundheit deiner Arterien. (Image credit: Withings)

Die Withings Body Cardio ist die fortschrittlichste intelligente Waage des Unternehmens. Sie misst nicht nur dein Gewicht, deine Muskelmasse, deinen Körperfettanteil usw., sondern kann auch deine allgemeine Herz-Kreislauf-Gesundheit messen und dir dabei helfen, Maßnahmen zu ergreifen, um sie zu verbessern.

Die Waage kann sowohl die konstante Herzfrequenz als auch die Pulswellengeschwindigkeit messen. Eine niedrigere Herzfrequenz ist in der Regel ein Zeichen für eine bessere Fitness, während die Pulswellengeschwindigkeit angibt, wie flexibel deine Arterien sind. Steifere Arterien bedeuten, dass dein Herz härter arbeiten muss, um das Blut durch deinen Körper zu pumpen.

Wenn das verwirrend klingt, mach dir keine Sorgen - es wird alles klar erklärt, wenn deine Daten mit der Withings Health Mate App synchronisiert werden (entweder über Bluetooth oder Wi-Fi). zusammen mit praktischen Tipps, die dir helfen, deine Werte zu verbessern.

Diese Waage wirst du nicht oft tragen wollen (sie ist viel schwerer als die anderen in dieser Liste), aber dank ihres zweischichtigen Designs ohne Füße kann sie auf jedem Boden verwendet werden. Das ist ein echter Gewinn, wenn du dich in einem Schlafzimmer mit Teppichboden wiegen willst - elektrische Waagen sind normalerweise nur für harte Böden geeignet.

Diese Waage ist sehr hochwertig und hat ihren Preis, aber wenn du daran interessiert bist, langfristig etwas zu verändern und deine Fitness zu verbessern, anstatt nur Gewicht zu verlieren, könnte sich die Investition lohnen.

Hier findest du den Testbericht zur Withings Body Cardio*

Wann ist der Black Friday 2021 und welche Deals kannst du erwarten?

* englischer Artikel